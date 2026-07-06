Ripple (XRP) décroche son agrément complet MiCA

Ce lundi, Ripple a annoncé l'obtention de sa licence complète comme fournisseur de services sur crypto-actifs (PSCA) dans le cadre du règlement MiCA. Voyons cela de plus près.

le 6 juillet 2026 à 12:35.

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Vincent Maire

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Ripple (XRP) obtient son agrément MiCA

Il y a presque un an jour pour jour, Ripple faisait part de son attention d’obtenir son agrément MiCA pour développer ses activités sur le marché européen. Il y a quelques semaines, l’entreprise a alors obtenu une « Green Light Letter » délivrée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) du Luxembourg, ouvrant la voie de la conformité avec le règlement européen.

Aujourd’hui, Ripple a officialisé l’obtention de sa licence complète comme fournisseur de services sur crypto-actifs (PSCA).

Pour Cassie Craddock, la directrice générale de Ripple pour le Royaume-Uni et l'Europe, cela ouvre de nouvelles portes à l’entreprise :

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Cette autorisation CASP signifie que Ripple aborde l'ère post-transitionnelle de MiCA en toute conformité et prête à se développer. Les institutions avec lesquelles nous collaborons en Europe souhaitent développer leurs services d'actifs numériques aux côtés de partenaires réglementés, et Ripple est agréée et prête à répondre à cette demande.

👉 Pour aller plus loin — Tout savoir sur Ripple (XRP)

En marge de cette annonce, le token XRP affiche 1,13 dollar lors de l’écriture de ces lignes, en hausse de 1,09 % au cours des dernières 24 heures.

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Source : Ripple

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Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

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