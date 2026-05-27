Eric Larchevêque a réuni ce mercredi 27 mai plusieurs journalistes pour expliquer lui-même la raison de son revirement. TBSO (The Bitcoin Society) ne sera plus une Bitcoin treasury. Il lance deux autres projets à la place, qui ont pour nom SKL et NVST, et explique en détail pourquoi.

Un revirement de taille pour TBSO

Alors qu'il avait annoncé le lancement de The Bitcoin Society il y a à peine plus de six mois, Eric Larchevêque, qui est aussi le cofondateur de Ledger, a complètement changé de trajectoire pour son entreprise. Il y a quelques jours, le revirement était annoncé : TBSO ne sera finalement pas une trésorerie en BTC. Pourtant, il y a six mois, il avait réuni 500 personnes pour présenter The Bitcoin Society comme « le projet le plus important de sa vie ». C'est face à une poignée de journalistes qu'il a expliqué aujourd'hui, ce 27 mai 2026, la raison de ce changement.

« Ma conviction envers le Bitcoin ne change pas, mais j'ai pris le point de vue d'un entrepreneur », dit-il. Il reconnaît avoir « complètement conscience de faire autre chose que ce [qu'il] avait dit initialement » et il l'assume.

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Deux raisons expliquent le pivot. La première : le marché ne suivait plus. Le cours du Bitcoin continue de reculer depuis le début de l'année, la volatilité est forte, rendant les levées de fonds auprès des institutionnels quasi impossibles. « On est arrivé au moment où tout le monde voulait faire sa Bitcoin Treasury Company, et ça commençait déjà à se tarir », reconnait Eric Larchevêque. « On a fait le tour du marché et on s'est aperçu que c'était difficile ». Le modèle des Bitcoin Treasury Companies repose sur des levées fréquentes et importantes. Un modèle qui s'est essoufflé.

La seconde raison est plus structurelle. Quand TBSO a été lancé fin 2025, le marché des treasury companies était déjà saturé. Trop de projets similaires, pas assez de différenciation. Il avait alors deux solutions : attendre un an ou deux que l'intérêt reprenne... ou changer le projet et miser sur d'autres produits et technologies. « On a décidé de partir sur une société opérationnelle », explique-t-il. « On a créé de la valeur, et il aurait été dommage qu'elle ne soit pas utilisée ». S'il avait su, dit-il, il aurait fait les choses dans l'autre sens.

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Les projets qui remplacent la Treasury Company

TBSO va racheter NVST, une autre société d'Eric Larchevêque, via une levée de fonds de 8 millions d'euros ouverte jusqu'au 10 juin. Il va mettre 3,8 millions de sa poche – et se laisse la possibilité d'aller jusqu'à 6 millions si besoin – pour s'assurer du succès de l'opération. Concrètement, il y aura deux projets sous cette même entité.

SKL (qui se dit « Skal ») d'abord : une IA agentique pour dirigeants d'entreprise, de TPE, artisans ou même freelances. Elle les assistera, les aidera à prendre des décisions concrètes et exécutera des tâches, en s'appuyant sur les grands modèles de langage, « sans les concurrencer ». « Tout ce que j'aurais voulu trouver quand j'étais entrepreneur », précise-t-il. Elle est déjà en test auprès de 300 clients, mais cette levée de fonds permettra d'avancer encore plus loin.

Puis NVST (qui se dit « N-vest ») : une plateforme d'investissement en actifs alternatifs pour les particuliers qui souhaitent « construire de la valeur », reprendre en main leur épargne et préparer leur retraite, prévue pour 2028. Ils proposeront Bitcoin, altcoins, métaux, or, catalogues musicaux, cartes Pokémon, investissements dans la santé… Des marchés où, selon lui, « il n'y a pas trop d'offre ». Pour acheter du Bitcoin notamment, NVST s'appuiera sur des tiers pour faire les opérations. Eric Larchevêque assure qu'elle ne prendra pas de commission, mais au contraire, négociera des prix avantageux pour les particuliers. Tout cela a un coût : l'abonnement SKL va de 3 500 à 30 000 € par an HT. Celui pour NVST, de 1 500 à 10 000 €.

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Et le Bitcoin, dans tout ça ? Eric Larchevêque serait-il ouvert à l'idée d'en acquérir si le prix remontait ? La réponse est catégorique : non, pas pour lever des fonds. Mais l'entrepreneur n'exclut pas de placer d'éventuels excédents de trésorerie en Bitcoin, mais uniquement dans ce sens, pour faire fructifier son cash.

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