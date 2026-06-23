Ripple obtient l'agrément MiCA en Europe - Mais le cours du XRP peine à remonter

Ripple vient de franchir une nouvelle étape réglementaire en Europe, avec un agrément MiCA en cours d'acquisition au Luxembourg. Une fois confirmée, cette autorisation lui permettra de déployer ses services sur l'ensemble de l'Espace économique européen.

Ripple à l'assaut de l'Europe avec une licence MiCA

L'approbation prend la forme d'une « Green Light Letter » délivrée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) du Luxembourg. Elle est encore soumise à certaines conditions avant validation définitive. Combinée à la licence d'établissement de monnaie électronique (EMI) déjà détenue par Ripple dans le pays, elle permettra à Ripple de devenir un "Crypto Asset Service Provider (CASP)", l'équivalent du PSAN français.

L'autorisation permettra à l'entreprise de proposer une offre intégrée de paiements en cryptoactifs et en stablecoins à destination des banques, fintechs et entreprises européennes. Cassie Craddock, directrice générale de Ripple pour le Royaume-Uni et l'Europe, a indiqué que le cadre MiCA accélère l'adoption institutionnelle des actifs numériques sur le continent, citant les paiements transfrontaliers, le règlement, la gestion de collatéral et la tokenisation d'actifs comme des cas d'usage en pleine expansion.

Cette annonce s'inscrit aussi dans la continuité de la stratégie réglementaire de Ripple, qui avait déjà obtenu en janvier 2026 une licence EMI et un enregistrement en tant que prestataire de services sur cryptoactifs auprès de la Financial Conduct Authority britannique.

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Avec cette nouvelle autorisation, Ripple revendique désormais plus de 75 licences réglementaires à travers le monde, ce qui en fait l'une des entreprises crypto les plus régulées du secteur. Sa solution Ripple Payments, dédiée aux paiements transfrontaliers, a déjà traité plus de 100 milliards de dollars de volume et opère dans plus de 60 marchés.

XRP toujours bloqué dans son range malgré l'annonce

Sur le plan du cours de la cryptomonnaie de Ripple, le XRP reste enfermé dans son range du mois de juin, avec un support autour de 1,10 dollar et un plus haut local qui ne dépasse pas 1,30 dollar. Depuis hier, le cours du XRP a perdu 1,8 %.

La tendance baissière entamée depuis les sommets de 2025 se poursuit donc à ce stade. Inverser la tendance pourrait nécessiter un passage prolongé au-delà des 1,30 dollars, selon plusieurs analystes. Autre point à surveiller : l'activité du réseau s'est tassée ces dernières semaines, alors que le positionnement sur les contrats à terme et l'open interest reculent légèrement.

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Fait notable, ce repli intervient malgré un flux institutionnel positif : les ETF XRP ont enregistré 2,4 millions de dollars d'entrées nettes le 20 juin, prolongeant une série d'achats institutionnels alors que le sentiment des investisseurs particuliers s'est affaibli. Cela montre que le XRP est bel et bien un actif qui séduira surtout les institutionnels. Jusqu'à le faire sortir de son range ? Cela reste à voir.

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Source : TradingView

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