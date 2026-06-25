Arrêt de Binance en France : voici les meilleures alternatives pour vos cryptomonnaies

Faute d'agrément MiCA au 1er juillet 2026, Binance va suspendre une partie de ses services en France. Vos fonds restent en sécurité, mais l'achat, la vente et le trading seront coupés, potentiellement pour plusieurs mois. Si vous souhaitez garder le contrôle sur vos fonds, voici les meilleures plateformes agréées MiCA vers lesquelles migrer vos cryptomonnaies.

Binance suspend ses services en France au 1er juillet

Le 24 juin 2026, Binance a confirmé à ses utilisateurs qu'aucune entité du groupe n'obtiendrait l'agrément MiCA d'ici le 30 juin. La plateforme a retiré la demande qu'elle avait déposée auprès du régulateur grec et prévoit d'en soumettre une nouvelle dans un autre État membre de l'Union européenne. Conséquence directe : à compter du 1er juillet, Binance ne pourra plus proposer ses services sur crypto-actifs en France.

Concrètement, vous ne pourrez plus acheter, vendre ni échanger de cryptomonnaies sur la plateforme. Les nouveaux ordres au comptant seront bloqués, les ordres ouverts automatiquement annulés et les bots de trading désactivés. Seuls les retraits resteront possibles, afin que chacun puisse récupérer ou déplacer ses actifs.

Bonne nouvelle toutefois : vos fonds ne sont pas en danger. Richard Teng, le PDG de Binance, l'a rappelé directement aux utilisateurs européens dans un message publié le 24 juin (propos traduits de l'anglais) :

« À nos utilisateurs européens : nous comprenons que l'incertitude réglementaire puisse être source de frustration. Nous restons déterminés à obtenir une licence MiCA dans les prochains mois, tout en assurant la transparence, en limitant les perturbations et en informant directement nos utilisateurs. Vos fonds restent en sécurité. Pour toute question, contactez notre service client. » Richard Teng, PDG de Binance

Binance précise qu'elle travaille à l'obtention de son agrément dans les plus brefs délais et s'engage à prévenir ses utilisateurs dès que ce sera le cas. La situation est donc temporaire. Reste qu'au 1er juillet, l'accès au trading sera bel et bien coupé, potentiellement pour plusieurs mois, le temps que la plateforme décroche sa licence.

Si vous le souhaitez, vous pouvez néanmoins transférer vos cryptomonnaies dès maintenant vers une plateforme déjà agréée MiCA. C'est aussi l'occasion de profiter des offres de bienvenue que plusieurs d'entre elles proposent pour leurs nouveaux utilisateurs.

Les meilleures alternatives à Binance, toutes agréées MiCA

Voici une sélection de plateformes agréées MiCA vers lesquelles migrer vos cryptomonnaies, avec, pour chacune, l'offre de bienvenue du moment et le nombre de cryptomonnaies disponibles 👇

Collaborations commerciales

*Les conditions, les plafonds et les modalités de versement de ces bonus diffèrent sensiblement d'une plateforme à l'autre. Avant de vous inscrire sur une plateforme, prenez le temps de consulter en détail les conditions de chaque bonus : OKX, Bybit EU, Crypto.com, Bitpanda, Finst et Kraken.

Une fois que vous avez sélectionné la plateforme qui vous intéresse, vous pouvez débuter le processus pour transférer vos fonds.

Voici les quelques étapes à suivre :

Créez d'abord votre compte sur la plateforme crypto de votre choix et complétez votre vérification d'identité (KYC). Mieux vaut le faire rapidement, car cela peut prendre un peu de temps selon l'affluence, surtout à l'approche du 1er juillet ;

Vérifiez ensuite que les cryptomonnaies que vous détenez sur Binance sont bien disponibles sur la plateforme de réception. Si l'une d'elles n'est pas listée, vous ne pourrez pas la déposer : il faudra alors la convertir au préalable (en Bitcoin, en Ethereum ou en stablecoin, par exemple) avant de la transférer. Pour éviter que l'opération soit imposable, ne convertissez pas vos cryptomonnaies en euros ;

Récupérez l'adresse de dépôt correspondante sur votre nouvelle plateforme, puis rendez-vous sur Binance pour initier le retrait vers cette adresse ;

Soyez vigilant à cette étape : vérifiez l'adresse de réception ainsi que la blockchain sélectionnée. Une erreur d'adresse ou de blockchain peut entraîner la perte définitive de vos cryptos. Pour un montant important, n'hésitez pas à réaliser d'abord un transfert test d'un petit montant ;

Si tout s'est bien déroulé, vos cryptomonnaies sont maintenant sur la plateforme de destination !

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