Quel prix le Bitcoin doit-il franchir pour repartir à la hausse ? Analyse du BTC du 24 mars 2025

La FED maintient ses taux inchangés tout en ralentissant la réduction de son bilan, ce qui a suscité une réaction positive du marché. Cependant, des prévisions économiques plus pessimistes pourraient raviver les inquiétudes liées à une possible récession ou à un risque de stagflation. Pour l’heure, le Bitcoin se prépare à trois scénarios.

La réserve fédérale tente d’apaiser les tensions économiques

Nous sommes le lundi 24 mars 2025, et prix du Bitcoin clôture la semaine autour de 86 100 dollars, en hausse de 4,25 %. Il s'agit de la deuxième bougie haussière consécutive, confirmant un affaiblissement à court terme de la pression vendeuse.

L’actualité du marché, quant à elle, ne montre aucun signe de ralentissement. La décision de politique monétaire de la banque centrale américaine a été rendue la semaine dernière. Sans surprise, les taux directeurs restent inchangés.

Point notable de cette réunion : la FED ralentit la réduction de son bilan. Le resserrement quantitatif se poursuit, mais le plafond de rachat des bons du Trésor passera de 25 milliards de dollars à seulement 5 milliards dès le mois prochain.

Bien que le marché ait réagi positivement à cette annonce, les projections économiques publiées après la réunion anticipent une inflation plus persistante que prévu, ainsi qu’une dégradation de la conjoncture économique aux États-Unis.

De quoi relancer les débats autour d’une possible récession ou d’un scénario de stagflation, si les prochains indicateurs venaient à confirmer ces perspectives.

Sur les marchés dérivés, les intérêts ouverts (OI) sont revenus aux niveaux observés dans le range de 2024, tandis que les excès haussiers ont été totalement purgés du marché. Les frais de financement conservent un biais baissier, les vendeurs prenant l’ascendant à la moindre occasion.

La carte de liquidité met en évidence le succès d’une première chasse, qui a permis d’atteindre l’objectif des 87 000 dollars. Il reste néanmoins une poche significative au-dessus du sommet du 20 mars, que le marché pourrait encore tenter de viser.

À court terme, ce sont surtout les zones de liquidité situées plus bas qui pourraient capter l’attention des opérateurs. Une première zone dense se trouve entre 82 000 et 83 000 dollars, avant d’atteindre le cœur des liquidations, localisé entre 78 000 et 81 000 dollars

Graphiques de la liquidité du Bitcoin au cours des deux dernières semaines

En matière de capitalisation, le Bitcoin demeure, sans surprise, le leader incontesté de l’écosystème crypto, conservant la première place du classement avec une capitalisation de 1 704 milliards de dollars, soit une hausse de 40 milliards depuis notre dernière analyse.

Paires avec Bitcoin 24 heures 7 jours 1 mois Bitcoin / USDT +2,00 % +3,30 % -10,70 % ETH / Bitcoin -2,50 % +1,30 % -16,80 %

Bitcoin, échouer pour mieux relancer

La situation technique du Bitcoin est claire : le range a été rompu, signalant une zone de distribution marquée en ce début d’année 2025. Cette zone constituera désormais une importante zone d’offre, susceptible de freiner la progression haussière des prix.

Tout rebond dans la zone comprise entre 91 000 et 108 000 dollars pourrait ainsi déclencher une pression vendeuse significative, que seule une consolidation prolongée ou l’intervention de puissants catalyseurs pourrait neutraliser.

Dans ce contexte, une réintégration au-dessus des 91 000 dollars constituerait un signal de force qu’il conviendrait de surveiller attentivement. En l’état actuel, les probabilités restent néanmoins en faveur d’un scénario de reconstruction entre 76 000 et 91 000 dollars.

À court terme, le seuil de polarité que le BTC doit franchir pour espérer une revisite de la zone des 91 000 à 93 000 dollars se situe à 88 138 dollars. Il s'agit du retracement de 50 % de la baisse amorcée après le dernier rejet des 100 000 dollars.

Bien que d'autres repères auraient pu être retenus pour définir cette polarité, j’ai fait ce choix afin de limiter les faux signaux, tout en tenant compte des liquidités encore présentes sur l’actif. Ainsi, une clôture au-dessus des 88 000 dollars, suivie d’une reconquête durable, permettrait d’envisager avec de bonnes probabilités une tentative de réintégration du range 2025.

À l’inverse, un rejet de ce niveau ouvrirait la voie à 2 scénarios alternatifs : soit une phase prolongée de latéralisation et de reconstruction au-dessus des 76 700 dollars, soit une poursuite de la tendance baissière, potentiellement accélérée en cas de cassure de la moyenne mobile à 50 semaines.

En cas de continuation baissière, la zone de demande définie par le range 2024, comprise entre 50 000 et 73 700 dollars, devrait jouer un rôle de ralentissement. La moyenne mobile à 20 mois, située autour des 62 000 dollars, représente un objectif technique pertinent à surveiller pour conserver, à long terme, l’hypothèse d’une phase de croissance prolongée.

Graphique du cours du Bitcoin en journalier

En résumé, pour envisager revisiter la zone des 91 000 à 93 000 dollars, le BTC doit franchir durablement les 88 138 dollars, seuil de polarité clé. En cas d’échec, deux scénarios se dessinent, l'un neutre et l'autre baissier, dans ce dernier cas de figure le support long terme autour des 62 000 dollars pourrait tenir un rôle significatif.

Alors, pensez-vous que le BTC puisse reprendre son range à 91 000 dollars ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse du Bitcoin.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

