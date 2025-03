« Le gouvernement n’a pas l’intention d’utiliser Dogecoin » : Elon Musk clarifie la mission du DOGE

À l’occasion d’une prise de parole dans le Wisconsin, Elon Musk a affirmé que le gouvernement des États-Unis ne prévoyait pas d’utiliser le Dogecoin (DOGE). Tandis que l’actif accuse le coup, l’entrepreneur en revenu sur les similitudes des noms entre le célèbre memecoin et son propre DOGE.

Elon Musk explique que son DOGE ne doit pas être confondu avec le Dogecoin

Lorsqu’Elon Musk a présenté son fameux Department of Government Efficiency (DOGE), le clin d’œil au célèbre memecoin Dogecoin (DOGE) était évident. En effet, l’entrepreneur a, à de nombreuses reprises, affiché son soutien à cette cryptomonnaie ces dernières années, et plus particulièrement lors du bull run précédent.

Ainsi, une part de la communauté a pu se demander jusqu’où irait la blague, et si son bureau en charge de réduire les dépenses gouvernementales allait utiliser le memecoin. Sans surprise, la réponse est non. D’ailleurs, l’entrepreneur a rappelé, à l’occasion d’un évènement dans le Wisconsin, que l’idée de cet acronyme n’était pas de son fait :

Les noms sont similaires, mais leurs fonctions sont très différentes. En réalité, j’allais l’appeler Government Efficiency Commission, mais c’est un nom super ennuyeux. Puis Internet a dit non, il faut l’appeler Department of Government Efficiency. Je me suis dit : « Eh bien, Internet a raison ».

Plus loin, Elon Musk confirme effectivement que le gouvernement des États-Unis ne prévoit pas d’utiliser du Dogecoin :

Mais à ma connaissance, le gouvernement n’a pas l’intention d’utiliser Dogecoin ou quoi que ce soit d’autre. Il se trouve que les noms sont similaires, mais en réalité, nous essayons simplement d’améliorer l’efficacité du gouvernement de 15 %.

Depuis le lancement du DOGE, celui censé réduire les dépenses gouvernementales, nous voyons régulièrement des aberrations mises en lumière au gré des différentes investigations. Toutefois, notons que les ambitions initiales semblent avoir été quelque peu réévaluées. Et pour cause, alors qu’Elon Musk avance maintenant un objectif de 15 % d’économies, ce sont 2 000 milliards sur les 6 500 milliards de dollars de dépenses annuelles qui avaient été annoncés à l’origine, soit plus de 30 %.

En parallèle de l’écriture de ces déclarations, le memecoin DOGE affiche une baisse de 3,7 % en 24 heures, pour un prix d’un peu plus de 0,16 % lors de l’écriture de ces lignes.

Source : X

