Des virements SEPA sur la blockchain en Europe ? La banque centrale d’Italie y croit

La gouverneure adjointe de la banque centrale d’Italie a évoqué la tokénisation progressive de l’économie. Elle envisage une Europe où les virements SEPA seraient traités sur la blockchain.

La banque centrale d’Italie évoque le futur tokénisé de SEPA

Selon Chiara Scotti, gouverneure adjointe de la Banque d’Italie, l’Espace unique de paiement en euros (SEPA) pourrait être étendu aux paiements tokénisés. Le but est de contrer le secteur des stablecoins, en plein essor actuellement, afin de proposer une solution « made in Europe ».

Une extension tokenisée de SEPA pourrait devenir un domaine de réflexion important, en s’appuyant sur un atout européen distinctif : un cadre de paiement commun disposant d’une envergure significative, de normes partagées et d’un degré établi d’interopérabilité.

Chiara Scotti souligne que l’Europe pourra se distinguer non pas en choisissant une unique technologie, mais en combinant plusieurs nouveaux moyens de paiement, afin de s’adapter à un paysage financier très évolutif :

La véritable question n’est pas de savoir quel instrument devrait s’imposer dans l’absolu. Il s’agit plutôt de déterminer quelle combinaison de monnaie publique, d’innovation privée et de garde-fous institutionnels est la mieux à même de soutenir l’efficience sans sacrifier la confiance, la résilience et le contrôle monétaire.

💡 Pour aller plus loin – Comment la tokenisation transforme-t-elle la finance traditionnelle ?

Pour rappel, l’Union européenne travaille déjà sur le projet Pontes, qui vise à proposer un protocole de règlement basé sur la blockchain. Elle a par ailleurs publié une feuille de route, Appia, qui délimite le cadre de travail de l’Europe dans le secteur de la finance tokénisée.

La gouverneure de la banque centrale estime que le système en cours de création mêlera dépôts tokénisés, stablecoins et monnaies numériques de banque centrale (MNBC). Pour rappel, l’euro numérique est en cours de développement au sein de l’UE.

Une Europe méfiante face au secteur des cryptomonnaies

Reste que l’Union européenne est historiquement méfiante en ce qui concerne les cryptomonnaies. Les stablecoins ont ainsi été pointés du doigt, l’UE craignant qu’ils ne conduisent à d’importantes fuites de capitaux en dehors des institutions bancaires.

Par ailleurs, si l’Europe accueille avec prudence la technologie, elle est loin de soutenir l’anonymat ou le pseudo-anonymat que peuvent permettre certaines cryptomonnaies. Le règlement MiCA s ’est ainsi assuré de la haute traçabilité des actifs crypto. C’est une tendance plus large : les paiements en espèces seront plafonnés dans l’UE dès 2027.

🌐 Dans l’actualité – Une consultation sur l’avenir du règlement MiCA ? L’Europe veut évoluer avec le secteur crypto

Si l’Union européenne absorbera donc comme le reste du monde les innovations liées aux paiements tokénisés, elle le fera à sa manière : lentement, prudemment, et avec un cadre que les acteurs du secteurs considéreront parfois comme rigide.

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Source : Banque d’Italie

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