Comment s'exposer au cours du pétrole ? Investir dans l'or noir en quelques clics
Vous souhaitez vous exposez au cours du pétrole et investir dans l'or noir ? Véritable baromètre de l'économie mondiale, le pétrole attire de nombreux investisseurs, mais sa complexité nécessite de bien choisir son intermédiaire. Découvrez 4 plateformes en ligne pour vous exposer au cours du pétrole simplement et en quelques clics.
Quelles sont les meilleurs options pour investir dans le pétrole ?
Que ce soit pour spéculer sur les variations de court terme ou pour diversifier un portefeuille à long terme, s'exposer au pétrole (Brent ou WTI) est aujourd'hui accessible aux particuliers.
Toutefois, le pétrole ne s'achète pas physiquement : il est nécessaire d'utiliser des produits financiers qui répliquent son cours pour s'y exposer. Pour vous aider, voici notre sélection des meilleures plateformes permettant d'investir dans le pétrole 👇
|🖥️ Plateforme
|🪙 Forme du pétrole
|💵 Frais
|🔗 Se rendre sur le site
|eToro
|CFD
|Spread + Frais overnight
|
Investir dans le pétrole avec eToro
Les investissements en cryptomonnaies sont risqués et peuvent ne pas convenir aux investisseurs particuliers ; vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement. Plus d'informations sur les risques ici : https://etoro.tw/3PI44nZ
|XTB
|CFD
|Spread + Frais overnight
|Bitpanda
|ETC
|0,49 % par an + Spread
|Trade Republic
|ETC
|1 € + Spread
Voici plus d'informations sur chaque option disponible pour s'exposer au cours du pétrole en ligne 👇
La plateforme eToro permet de s'exposer au prix du pétrole principalement via des CFD. Le prix affiché est basé sur les contrats à terme (futures).
Sur eToro, le prix du pétrole (OIL) est calculé à partir des 2 prochains contrats à terme du WTI Crude Oil. Pour éviter une rupture brutale de prix lors de l'expiration d'un contrat, eToro effectue une transition progressive : l'importance du contrat actuel diminue au profit du suivant à mesure que l'échéance approche. Cela inclut donc des frais overnight et pour cette raison, eToro est plutôt adaptée pour les positions ouvertes sur une courte période.
Utiliser eToro pour s'exposer au prix du pétrole est intéressant pour ceux qui souhaitent copier les stratégies de traders spécialisés dans l'énergie.Exposez-vous au cours du pétrole avec eToro
XTB : l'expertise technique pour le trading du pétrole
Le broker XTB est l'une des références pour le trading de matières premières. Le courtier propose des CFD sur le Brent (OIL) et le WTI (OIL.WTI) avec des outils d'analyse graphique très poussés.
L'avantage de XTB réside dans sa transparence sur les spreads et les frais overnight. C'est la plateforme privilégiée des investisseurs actifs, en particulier les traders.Exposez-vous au cours du pétrole avec XTB
Bitpanda : s'exposer au Brent via un ETC simple
Bitpanda propose une approche simplifiée via un ETC (Exchange Traded Commodity). Plus précisément, il s'agit du WisdomTree Brent Crude Oil.
Ici, pas de levier complexe ou de gestion manuelle des contrats : vous achetez un titre financier qui réplique la performance du pétrole Brent (mer du Nord).
Les frais de gestion sont de 0,49 % par an, ce qui est très compétitif pour une exposition de moyen terme sans les contraintes des CFD.Exposez-vous au cours du pétrole avec Bitpanda
Trade Republic : l'investissement simplifié
Trade Republic permet d'investir dans le pétrole via des ETC. La plateforme propose également des produits dérivés plus risqués comme les Turbos.
Le point fort est la tarification : 1 € de frais par transaction (même s'il y a toujours un spread). S'exposer au pétrole via Trade Republic est idéal si vous débutez dans l'investissement, grâce notamment à son application très épurée et simple à utiliser. C'est idéal pour ceux qui veulent intégrer une ligne "Énergie" dans leur portefeuille aux côtés de leurs actions et ETF classiques, avec une interface très épurée.Exposez-vous au cours du pétrole avec Trade Republic
Pourquoi investir dans le pétrole ?
