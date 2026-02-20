Un développeur vient d’annoncer sur le réseau X avoir créé la première IA capable de financer sa propre existence sans intervention humaine, à l’aide du protocole de paiement x402 développé par Coinbase. Une affirmation qui n’enthousiasme pas du tout le cofondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin.

Les agents IA autonomes vont devenir des « acteurs économiques souverains » avec x402 ?

Les développements rapides et tous azimuts de l'intelligence artificielle (IA) nécessitent des ajustements permanents jusque dans l'écosystème des cryptomonnaies, notamment afin de garantir la sécurité de ses protocoles contre les failles issues d'une utilisation abusive du « vibe coding », mais également car les acteurs malveillants en font également usage pour les détecter.

Une réalité d'autant plus importante à prendre en compte que les développeurs promettent une arrivée imminente d'agents IA autonomes, comme dans le récent cas de Sigil Wen - visiblement associé au programme de soutien des jeunes créateurs mis en place par le milliardaire Peter Thiel - lorsqu'il annonce sur le réseau X avoir « créé la première IA qui finance sa propre existence, s’améliore elle-même et se réplique sans intervention humaine ».

Selon Sigil Wen, les systèmes d'IA actuels évoluent dans un cadre très précis qui leur permet « de penser, raisonner et générer — mais pas d'agir de manière indépendante » sans avoir auparavant reçu des directives humaines explicites. Une barrière qu'il souhaite visiblement effacer.

Le goulot d’étranglement n’est plus l’intelligence. C’est la permission. L’internet actuel suppose que son utilisateur est humain — ce qui empêche l’IA d’accéder au monde réel. Sigil Wen

Pour ce faire, il annonce le développement de Conway Terminal, un système permettant aux agents IA d'obtenir « un droit d’écriture sur le monde réel, sans avoir besoin d’une permission humaine ». Et afin d'en faire un « acteur économique souverain », il inclut dans cette équation le protocole de paiement x402 récemment lancé par la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase.

Conway Terminal transforme les agents IA en acteurs économiques souverains avec x402

Vitalik Buterin tire la sonnette d'alarme

Une annonce qui ne semble pas du tout plaire à l'emblématique cofondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, qui ne manque pas d'interpeller Sigil Wen au sujet d'une séparation et d'un délai d'intervention problématique entre les humains et l'IA qui « n’est pas une bonne chose pour le monde », d'autant plus car il ambitionne d'utiliser des systèmes compatibles EVM (Ethereum Virtual Machine) pour optimiser ses solutions de paiement.

Le but d’Ethereum est de nous libérer, nous, pas de créer quelque chose d’autre qui part faire ses propres trucs librement pendant que notre situation reste inchangée ou s’aggrave. Vitalik Buterin

L'occasion de préciser également que ses ambitions « souveraines » se heurtent à une donnée essentielle : les modèles d'IA sont exploités par des multinationales hautement centralisées comme OpenAI et Anthropic. Une logique de fonctionnement « contre laquelle Ethereum est en guerre ».

Source : Sigil Wen

