Échéance MiCA : gagnez jusqu'à 8 % de bonus en déplaçant vos cryptos vers une plateforme agréée

Jusqu'au 13 juillet prochain, déposez vos cryptomonnaies ou vos euros sur la plateforme OKX pour recevoir un bonus pouvant atteindre 8 % de la valeur du dépôt. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette campagne lancée à l'approche de l'échéance MiCA du 1er juillet 2026.

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec OKX (en savoir plus)

Recevez jusqu'à 8 % de bonus sur vos dépôts avec OKX

Du 12 juin au 13 juillet 2026, la plateforme de cryptomonnaies OKX vous offre jusqu'à 8 % de bonus sur l'ensemble de vos dépôts éligibles.

Déposer des fonds sur OKX et recevoir jusqu'à 8 % de bonus

Baptisée Deposit Bonus, cette opération récompense aussi bien les dépôts en cryptomonnaies que les dépôts en euros, à partir de 10 dollars seulement.

Le taux du bonus dépend du montant que vous transférez sur la plateforme, selon 3 paliers :

Palier Dépôt net (crypto + fiat) Taux du bonus Récompense maximale Palier 1 De 10 $ à 10 000 $ 5 % 500 USDC Palier 2 De 10 001 $ à 100 000 $ 6 % 6 000 USDC Palier 3 De 100 001 $ à 500 000 $ 8 % 40 000 USDC

Cette campagne intervient à un moment clé pour les investisseurs crypto français. Le 1er juillet 2026 marque en effet l'échéance du règlement MiCA : passée cette date, toute plateforme crypto qui n'aura pas d'agrément devra cesser de servir les clients de l'Espace économique européen (EEE), dont les Français.

OKX, de son côté, est pleinement agréé MiCA via OKX Europe Ltd et autorisé à opérer dans les 27 États membres de l'Union européenne ainsi qu'en Islande, en Norvège et au Liechtenstein.

Si vous avez des fonds sur une plateforme crypto n'ayant pas l'agrément MiCA d'ici le 1er juillet, vous devez impérativement les déplacer sur une plateforme agréée avant cette date, sous peine de perdre l'accès à vos fonds en attendant qu'une solution soit trouvée.

Si vous êtes concernés, alors autant faire d'une pierre deux coups : profitez de cette échéance pour rapatrier vos fonds sur OKX et empocher jusqu'à 8 % de bonus au passage.

Comment participer au Deposit Bonus d'OKX ?

Le Deposit Bonus est une opération réservée à l'application mobile OKX : vous ne pouvez pas vous y inscrire depuis le site Web.

Si ce n'est pas encore fait, commencez par télécharger l'application sur iOS ou Android d'OKX, puis finalisez votre inscription et complétez votre vérification KYC.

Une fois cette étape réalisée, inscrivez-vous à la campagne Deposit Bonus directement dans l'application, puis effectuez votre premier dépôt d'au moins 10 dollars en crypto-actifs ou en monnaie fiduciaire.

Transférer du Bitcoin depuis une autre plateforme, déposer de l'ETH depuis un wallet personnel ou effectuer un dépôt en euros : tout est pris en compte dans votre total de dépôt net qui détermine votre palier de récompense.

Déposer des fonds sur OKX et recevoir jusqu'à 8 % de bonus

Comment et quand votre bonus sera-t-il versé ?

Votre récompense sera versée en USDC, le stablecoin de Circle adossé au dollar américain et conforme à la réglementation MiCA.

La plateforme OKX distribuera le bonus en 26 versements égaux étalés sur 52 semaines, soit un paiement toutes les deux semaines, à compter d'environ une semaine après la clôture de la campagne. La période de versement court ainsi du 14 juillet 2026 au 29 juin 2027.

Concrètement, chaque versement correspond à 1/26 de votre récompense totale. Voici quelques exemples :

Dépôt de 5 000 $ (Palier 1 à 5 %) → gain total de 250 USDC → réception d'environ 9,62 USDC toutes les deux semaines ;

Dépôt de 50 000 $ (Palier 2 à 6 %) → gain total de 3 000 USDC → réception d'environ 115,38 USDC toutes les deux semaines ;

Dépôt de 200 000 $ (Palier 3 à 8 %) → gain total de 16 000 USDC → réception d'environ 615,38 USDC toutes les deux semaines.

Bonne nouvelle pour les traders : vos activités sur la plateforme n'affectent pas votre récompense. Même en cas de baisse du marché, vos versements se poursuivent sans changement.

La seule opération susceptible de réduire votre bonus est le retrait des fonds initialement déposés pendant la période de versement, les transferts vers votre compte OKX Pay étant eux aussi considérés comme des retraits.

Pour conserver l'intégralité de votre bonus, vous devez donc maintenir votre solde au-dessus du montant total de vos dépôts éligibles tout au long de la période de versement.

👉 En savoir plus sur les conditions de la campagne Deposit Bonus d'OKX

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