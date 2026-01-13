Comment s'exposer au cours du pétrole ? Investir dans l'or noir en quelques clics

Vous souhaitez vous exposez au cours du pétrole et investir dans l'or noir ? Véritable baromètre de l'économie mondiale, le pétrole attire de nombreux investisseurs, mais sa complexité nécessite de bien choisir son intermédiaire. Découvrez 4 plateformes en ligne pour vous exposer au cours du pétrole simplement et en quelques clics.

Quelles sont les meilleurs options pour investir dans le pétrole ?

Que ce soit pour spéculer sur les variations de court terme ou pour diversifier un portefeuille à long terme, s'exposer au pétrole (Brent ou WTI) est aujourd'hui accessible aux particuliers.

Toutefois, le pétrole ne s'achète pas physiquement : il est nécessaire d'utiliser des produits financiers qui répliquent son cours pour s'y exposer. Pour vous aider, voici notre sélection des meilleures plateformes permettant d'investir dans le pétrole 👇

Voici plus d'informations sur chaque option disponible pour s'exposer au cours du pétrole en ligne 👇

eToro : le broker social pour spéculer sur l'or noir

La plateforme eToro permet de s'exposer au prix du pétrole principalement via des CFD. Le prix affiché est basé sur les contrats à terme (futures).

Sur eToro, le prix du pétrole (OIL) est calculé à partir des 2 prochains contrats à terme du WTI Crude Oil. Pour éviter une rupture brutale de prix lors de l'expiration d'un contrat, eToro effectue une transition progressive : l'importance du contrat actuel diminue au profit du suivant à mesure que l'échéance approche. Cela inclut donc des frais overnight et pour cette raison, eToro est plutôt adaptée pour les positions ouvertes sur une courte période.

Utiliser eToro pour s'exposer au prix du pétrole est intéressant pour ceux qui souhaitent copier les stratégies de traders spécialisés dans l'énergie.

Exposez-vous au cours du pétrole avec eToro

Publicité – 61 % des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils tradent des CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous demander si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi sur chaque position

XTB : l'expertise technique pour le trading du pétrole

Le broker XTB est l'une des références pour le trading de matières premières. Le courtier propose des CFD sur le Brent (OIL) et le WTI (OIL.WTI) avec des outils d'analyse graphique très poussés.

L'avantage de XTB réside dans sa transparence sur les spreads et les frais overnight. C'est la plateforme privilégiée des investisseurs actifs, en particulier les traders.

Exposez-vous au cours du pétrole avec XTB

Publicité - Investir sur les marchés financiers comporte un risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Bitpanda : s'exposer au Brent via un ETC simple

Bitpanda propose une approche simplifiée via un ETC (Exchange Traded Commodity). Plus précisément, il s'agit du WisdomTree Brent Crude Oil.

Ici, pas de levier complexe ou de gestion manuelle des contrats : vous achetez un titre financier qui réplique la performance du pétrole Brent (mer du Nord).

Les frais de gestion sont de 0,49 % par an, ce qui est très compétitif pour une exposition de moyen terme sans les contraintes des CFD.

Exposez-vous au cours du pétrole avec Bitpanda

Trade Republic : l'investissement simplifié

Trade Republic permet d'investir dans le pétrole via des ETC. La plateforme propose également des produits dérivés plus risqués comme les Turbos.

Le point fort est la tarification : 1 € de frais par transaction (même s'il y a toujours un spread). S'exposer au pétrole via Trade Republic est idéal si vous débutez dans l'investissement, grâce notamment à son application très épurée et simple à utiliser. C'est idéal pour ceux qui veulent intégrer une ligne "Énergie" dans leur portefeuille aux côtés de leurs actions et ETF classiques, avec une interface très épurée.

Exposez-vous au cours du pétrole avec Trade Republic

Pourquoi investir dans le pétrole ?

Le pétrole reste la source d'énergie la plus utilisée au monde. Investir dans l'or noir offre des opportunités uniques, mais comporte des risques spécifiques.

Un actif hautement stratégique

Le cours du pétrole dépend de la géopolitique mondiale. Les décisions de l'OPEP, les conflits au Moyen-Orient ou la croissance chinoise impactent directement les prix. Pour un investisseur, c'est un moyen de parier sur la reprise économique mondiale ou de se couvrir contre certains risques géopolitiques.

