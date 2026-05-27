TBSO : l’ex-trésorerie de Éric Larchevêque et Tony Parker se concentrera sur ses formations

Après avoir abandonné son projet de trésorerie en Bitcoin, The Bitcoin Society (TBSO) annonce une levée de fonds. Elle permettra de soutenir les deux autres projets principaux de l’entreprise : des formations et accompagnements aux investisseurs et entrepreneurs.

TBSO annonce une levée de fonds pour soutenir ses activités

TBSO a pivoté vers son modèle de « clubs premiums » : NVST CLUB et SKL CLUB. Présentés comme des groupes exclusifs, ils sont décrits respectivement comme « un club dédié à l’éducation financière » et des « formations entrepreneuriales ». Les deux formats promettent l’accès des communautés, ainsi qu’à des coachs et experts pour accompagner investisseurs et entrepreneurs.

Ces deux « clubs » existent déjà depuis le lancement de TBSO et ont dégagé 4 millions de dollars de revenus depuis leur lancement. SKL comptait 719 membres actifs au 31 décembre dernier.

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C’est pour développer ces deux axes que TBSO annonce une levée de fonds. L’objectif est de rassembler un montant maximum de 8 millions d’euros. La société Quatre Vingt Dix, holding d’Éric Larchevêque, s’engage à souscrire à hauteur de 3,8 millions d’euros minimum, pouvant aller jusqu’à 6 millions d’euros. Le prix de souscription est de 2,70 euros par action.

Avec cette première offre au public sous l’ère TBSO, nous donnons à la Société les moyens d’accélérer sur ces deux marchés massifs.

Utilisation de l’IA et des technologies fintech

Pour promouvoir le développement, TBSO promet l’utilisation de « leviers technologiques puissants » : l’intelligence artificielle (IA) ainsi que la fintech :

L’IA pour SKL avec OPENSKL, technologie propriétaire d’orchestration d’agents pour entreprises. […] La fintech pour NVST avec la création d’une nouvelle plateforme multi-actifs.

Les deux protocoles sont en cours de développement et seront lancés en 2027. L’objectif est de dégager 5 millions d’euros de chiffres d’affaires au cours de l’année 2026. Pour faire la promotion de ces services, Éric Larchevêque semble désormais s’appuyer sur la renommée de « Qui veut être mon associé », une émission de M6 à laquelle il participe. On trouve en effet la mention « Vu sur Qui veut être mon associé » sur le site.

Je suis fier de mener cette nouvelle aventure entrepreneuriale sur Euronext afin d’offrir au plus grand nombre l’opportunité de devenir mon associé !

Et le Bitcoin ?

Malgré son nom, The Bitcoin Society ne se décrit donc plus que comme influencé par le Bitcoin, sans en faire le cœur de son activité :

[Notre] inspiration trouve sa source au cœur des valeurs du Bitcoin (responsabilité individuelle, souveraineté personnelle, liberté et résilience.

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L’entreprise se réserve cependant le droit d’acheter des BTC avec les fonds générés par ses activités. Elle n’en détient à ce stade aucun :

A titre accessoire, la Société a vocation à capitaliser en Bitcoin une partie des excédents de trésorerie générés à terme par ses activités, dans le cadre d’une gestion active et diversifiée en cohérence avec sa vision d’indépendance et de résilience financières. À ce jour, la Société ne détient aucun Bitcoin.

C’est donc un changement de paradigme pour TBSO, qui espère se relancer dans des secteurs connexes, avec un modèle basé sur des formations. Cela souligne la chute générale des sociétés de trésorerie, qui peinent à maintenir l’intérêt généré au cours de l’année 2025.

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Source : communiqué

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