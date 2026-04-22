FTX a peut-être loupé des milliards de dollars de plus-value après cette annonce de SpaceX

Tandis que SpaceX et Cursor ont annoncé un partenariat pouvant déboucher sur une opération à 60 milliards de dollars, FTX pourrait être passée à côté d'une plus-value importante. Qu'en est-il ?

FTX a-t-elle vendu sa participation dans Cursor trop tôt ?

En février dernier, nous revenions sur l’opportunité manquée de FTX au travers de son investissement dans Anthropic. En effet, les liquidateurs de l’entreprise ont vendu leur participation de 8 % dans le géant de l’IA pour un total de 1,34 milliard de dollars, soit un montant qui aurait hypothétiquement pu se valoriser 60 fois plus après la dernière levée de fonds.

Bien que ce calcul soit à prendre avec des pincettes, une anecdote similaire semble en passe de se reproduire avec Cursor, une autre entreprise IA.

Et pour cause, Cursor et SpaceX ont annoncé mardi un partenariat pour créer « la meilleure IA au monde dédiée au codage et aux tâches intellectuelles ».

De plus, ce partenariat est assorti d’une possibilité pour SpaceX de racheter Cursor pour une somme importante :

L'association du produit phare de Cursor et de son réseau de distribution auprès d'ingénieurs logiciels experts avec le supercalculateur d'entraînement Colossus de SpaceX, d'une puissance équivalente à celle d'un million de H100 [modèle de GPU de NVIDIA, ndlr], nous permettra de concevoir les modèles les plus performants au monde. Cursor a également accordé à SpaceX la possibilité d'acquérir Cursor plus tard cette année pour 60 milliards de dollars ou de verser 10 milliards de dollars pour notre collaboration.

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Le lien avec FTX ? Comme l’a rappelé le journaliste Colin Wu, Alameda Research avait investi 200 000 dollars dans l’entreprise en 2022 lors d’un tour de table de Pre-Seed de 400 000 dollars en avril 2022, afin d’acquérir une participation minoritaire de 5 %. Lors de la liquidation, cette participation a été revendue pour une somme équivalente.

Au regard de la valorisation de Cursor qui aurait récemment dépassé les 50 millions de dollars et compte tenu de l’option d’achat de SpaceX, il est aisé d’imaginer que FTX est passé à côté d’une plus-value de plusieurs milliards de dollars :

Tweet de Colin Wu

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Malgré tout, cela reste à relativiser. Rappelons que les investissements d’Alameda Research se faisaient avec de l’argent volé aux clients de FTX et que lors de la faillite, les liquidateurs ont eu à charge de réunir un maximum de fonds dans un délai limité.

Néanmoins, il est intéressant de constater à travers les exemples que nous observons régulièrement que Sam Bankman-Fried avait un certain talent pour identifier les pépites de demain, malgré son comportement criminel, qui, lui, reste totalement condamnable.

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Source : X

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