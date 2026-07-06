Ripple (XRP) décroche son agrément complet MiCA

Ce lundi, Ripple a annoncé l'obtention de sa licence complète comme fournisseur de services sur crypto-actifs (PSCA) dans le cadre du règlement MiCA. Voyons cela de plus près.

Ripple (XRP) obtient son agrément MiCA

Il y a presque un an jour pour jour, Ripple faisait part de son attention d’obtenir son agrément MiCA pour développer ses activités sur le marché européen. Il y a quelques semaines, l’entreprise a alors obtenu une « Green Light Letter » délivrée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) du Luxembourg, ouvrant la voie de la conformité avec le règlement européen.

Aujourd’hui, Ripple a officialisé l’obtention de sa licence complète comme fournisseur de services sur crypto-actifs (PSCA).

Pour Cassie Craddock, la directrice générale de Ripple pour le Royaume-Uni et l'Europe, cela ouvre de nouvelles portes à l’entreprise :

Cette autorisation CASP signifie que Ripple aborde l'ère post-transitionnelle de MiCA en toute conformité et prête à se développer. Les institutions avec lesquelles nous collaborons en Europe souhaitent développer leurs services d'actifs numériques aux côtés de partenaires réglementés, et Ripple est agréée et prête à répondre à cette demande.

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En marge de cette annonce, le token XRP affiche 1,13 dollar lors de l’écriture de ces lignes, en hausse de 1,09 % au cours des dernières 24 heures.

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Source : Ripple

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