La société crypto Meria d'Owen Simonin (Hasheur) obtient son agrément MiCA auprès de l'AMF 

Le compte-à-rebours est lancé pour les prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA) de l’Union européenne en quête d’un agrément avant la date du 30 juin prochain. Un sésame que vient d’obtenir la société crypto française Meria, du célèbre youtubeur et créateur de contenu Hasheur.

le 23 juin 2026 à 12:39.

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Hugh Bernard

La société crypto Meria d'Owen Simonin (Hasheur) obtient son agrément MiCA auprès de l'AMF 

La société crypto française Meria obtient son agrément MiCA

Il ne reste plus que quelques jours aux prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA) pour recevoir leur précieux agrément, afin de pouvoir continuer à exercer une activité crypto au sein de l'Union européenne dans le cadre de son règlement MiCA (Markets in Crypto-Assets).

Une situation qui donne actuellement des sueurs froides au leader mondial des plateformes d'échange de cryptomonnaies Binance - et plus particulièrement à ses utilisateurs - alors qu'aucune information officielle ne confirme l'obtention de ce sésame obligatoire d'ici la fin de la semaine prochaine, sous peine d'une cessation immédiate de ses activités.

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Pas de quoi inquiéter les acteurs crypto français les plus prévoyants, comme la société d'investissement dédiée aux crypto-actifs Meria fondée en 2017 par Owen Simonin, plus connu sous le pseudonyme Hasheur sur les réseaux. En effet, elle vient d'obtenir son agrément MiCA à la date du 22 juin pour l'ensemble de ses activités, selon une publication sur X qui résonne comme une victoire :

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Meria obtient son agrément PSCA (Prestataire de Services sur Crypto-Actifs) auprès de l'AMF, au titre du règlement européen MiCA. L'agrément couvre l'intégralité des services d'investissement sur crypto-actifs : conservation, échange, exécution d'ordres, conseil, gestion de portefeuille et transfert.

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« MiCA n'est pas une ligne d’arrivée »

Une annonce qui permet à Owen Simonin de revenir sur le parcours de cette startup au profil unique parmi les premières à s'implanter dans le secteur crypto français, désormais approuvée « au même titre que les plus grandes institutions européennes depuis la France, l'une des juridictions les plus exigeantes au monde en matière de régulation crypto ».

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Au-delà de l'annonce, il y a quelque chose de plus important à dire.  Nous n'avons jamais fait de véritable levée de fonds. Nous avons construit, semaine après semaine, mois après mois, avec ce que nous avions, en choisissant la voie la plus longue malgré les chants des sirènes, parce que c'était la seule qui nous semblait juste et qui nous ressemblait : maîtriser notre modèle et accepter que la confiance se gagne avec le temps. 

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Selon le communiqué officiel de Meria, cet agrément MiCA « prolonge une exigence déjà portée depuis l'enregistrement PSAN en 2021 », avec pour objectif de s'imposer comme « l'opérateur d'infrastructure de référence pour intégrer du rendement sur crypto » auprès des institutions financières, traditionnelles et crypto natives.

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MiCA n’est pas une ligne d’arrivée, c’est le point de départ d’une accélération que nous planifions depuis un long moment.

Thibaut Boutrou, COO de Meria

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Sources : Meria, AMF

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