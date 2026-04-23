Affaire FTX : Sam Bankman-Fried renonce à un nouveau procès

Sam Bankman-Fried renonce à un nouveau procès. L'ex-PDG de FTX clame toujours son innocence et considère qu'il ne serait pas jugé de manière juste.

Sam Bankman-Fried n'aura pas de nouveau procès

Seul accusé de l'affaire FTX à n'avoir reconnu aucune faute, Sam Bankman-Fried travaillait ces derniers mois sur un nouveau procès. Mais il a demandé hier à retirer sa demande, dans une lettre adressée au juge Kaplan :

Étant donné que j'ai dû concentrer mes efforts sur ces réponses plutôt que sur la rédaction d'une réplique à l'opposition du parquet, et parce que je ne pense pas bénéficier d'une audience équitable sur ce point devant vous, je demande à présent le retrait de la requête au titre de la Règle 33.

Sam Bankman-Fried estime que le juge Kaplan, qui l'a condamné en première instance, n'est pas neutre. Il continue par ailleurs d'accuser les avocats de FTX, qui auraient selon lui pris le contrôle de l'entreprise au moment de la faillite.

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L'ex-PDG de FTX a été condamné à 25 années de prison suite à des accusations de fraude massive, ayant causé des préjudices de plusieurs milliards de dollars aux utilisateurs de la plateforme d'échange. Le cercle intime de Sam Bankman-Fried, également jugé, a admis ses fautes, estimant que ce dernier ne pouvait ignorer les actes auxquels il se livrait.

Depuis, l'ex-PDG a tenté d'obtenir un pardon de la part du président des Etats-Unis, sans succès. Malgré son incarcération, il continue de communiquer sur le réseau social X, clamant son innocence.

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Source : Court Listener

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