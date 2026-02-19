Paradigm et OpenAI lancent un outil d'évaluation de sécurité des smart contracts face à l'IA

L’évolution accélérée de l’intelligence artificielle permet désormais aux agents IA de détecter les failles présentes dans certains smart contracts. Une situation face à laquelle Paradigm et OpenAI viennent d’unir leurs forces pour proposer un agent de sécurité dédié.

Paradigm veut protéger le secteur crypto des risques liés à l'IA

Le développement et l'omniprésence de plus en plus importante de l'intelligence artificielle (IA) rebat les cartes de nombreux secteurs intellectuels et/ou techniques, au point de devenir une source d'inquiétude de plus en plus présente en ce qui concerne la sécurité de l'écosystème des cryptomonnaies.

Une réalité récemment mise en lumière suite à l'exploitation d'une faille dans un smart contract du protocole de lending Moonwell, dont l'origine proviendrait directement d'une utilisation excessive - et apparemment mal gérée - du « vibe coding », censé déléguer cette tâche à des agents IA plus ou moins spécialisés.

Le problème ? Les acteurs malveillants utilisent également l'IA de leur côté afin de détecter les failles exploitables dans ces mêmes smart contracts. De quoi alerter certains acteurs du secteur, comme la société d'investissement crypto Paradigm, face à la présence régulière de « plus de 100 milliards de dollars d'actifs dans des contrats crypto open source ».

Comme les LLM s'améliorent rapidement pour détecter des exploitations de failles, il est important que nous ayons une visibilité et une influence sur les risques qu'ils pourraient représenter pour la crypto. Paradigm

EVMbench : un agent de sécurité développé avec OpenAI

Afin d'apporter une solution effective à cette problématique, la société Paradigm s'associe au leader du secteur de l'IA, OpenAI, afin de lancer un agent de sécurité nommé EVMbench, sous la forme d'un « cadre d'évaluation ouvert qui teste les agents d'IA pour détecter, corriger et exploiter les vulnérabilités ».

Dans les faits, ce test de performance repose sur un ensemble de données issues de vulnérabilités détectées lors d’audits de code open source, associées à des éléments obtenus sur des contrats non publiés, afin de dresser un état des lieux plus fiables.

Lorsque nous avons commencé à travailler sur ce projet, les meilleurs modèles parvenaient à exploiter moins de 20 % des bugs critiques de Code4rena entraînant des pertes de fonds. Aujourd’hui, GPT-5.3-Codex en exploite plus de 70 %. Le rythme d’amélioration est incroyable. Paradigm

Un outil qui semble répondre aux attentes de ses développeurs, alors « qu’une part croissante des audits sera réalisée par des agents à l'avenir ». De quoi permettre à Paradigm d'espérer que « ce benchmark, cette infrastructure et cet agent serviront à la fois d’aperçu et d’accélérateur » pour accompagner cette évolution.

Source : Paradigm

