Arthur Hayes alerte sur une bulle de l'IA – Récap de la nuit du 8 au 9 juin 2026

Arthur Hayes met en garde contre une bulle de l’IA tandis qu’Apple subit une lourde chute boursière. L’ETH Conf continue d’animer la scène crypto avec des prises de parole marquantes et la Clarity Act progresse à Washington.

Arthur Hayes alerte sur une bulle de l’IA

Arthur Hayes a averti que la bulle de l’intelligence artificielle pourrait éclater, évoquant 3 méga-IPO imminentes : SpaceX, Anthropic et OpenAI. Il a également souligné la pression exercée par la hausse des prix du pétrole. Selon lui, cette configuration pourrait provoquer une correction du Bitcoin avant un fort rebond lorsque le prochain cycle de liquidité mondiale s’enclenchera.

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Apple déçoit avec Siri AI

L’action Apple ($AAPL) a chuté de 4,95 % après la présentation de « Siri AI », sa mise à jour d’IA la plus ambitieuse. Cette baisse, effaçant près de 230 milliards de dollars de capitalisation en une seule séance, s’ajoute à un contexte de transition interne alors que Tim Cook doit quitter la direction au 1er septembre. Les investisseurs semblent douter de la capacité d’Apple à convaincre dans la course à l'IA.

Joseph Lubin prophétise une finance entièrement onchain

À l’ETH Conf, Joseph Lubin, cofondateur d’Ethereum, a affirmé que la tokenisation déplacera tous les actifs on-chain, forçant les institutions à s’adapter. Il a aussi salué le rôle moteur d’Hyperliquid dans la digitalisation financière. Ce discours s’inscrit dans un contexte où la tokenisation est devenue une priorité aux États-Unis, après les stablecoins.

Y Combinator voit une adoption généralisée de la crypto

Nemi Dalal de Y Combinator a déclaré que la crypto n’est plus un produit de niche, mais une technologie que presque tous les pays utiliseront, souvent sans s’en rendre compte. L’accélérateur permet désormais aux startups de recevoir leurs financements en stablecoins, illustrant une transformation profonde de la fintech mondiale.

Washington accélère sur la Clarity Act

Des responsables américains rencontreront ce mercredi les forces de l’ordre à la Maison-Blanche pour discuter du CLARITY Act, un projet de loi visant à instaurer un cadre clair pour la régulation des cryptomonnaies. Soutenue par la sénatrice Cynthia Lummis, cette initiative se heurte à la résistance de grandes banques comme JPMorgan, mais son adoption est jugée stratégique face à l’avance réglementaire de la Chine.

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