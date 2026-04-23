« Des mois très difficiles, voire des années » – Bruxelles alerte sur l’urgence énergétique et annonce de premières mesures

Dan Jørgensen, le responsable des énergies de l’Union européenne, a annoncé des pistes pour faire face à la crise pétrolière. Il alerte également sur la sévérité du choc, qui pourrait durer des années.

Bruxelles pessimiste sur les conséquences de la guerre au Moyen-Orient

Cela fait plus de cinquante jours que la guerre au Moyen-Orient a débuté, et la situation pétrolière semble toujours aussi bloquée. Selon Dan Jørgensen, la crise a coûté à l’Europe 500 millions d’euros par jour. Un rythme intenable, dont les conséquences s’étaleront sur plusieurs mois, voire plusieurs années.

Le principal responsable des énergies de l’UE estime en effet que la crise est aussi grave que celles de 1975 et de 2022 combinées :

Même dans le meilleur des cas, la situation reste grave. […] Nous avons devant nous des mois difficiles, voire des années.

👉 Notre guide – Comment s’exposer au cours du pétrole Brent/WTI en 2026 ?

À ce stade, les pays européens n’ont pas de problème d’approvisionnement, mais ils subissent la volatilité des cours, en hausse nette depuis un mois et demi. Depuis le début de la guerre, le baril de Brent a ainsi pris 43 %.

Des pistes pour faire face à la crise de l’énergie

Pour l’instant, les pistes envisagées par Bruxelles sont cependant très mesurées. En début de semaine, la Commission européenne annonçait la création d’un « observatoire des carburants » qui sera chargé de surveiller les stocks de carburant et d’assurer une distribution équitable entre les différents États membres.

La Commission européenne table également sur des régimes ciblés d’aide au revenu, des bons énergétiques et des régimes de crédit-bail social. Pour les ménages vulnérables, Bruxelles entend réduire les droits d’accises sur l’électricité. L’UE souhaite par ailleurs livrer un plan d’action d’ici à l’été pour favoriser l’électrification et diminuer ainsi le recours aux énergies fossiles.

🌐 Sur le même sujet – Prix des carburants : qui sont les « gros rouleurs » qui vont bénéficier d’un coup de pouce du gouvernement ?

En ce qui concerne le kérosène, source de tension ces dernières semaines, il inquiète moins Bruxelles. L’Union européenne souligne en effet que les compagnies aériennes ne font en effet pas face à des problèmes d’approvisionnement, mais des problèmes de rentabilité, le prix des carburants impactant directement leurs marges.

Pour l’instant, les mesures sont donc très mesurées. La raison est entre autres stratégique : si la situation venait à s’aggraver, Bruxelles souhaite garder de la marge de manœuvre, afin d’annoncer de nouveaux coups de pouce si nécessaire.

Acheter de l'argent physique avec Bitpanda Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : EuroNews

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.