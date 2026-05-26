Acheter de la crypto directement via ChatGPT ? C'est désormais possible avec MoonPay

L’intelligence artificielle rebat les cartes de nombreux secteurs économiques, mais également notre manière d’effectuer des opérations plus spécifiques, comme acheter des cryptomonnaies. Des transactions que l’application MoonPay permet désormais d’automatiser directement via ChatGPT. C’est-à-dire ?

MoonPay simplifie l'achat de cryptomonnaies via ChatGPT

Le développement accéléré du secteur de l’intelligence artificielle positionne les cryptomonnaies comme une solution efficace afin d’accompagner et d'optimiser l'augmentation de ses opérations financières, au point d'ouvrir la perspective d'en faire la banque privilégiée des agents IA.

Une adoption qui pourrait également concerner leurs utilisateurs, si l'on en croit la dernière publication de la plateforme MoonPay sur le réseau X au sujet de son statut revendiqué de « première et unique passerelle d’achat crypto intégrée à ChatGPT ».

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En effet, le chatbot d'OpenAI propose désormais une application MoonPay dans son App Store qui permet d'effectuer des achats de cryptomonnaies directement via ChatGPT. De quelle manière ? En générant directement des liens de paiement dans le cadre d'une demande spécifique, comme dans l'exemple ci-dessous qui implique le token SOL de Solana.

MoonPay permet d'acheter de la crypto directement dans ChatGPT

Nous avons constaté ce phénomène dans le domaine du commerce et de l’IA, où de nombreuses personnes reçoivent des recommandations d’achat via ChatGPT. Aujourd’hui, les gens commencent également à effectuer des recherches financières, et j’ai toujours été surpris qu’il n’existe pas de passerelle permettant d’acheter des cryptomonnaies directement via ChatGPT. Kevin Arifin, ingénieur blockchain chez MoonPay

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Bien plus qu'une simple option d'achat

Dans les faits, ce service permet d'acheter les cryptomonnaies les plus populaires en effectuant une simple demande sur ChatGPT, qui va ensuite générer un lien de paiement vers l'application MoonPay afin de finaliser l'opération en liant son portefeuille et en validant un processus d'identification obligatoire (KYC) lors de la première transaction.

Selon l'ingénieur blockchain en charge de ce projet pour MoonPay, Kevin Arifin, l'objectif de ce service dépasse la simple opération d'achat de cryptomonnaies, de type Shopify. En effet, il considère ChatGPT « comme un courtier assis à vos côtés, qui ne fait pas de recommandations financières, mais vous informe sur l'actif que vous achetez ».

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Ces applications, qu’il s’agisse de ChatGPT ou de Claude, constituent la nouvelle porte d’entrée d’Internet. Avec leur aide, les gens ne se contentent plus d’effectuer de simples recherches sur Google pour trouver une information, ils mènent des recherches approfondies pour vraiment comprendre ce qu’ils essaient de faire. Kevin Arifin

Il y a quelques semaines, MoonPay a également fait l'acquisition de la start-up de trading IA, Dawn Labs. Le but ? Simplifier la création d'outils de trading autonomes pour les traders de cryptomonnaies, mais également les amateurs de marchés prédictifs, actuellement très populaires.

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Source : MoonPay

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