Un complot : Sam Bankman-Fried accuse les avocats de FTX d'avoir créé de toutes pièces la faillite de l'entreprise

Sam Bankman-Fried continue de présenter une version de l’affaire FTX qui le dépeint en victime d’un complot. Cette semaine, il a affirmé que les avocats de la plateforme d’échange ont pris la main sur l’entreprise et orchestré sa faillite pour s’enrichir. Une affirmation douteuse, qui est largement contredite par la procédure judiciaire.

Sam Bankman-Fried publie une nouvelle interprétation de l'affaire FTX

Sam Bankman-Fried communique depuis plusieurs mois depuis les murs de sa prison – officiellement par le biais d’un proxy. Le PDG de FTX construit un narratif selon lequel sa chute serait liée à un complot de l’administration Biden, qui était alors au pouvoir. Cette semaine, SBF a réitéré sa théorie, et l’a enrichie d’un élément : les avocats de FTX auraient sciemment déclaré la faillite de l’entreprise afin de s’enrichir.

Dans un nouveau tweet, l’ex-PDG explique ainsi que FTX était solvable au moment de la faillite :

FTX n’a jamais été en faillite. Je n’ai jamais déposé de bilan. Les avocats ont pris le contrôle de l’entreprise et, quatre heures plus tard, ils ont déposé une faillite frauduleuse afin de pouvoir la piller et en tirer de l’argent.

💡 Notre guide pour protéger et sécuriser ses cryptomonnaies

On rappelle qu’au moment de sa faillite, FTX disposait d’un trou de trésorerie de plusieurs milliards de dollars, que l’entreprise n’arrivait pas à combler. C’est ce qui a conduit à sa chute et qui a justifié l’arrivée d’intervenants extérieurs.

Sécurisez vos cryptos avec un wallet Ledger Nano S Plus à seulement 49 €

Publicité

Faillite de FTX : les faits

En affirmant qu’il n’a jamais déposé le bilan, Sam Bankman-Fried présente son rôle de manière trompeuse. Le 11 novembre 2022, il a donné sa démission en même temps qu’un dépôt de demande de faillite a été déposé par la nouvelle direction. Son écartement a permis de laisser la gestion à une équipe externe, dans un contexte de pression extrême.

Par ailleurs, cette « prise de contrôle » est intervenue face à de très graves manquements. Le PDG John Ray III, qui a succédé à SBF lors de la procédure de faillite, avait noté un effondrement de la gouvernance de FTX, une absence de contrôle interne et un management erratique, d’une gravité exceptionnelle. Les documents judiciaires décrivent des défaillances internes considérables, avec une utilisation des fonds des clients pour des achats de luxe et des emprunts non déclarés.

C’est ce que Sam Bankman-Fried ne mentionne pas dans sa défense : 8 à 10 milliards de dollars de fonds clients manquaient lors de la chute de FTX, ils avaient été pour certains utilisés par Alameda Research. Au total, FTX affichait un déficit d’environ 9 milliards de dollars lors de sa déclaration de faillite. L’entreprise était donc très loin d’être solvable.

🌐 Dans l’actualité – Enlèvements crypto : le cofondateur de Ledger, Eric Larchevêque, réclame des peines exemplaires

Sam Bankman-Fried a été reconnu coupable de 7 chefs d’accusation incluant des fraudes et des complots. Le tribunal a ordonné une obligation maximale de restitution pouvant aller jusqu’à 11 milliards de dollars.

Le trou de trésorerie catastrophique au moment de la chute de FTX est donc un fait établi, et pas une fausse faillite, comme tente de l’affirmer SBF ces derniers mois. Il semblerait qu’une campagne de communication soit en cours pour présenter l’ex-PDG sous un jour plus favorable, avec son lot de désinformations. Il convient donc d’être très prudent face aux déclarations de Sam Bankman-Fried et ses soutiens.

Source : Sam Bankman-Fried via X

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.