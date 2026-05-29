Hyperliquid attire les regards de Wall Street – Récap crypto de la nuit du 28 au 29 mai 2026

Washington accélère sur la régulation crypto tandis que les acteurs majeurs du secteur multiplient les initiatives. Hyperliquid et FalconX au centre de l’attention, entre performances records et ambitions de marché.

le 29 mai 2026 à 8:35.

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Hyperliquid attire les regards de Wall Street – Récap crypto de la nuit du 28 au 29 mai 2026

Hyperliquid attire les regards de Wall Street

Jeffrey Sprecher, PDG d’ICE, la maison mère du New York Stock Exchange, a révélé avoir rencontré plusieurs fois l’équipe d’Hyperliquid pour discuter de potentielles collaborations. Le dirigeant a salué les volumes de trading du protocole, qui suscitent un intérêt croissant dans la finance traditionnelle.

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Washington pousse pour plus de clarté réglementaire

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a exhorté le Congrès à adopter le Crypto Clarity Act, jugeant essentiel de permettre l’entrée des actifs numériques aux États-Unis. Il a également affirmé que le gouvernement n’introduirait pas de monnaie numérique de banque centrale (CBDC), estimant qu’une telle initiative serait synonyme d’une surveillance accrue. Ses propos s’inscrivent dans la "Crypto Week" du Congrès, où plusieurs textes liés aux cryptomonnaies sont en discussion.

Hester Peirce défend la confidentialité on-chain

Hester Peirce, commissaire à la SEC et défenseure de longue date du secteur crypto, a pris la parole pour soutenir les outils de confidentialité, qu’elle considère comme une véritable infrastructure financière. Elle a averti les régulateurs de ne pas traiter ces technologies avec suspicion, rappelant que le Trésor américain a récemment reconnu leur utilité pour la protection de la vie privée.

Dell propulsé par un contrat gouvernemental

L’action Dell a grimpé de 57 % depuis le 8 mai, date à laquelle Donald Trump avait recommandé d’acheter le titre. Cette hausse a été amplifiée par l’annonce d’un contrat de 9,7 milliards de dollars attribué par le gouvernement américain, illustrant une fois de plus l’influence directe du président sur les marchés financiers.

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FalconX prépare son entrée en Bourse

La société de trading crypto FalconX a déposé confidentiellement un dossier auprès de la SEC en vue d’une introduction en Bourse. L’entreprise, qui avait acquis 21Shares en octobre 2025, a également mandaté plusieurs banques pour orchestrer l’opération, illustrant la volonté croissante des acteurs crypto d’accéder aux marchés financiers traditionnels.

Solana encouragée à renforcer ses positions

Le PDG de Polygon a estimé que Solana devait redoubler d’efforts pour s’imposer sur les marchés de prédiction et les contrats perpétuels. Il a souligné un problème persistant de liquidité, rappelant que Polymarket domine actuellement les prédictions et qu’Hyperliquid s’impose sur le segment des perps.

La dette américaine fait grimper les coûts d’intérêts

Les paiements d’intérêts des États-Unis sur la dette publique ont atteint un record de 616 milliards de dollars. D’après les projections, ce coût pourrait dépasser 2 000 milliards de dollars par an d’ici 2036, une tendance qui soulève des inquiétudes sur la soutenabilité budgétaire du pays.

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