Une protection contre l'inflation

Historiquement, le prix du pétrole est l'un des principaux moteurs de l'inflation. Lorsque le pétrole augmente, les prix à la consommation suivent souvent. Détenir du pétrole peut donc servir de « couverture » naturelle : si le coût de la vie augmente à cause de l'énergie, votre investissement progresse également.

Une volatilité importante

Le pétrole est connu pour ses mouvements brusques. C'est un terrain de jeu idéal pour les traders à court terme, mais cela demande une grande vigilance. Contrairement à l'or ou l'argent, le pétrole est une matière première périssable et consommée, ce qui rend son cycle de prix très différent des métaux précieux.

👉 Retrouvez notre dossier : Quel impact réel de la capture de Maduro sur le cours du pétrole ?

Quelle forme de pétrole acheter ?

Il est impossible de se faire livrer des barils de pétrole brut dans son jardin. Pour investir, vous devez d'abord choisir votre marché de référence, puis sélectionner l'instrument financier qui correspond à votre stratégie.

Brent vs WTI : choisir sa référence

La 1re chose à vérifier avant d'investir, c'est savoir à quel type de pétrole vous allez vous exposer :

Le Brent (Mer du Nord) : C'est la référence internationale. Il sert de base pour fixer le prix de 2/3 du pétrole mondial. Si vous entendez parler du prix du pétrole, il s'agit généralement du Brent ;

: C'est la référence internationale. Il sert de base pour fixer le prix de 2/3 du pétrole mondial. Si vous entendez parler du prix du pétrole, il s'agit généralement du Brent ; Le WTI (West Texas Intermediate) : C'est la référence américaine. Il est extrait aux États-Unis (principalement au Texas). Le WTI est souvent légèrement moins cher que le Brent en raison de sa qualité moindre et des coûts de transport.

Choisir l'outil adapté : CFD ou ETC ?

Une fois votre marché choisi (Brent ou WTI), vous devez décider comment y investir. C'est ici que votre profil d'investisseur entre en jeu, car le choix de l'instrument détermine vos frais et vos possibilités.

Les CFD : Pour le trading et la réactivité

Les CFD (Contrats pour la Différence) sont proposés par eToro ou XTB. Ils permettent de parier sur la variation du cours sans jamais posséder l'actif. Voici ses particularités 👇

L'avantage du short : C'est l'outil idéal pour parier sur la baisse du pétrole. Si vous anticipez une chute des cours du pétrole, vous pouvez ouvrir une position de vente à découvert (short) via les CFD ;

: C'est l'outil idéal pour parier sur la baisse du pétrole. Si vous anticipez une chute des cours du pétrole, vous pouvez ouvrir une position de vente à découvert (short) via les CFD ; L'effet de levier : Vous pouvez multiplier votre exposition, ce qui augmente le potentiel de gain mais aussi le risque de perte ;

: Vous pouvez multiplier votre exposition, ce qui augmente le potentiel de gain mais aussi le risque de perte ; Les frais : Attention aux frais overnight (frais de nuit) qui s'appliquent si vous gardez votre position ouverte plusieurs jours.

Exposez-vous au cours du pétrole avec eToro

Publicité – 61 % des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils tradent des CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous demander si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi sur chaque position

Les ETC : Pour l'investissement à moyen terme

Les ETC (Exchange Traded Commodities), disponibles sur Trade Republic ou Bitpanda, s'achètent comme des actions via un compte-titres 👇

Simplicité : Pas d'effet de levier complexe ni d'appels de marge. Vous achetez le produit et vous le revendez quand il a pris de la valeur ;

: Pas d'effet de levier complexe ni d'appels de marge. Vous achetez le produit et vous le revendez quand il a pris de la valeur ; Le risque de contango : Comme ils répliquent le prix du pétrole via des contrats à terme, le renouvellement mensuel des contrats par l'émetteur (comme WisdomTree) peut légèrement grignoter votre performance sur le long terme ;

: Comme ils répliquent le prix du pétrole via des contrats à terme, le renouvellement mensuel des contrats par l'émetteur (comme WisdomTree) peut légèrement grignoter votre performance sur le long terme ; Pas de frais de nuit : Contrairement aux CFD, il n'y a pas de frais quotidiens pour maintenir la position, ce qui les rend plus adaptés pour une détention sur le temps long.

Alors quel outil choisir ? 🤔 Si vous voulez spéculer sur quelques heures ou jours (à la hausse ou à la baisse), privilégiez les CFD. Si vous voulez investir sur la reprise économique mondiale sur plusieurs mois, tournez-vous vers les ETC.

Exposez-vous au cours du pétrole avec Bitpanda

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.