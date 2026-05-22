La plateforme Binance annonce l’ouverture d’un marché pré-IPO pour permettre à ses utilisateurs d’anticiper les introductions en bourse les plus populaires du moment, comme par exemple celle de la société SpaceX du milliardaire Elon Musk programmée pour le 12 juin prochain. On vous explique tout…

Des contrats perpétuels pour anticiper les introductions en bourse

Les marchés pré-IPO destinés à anticiper les introductions en bourse les plus populaires ont actuellement le vent en poupe, notamment car plusieurs géants de la tech se préparent à opérer des transitions de ce genre dans un avenir proche, comme par exemple les leaders de l'IA Anthropic et OpenAI, mais également la société de transport et d'exploration spatiale SpaceX.

En effet, l'introduction en bourse de SpaceX est imminente, avec une date désormais fixée au 12 juin prochain, et elle promet de s'imposer comme l'un des événements financiers historiques de la décennie avec sa valorisation estimée aux alentours des 2 000 milliards de dollars.

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Une popularité importante qui vient de pousser le co-CEO de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance, Richard Teng, à annoncer l'ouverture d'un marché pré-IPO. Une première pour cet exchange, dont le but est de permettre à ses utilisateurs de « trader en anticipant le prix auquel des IPO très médiatisées pourraient être valorisées avant même l’ouverture des marchés ».

Pendant des décennies, l’accès aux valorisations pré-IPO était réservé aux institutions et aux investisseurs privés. Binance change la donne en offrant aux utilisateurs un moyen de trader les anticipations autour des IPO en temps réel. Richard Teng

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Une offre pour le moment inaccessible aux investisseurs français

Dans les faits, cette nouvelle offre repose sur la mise en place de « contrats perpétuels pré-IPO » en capacité de permettre aux traders particuliers de prendre position sur certaines introductions en bourse « de haut niveau », alors que cela restait jusqu'à présent très largement réservé aux investisseurs institutionnels et aux sociétés de capital-risque.

Selon les détails fournis par Binance, ce nouveau produit financier restera basé sur les mêmes règles que les contrats perpétuels crypto déjà présents sur sa plateforme, avec un prix qui commencera par refléter certaines données accessibles (levées de fonds et autres estimations) pour finalement s'aligner sur la réalité du marché une fois l'IPO effectuée.

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Malheureusement, ce contrat SPCXUSDT ouvert sur l'introduction en bourse imminente de la société SpaceX d'Elon Musk reste pour le moment uniquement accessible avec le stablecoin USDT de Tether. De ce fait, les restrictions imposées par le cadre réglementaire européen MiCA le rendent - pour le moment - inaccessible aux investisseurs français.

Malgré tout, et comme ne manque pas de le préciser la responsable des activités spot et produits dérivés de Binance, Shunyet Jan, ce lancement s'inscrit très clairement dans la volonté de Binance de devenir une « super application financière qui offre un accès à un éventail croissant d'opportunités traditionnellement difficiles à atteindre ».

Mais cela ressemble également à une volonté de s'aligner sur la concurrence, puisque des plateformes comme OKX et Hyperliquid proposent déjà ce genre d'options pré-IPO très populaires.

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Source : Richard Teng

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