Le pétrole reste la source d'énergie la plus utilisée au monde. Investir dans l'or noir offre des opportunités uniques, mais comporte des risques spécifiques.
Un actif hautement stratégique
Le cours du pétrole dépend de la géopolitique mondiale. Les décisions de l'OPEP, les conflits au Moyen-Orient ou la croissance chinoise impactent directement les prix. Pour un investisseur, c'est un moyen de parier sur la reprise économique mondiale ou de se couvrir contre certains risques géopolitiques.
Une protection contre l'inflation
Historiquement, le prix du pétrole est l'un des principaux moteurs de l'inflation. Lorsque le pétrole augmente, les prix à la consommation suivent souvent. Détenir du pétrole peut donc servir de « couverture » naturelle : si le coût de la vie augmente à cause de l'énergie, votre investissement progresse également.
Une volatilité importante
Le pétrole est connu pour ses mouvements brusques. C'est un terrain de jeu idéal pour les traders à court terme, mais cela demande une grande vigilance. Contrairement à l'or ou l'argent, le pétrole est une matière première périssable et consommée, ce qui rend son cycle de prix très différent des métaux précieux.
Quelle forme de pétrole acheter ?
Il est impossible de se faire livrer des barils de pétrole brut dans son jardin. Pour investir, vous devez d'abord choisir votre marché de référence, puis sélectionner l'instrument financier qui correspond à votre stratégie.
Brent vs WTI : choisir sa référence
La 1re chose à vérifier avant d'investir, c'est savoir à quel type de pétrole vous allez vous exposer :
- Le Brent (Mer du Nord) : C'est la référence internationale. Il sert de base pour fixer le prix de 2/3 du pétrole mondial. Si vous entendez parler du prix du pétrole, il s'agit généralement du Brent ;
- Le WTI (West Texas Intermediate) : C'est la référence américaine. Il est extrait aux États-Unis (principalement au Texas). Le WTI est souvent légèrement moins cher que le Brent en raison de sa qualité moindre et des coûts de transport.
Choisir l'outil adapté : CFD ou ETC ?
Une fois votre marché choisi (Brent ou WTI), vous devez décider comment y investir. C'est ici que votre profil d'investisseur entre en jeu, car le choix de l'instrument détermine vos frais et vos possibilités.
Les CFD : Pour le trading et la réactivité
Les CFD (Contrats pour la Différence) sont proposés par eToro ou XTB. Ils permettent de parier sur la variation du cours sans jamais posséder l'actif. Voici ses particularités 👇
- L'avantage du short : C'est l'outil idéal pour parier sur la baisse du pétrole. Si vous anticipez une chute des cours du pétrole, vous pouvez ouvrir une position de vente à découvert (short) via les CFD ;
- L'effet de levier : Vous pouvez multiplier votre exposition, ce qui augmente le potentiel de gain mais aussi le risque de perte ;
- Les frais : Attention aux frais overnight (frais de nuit) qui s'appliquent si vous gardez votre position ouverte plusieurs jours.
Les ETC : Pour l'investissement à moyen terme
Les ETC (Exchange Traded Commodities), disponibles sur Trade Republic ou Bitpanda, s'achètent comme des actions via un compte-titres 👇
- Simplicité : Pas d'effet de levier complexe ni d'appels de marge. Vous achetez le produit et vous le revendez quand il a pris de la valeur ;
- Le risque de contango : Comme ils répliquent le prix du pétrole via des contrats à terme, le renouvellement mensuel des contrats par l'émetteur (comme WisdomTree) peut légèrement grignoter votre performance sur le long terme ;
- Pas de frais de nuit : Contrairement aux CFD, il n'y a pas de frais quotidiens pour maintenir la position, ce qui les rend plus adaptés pour une détention sur le temps long.
Alors quel outil choisir ? 🤔 Si vous voulez spéculer sur quelques heures ou jours (à la hausse ou à la baisse), privilégiez les CFD. Si vous voulez investir sur la reprise économique mondiale sur plusieurs mois, tournez-vous vers les ETC.Exposez-vous au cours du pétrole avec Bitpanda
