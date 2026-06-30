MiCA pousse-t-elle l'industrie des cryptomonnaies hors d’Europe vers Dubaï ? Les Émirats pourraient devenir l'Éldorado crypto

Demain, 1er juillet 2026, les derniers acteurs crypto européens encore sous régime national arriveront au bout de leur période transitoire MiCA. À Dubaï, certains cabinets prévoient déjà l'arrivée des fondateurs européens.

À quelques heures de MiCA, Dubaï attire déjà les fondateurs crypto

Dès demain, le 1er juillet 2026, les prestataires de services sur actifs numériques encore autorisés sous un régime national arriveront au terme de leur période transitoire prévue par MiCA. Les entreprises qui n’auront pas obtenu leur agrément européen pourraient donc être contraintes de suspendre tout ou partie de leurs activités.

À l’approche de cette échéance, certains fondateurs en difficulté regarderaient déjà au-delà des frontières européennes.

Selon Irina Heaver, avocate chez NeosLegal à Dubaï, interrogée par CoinDesk, les demandes provenant de fondateurs européens auraient fortement augmenté ces derniers mois. Son cabinet recevrait désormais plus de 120 sollicitations par semaine de la part d’entreprises et d’entrepreneurs intéressés par une implantation aux Émirats arabes unis, dont environ la moitié viendrait d’Europe.

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Autodeclaré par l'avocate, ce chiffre ne suffit pas à démontrer une tendance générale, il illustre néanmoins le changement de perspective provoqué par le cadre réglementaire européen. Certains entrepreneurs ne se demandent plus seulement comment se conformer aux règles pour continuer d’exister, mais aussi dans quelle juridiction créer leur entreprise.

L’Europe conserve l'avantage d'offrir un marché réglementé d’environ 500 millions d’habitants, mais MiCA ajoute aussi des coûts fixes importants à l’entrée, des obligations de conformité durables, des délais d’autorisation parfois longs et une incertitude réglementaire que les petites structures absorbent moins facilement que les grands groupes.

Certains acteurs récemment agréés affirment avoir dépensé jusqu’à 1 million d’euros pour obtenir leur autorisation. Une telle somme constitue une barrière à l’entrée considérable pour les nouveaux entrants. À terme, ce modèle risque de réduire la capacité d’innovation, de limiter la concurrence et d’accélérer la concentration du marché entre quelques acteurs déjà bien capitalisés.

Dans quelques années, le marché européen des actifs numériques pourrait ainsi ressembler davantage à celui de la banque traditionnelle : un secteur dominé par une poignée d’entreprises suffisamment grandes pour supporter les coûts réglementaires, chacune devenant progressivement plus difficile à remplacer.

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Dubaï mise sur un cadre crypto plus lisible

Dubaï joue une carte différente avec la Virtual Assets Regulatory Authority (VARA), son régulateur dédié aux actifs numériques, l’émirat assume une stratégie d’attraction des entreprises crypto. L’objectif n’est pas l’absence de règles, mais un cadre plus lisible, plus spécialisé et potentiellement plus rapide à appréhender pour les jeunes entreprises.

Cette différence ne veut pas dire que l’Europe va perdre toute son industrie crypto dès demain, mais le cas Binance montre même que la réaction des utilisateurs reste, pour le moment, limitée.

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D’après les données de DeFiLlama, les retraits de Binance atteignaient 1,7 milliard de dollars au cours du mois passé, dont 1,3 milliard sur les 7 derniers jours. Alors que les autres plateformes ne connaissent que quelques centaines de millions de dollars de volumes nets entrants.

Volumes des entrées et sorties du top 5 des plateformes d'échanges

MiCA peut ainsi protéger les utilisateurs et clarifier le marché, mais il peut aussi rendre l’Europe moins compétitive pour les entreprises qui n’ont pas déjà la taille, le capital ou les équipes juridiques nécessaires. Le risque n’est pas seulement un départ vers Dubaï, mais une industrie crypto européenne de plus en plus concentrée entre les mains de quelques acteurs capables de payer le prix de la conformité.

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Sources : Coindesk, DefiLlama

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