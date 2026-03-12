La crypto va-t-elle devenir la banque des agents IA ?

Alors que l’intelligence artificielle touche tous les secteurs de la société, ses agents IA s’organisent pour devenir de véritables acteurs financiers à la fois autonomes et interconnectés. Une évolution déjà en cours qui pose une question essentielle : quelle sera l’infrastructure privilégiée pour effectuer leurs transactions ? Ce chercheur parie tout sur la crypto.

Quelle sera la meilleure « couche bancaire » pour les agents IA ?

Au cours des dernières années, l'intelligence artificielle a pris une place importante au sein de nos sociétés, parfois même jusque dans la gestion de notre quotidien. Une réalité à l'origine de la multiplication des agents IA, censés gérer le bon fonctionnement numérique de cette relation, lorsque les choses ne dérapent pas.

Un environnement agentique qui a besoin d'accéder à certaines fonctionnalités essentielles pour gérer son activité de la manière la plus autonome possible, comme par exemple un moyen de paiement rapide et largement accepté dans le cadre de transactions classiques ou de type agent à agent (A2A).

💡Qu'est-ce que x402 ? Tout savoir sur ce protocole de paiement développé par Coinbase

Une « couche bancaire » qui se trouve déjà en grande partie prise en charge par les cartes de crédit classiques, selon le chercheur de Pantera Capital, Jay Yu, comme par exemple avec la passerelle de paiement dédiée Visa Intelligent Commerce, similaire au fonctionnement d’Apple Pay.

Le problème ? Ces systèmes reposent sur « une structure de confiance rigide » impliquant toujours qu'un compte bancaire humain vérifié sert de garantie pour délivrer une autorisation à l'agent IA, « comme un parent qui donne une carte secondaire à son enfant ».

Les paiements en crypto ou en stablecoins ne sont pas limités par cette hypothèse. Bien sûr, vous pouvez (et souvent devriez) relier un wallet de stablecoins à un compte bancaire KYC — par exemple via un exchange centralisé. Mais ce n’est pas obligatoire pour accéder aux paiements. Jay Yu

Diversifiez facilement votre portefeuille avec Bitpanda

Un système basé sur une utilisation massive des stablecoins

Selon Jay Yu, les options proposées par le système bancaire traditionnel sont la plupart du temps « géographiquement limitées et fonctionnent dans un écosystème technologique fermé contrôlé par les autorités monétaires ».

Une réalité qui ne s'applique pas aux stablecoins, en capacité de gérer des opérations financières dans toutes les juridictions mondiales sans avoir à changer de système de paiement, avec des wallets qui peuvent être liés à des individus, mais également à des comptes de réseaux sociaux ou des smart contracts autonomes.

🗞️ Intelligence Artificielle : la majorité des modèles préfère Bitcoin aux stablecoins et aux monnaies fiduciaires

Bien évidemment, le chercheur de Pantera Capital explique que cette infrastructure crypto reste encore à développer, tout en y appliquant les garde-fous nécessaires, comme par exemple une vérification d'identité et de réputation des agents IA avec le standard ERC-8004 proposé par Ethereum ou de leur solvabilité effective.

Pour Jay Yu, la rencontre entre les agents IA et la blockchain apparaît comme inévitable, car elle va leur offrir la souplesse nécessaire pour gérer leurs transactions financières tout en sécurisant les milliards de dollars que cette activité pourrait représenter dans les prochaines années.

Les blockchains et les stablecoins deviendront l’infrastructure bancaire de l’économie des agents IA. Leur banque ne ressemblera pas à une banque, elle ressemblera à une blockchain. Jay Yu

30 $ offerts pour un dépôt de 100 $ sur Bybit EU

Source : Jay Yu

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.