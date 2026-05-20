Kaiko acquiert Cometh pour développer une infrastructure régulée par MiCA

La firme d’analyses Kaiko a fait l’acquisition de l’infrastructure de finance décentralisée (DeFi) Cometh. Cela lui permet notamment de bénéficier de la licence MiCA de Cometh, ouvrant la porte vers l’Europe.

Kaiko fait l’acquisition de Cometh

Kaiko se décrit désormais comme « le seul fournisseur indépendant et régulé MiCA d’infrastructure de données de bout en bout pour les actifs numériques ». L’entreprise souligne que la percée de la finance décentralisée et des stablecoins conduit à des besoins en analyse plus poussés, mais aussi plus régulés.

Les institutions financières opérant des produits tokenisés, des flux de règlement en stablecoin et des dérivés sur des réseaux à registre distribué ont besoin d’oracles et de capacités d’exécution répondant aux mêmes standards réglementaires que la finance traditionnelle.

Les clients de Kaiko feraient en effet des demandes croissantes pour des oracles conformes aux normes, dont celles de MiCA. L’acquisition permet à l’entreprise d’obtenir le sésame, sans devoir passer elle-même par les étapes d’obtention.

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Les équipes de Cometh seront par ailleurs utilisées pour poursuivre les recherches sur les principaux écosystèmes : Ethereum et ses L2, ainsi que des réseaux plus institutionnels comme Canton et Stellar.

Elodie de Marchi-Chouard, COO de Kaiko, s’est félicitée de cette avancée :

Les clients institutionnels ont besoin de solutions d’infrastructure de données fluides et conformes pour déployer des applications de marchés de capitaux onchain. Avec Cometh, Kaiko dispose de la profondeur technique et des fondations réglementaires pour répondre à cette demande à grande échelle.

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Source : Kaiko

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