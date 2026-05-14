250 ans des États-Unis : Donald Trump envisage de gracier 250 personnes – Dont Sam Bankman-Fried ?

Donald Trump se prépare à célébrer les 250 ans des États-Unis. Le président envisage de gracier 250 personnes pour l’occasion. Des condamnés du secteur des cryptomonnaies feront-ils partie du lot ?

250 grâces présidentielles à venir aux États-Unis ?

Selon le Wall Street Journal, qui cite des sources anonymes, Donald Trump envisage de gracier 250 personnes pour marquer les 250 ans des États-Unis. La manœuvre pourrait avoir lieu le 14 juin, jour de l’anniversaire du président et jour férié, ou bien le 4 juillet, jour de fête nationale pour le pays.

Donald Trump s’est déjà distingué par ses nombreux pardons, se distinguant de ses prédécesseurs. Ed Martin, le responsable des grâces au sein du département de la Justice, a par ailleurs confirmé que le président s’inspirait des anciens rois et papes historiques, qui graciaient des personnes pour célébrer des dates majeures.

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Le président a subi de vives critiques pour avoir offert une grâce présidentielle à 6 personnes ayant attaqué le Capitole en janvier 2021. Il a par ailleurs gracié deux figures majeures des cryptomonnaies : Changpeng Zhao, le cofondateur de Binance, ainsi que Ross Ulbricht, le cofondateur de Silk Road.

D’autres personnalités crypto pourraient-elles être graciées ?

À ce stade, on ne sait pas quelles personnes seraient ciblées par Donald Trump, qui aura le dernier mot sur l’affaire selon la source interrogée. Il est possible que le président accorde un pardon à Ghislaine Maxwell, la complice de Jeffrey Epstein. Et dans le secteur des cryptomonnaies, plusieurs candidats à la grâce présidentielle ont déjà fait part de leurs espoirs.

Sam Bankman-Fried, l’ex-PDG de FTX, a ainsi fait campagne ces derniers mois pour solliciter cette absolution de la part de Donald Trump. Une grâce représente la dernière chance de Sam Bankman-Fried, qui a renoncé à un second procès récemment. Mais pour l’instant, les chances semblent plutôt maigres : en janvier dernier, le président affirmait qu’il ne gracierait pas SBF.

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Autre candidat potentiel à une grâce présidentielle : Keonne Rodriguez, l’un des développeurs ayant créé Samourai Wallet. Il a a priori plus de chances de décrocher le sésame, son profil correspondant davantage à celui de Ross Ulbricht. Par ailleurs, Donald Trump a déjà affirmé en décembre dernier qu’il étudierait la possibilité d’une grâce pour le développeur.

L’on peut également citer les cofondateurs de Tornado Cash, Roman Storm et Roman Semenov. Bien que ces derniers n’aient pas demandé de grâce présidentielle, ils ont également été condamnés pour avoir opéré un mixeur de cryptomonnaies.

Les décisions de Donald Trump étant notoirement changeantes, rien n’est certain en ce qui concerne ces éventuels 250 grâce présidentielles. Mais le projet montre une chose : le président des États-Unis compte continuer à administrer lui-même la justice.

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Source : Wall Street Journal

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