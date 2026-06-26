Plus que 5 jours avant MiCA : Crypto.com offre jusqu'à 10 % de bonus sur vos dépôts de cryptos

Le 1er juillet 2026, l'échéance MiCA va contraindre les plateformes crypto non agréées à cesser de servir leurs clients français. À l'approche du couperet, Crypto.com, plateforme agréée MiCA, accueille les investisseurs qui souhaitent migrer avec une offre exclusive : jusqu'à 10 % de bonus sur les dépôts de cryptomonnaies. Découvrez comment en profiter.

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec Crypto.com (en savoir plus)

MiCA au 1er juillet : ce qui attend les utilisateurs crypto français

Le 1er juillet 2026 marque la fin du régime PSAN des plateformes crypto en France. À partir de cette date, seules les plateformes ayant obtenu leur agrément MiCA pourront continuer à proposer leurs services aux résidents français. Les autres devront cesser leur activité auprès d'eux et organiser la restitution des avoirs.

C'est notamment le cas de Binance, qui a annoncé le 24 juin retirer sa demande d'agrément en Grèce pour la redéposer dans un autre pays de l'Union. La plateforme ne devrait donc pas être agréée à temps, à l'image de nombreux autres acteurs encore sous l'ancien régime.

Pour les utilisateurs concernés, le principal risque n'est pas la disparition de leurs cryptomonnaies, qui doivent leur être restituées, mais leur immobilisation sur une période indéterminée.

Le temps qu'une plateforme non agréée mette en place sa solution de retrait ou qu'elle obtienne l'agrément, l'accès au compte peut être gelé : plus d'achats, de ventes et de retraits.

Si la plateforme crypto sur laquelle vous avez des fonds n'a toujours pas l'agrément MiCA, la solution est assez simple : ne pas attendre la dernière minute et transférer vos cryptos vers une plateforme déjà agréée. C'est précisément ce que propose Crypto.com, qui en profite pour récompenser les nouveaux arrivants.

Déposez vos cryptos sur Crypto.com et recevez votre bonus

La campagne de Crypto.com : jusqu'à 10 % sur vos dépôts

Crypto.com est une plateforme crypto agréée MiCA, ce qui l'autorise à proposer ses services auprès des investisseurs européens, même après le 1er juillet. Pour accompagner la transition, la plateforme lance une campagne jusqu'au 22 juillet 2026 qui récompense vos dépôts en cryptomonnaies d'un bonus pouvant atteindre 10 %.

Le principe est simple : plus le montant de vos dépôts est élevé, plus le taux de bonus augmente, selon 4 paliers 👇

Dépôt net éligible Taux de bonus Récompense maximale (en CRO) De 10 $ à 10 000 $ 6 % 600 $ De 10 001 $ à 100 000 $ 7 % 7 000 $ De 100 001 $ à 500 000 $ 9 % 45 000 $ De 500 001 $ à 1 000 000 $ 10 % 100 000 $

Le dépôt net éligible correspond au total de vos dépôts, diminué de vos éventuels retraits pendant la campagne. Tous les montants sont exprimés en dollars américains.

Le bonus est versé en CRO, le token natif de Crypto.com, en 12 versements mensuels égaux. Il se calcule en multipliant votre dépôt net éligible par le taux correspondant, le tout divisé par 12. Par exemple, un dépôt net de 150 000 $ ouvre droit à un bonus de 9 %, soit 13 500 $, versés à raison de 1 125 $ par mois pendant un an.

Pour profiter de cette campagne, voici les étapes à suivre 👇

Créez un compte sur Crypto.com et validez la vérification de votre identité (KYC) ;

Rejoignez la campagne depuis l'onglet « Campagnes » de l'application (EEA Deposit Bonus) ;

Effectuez un dépôt d'au moins 10 $ en cryptomonnaies pour recevoir votre bonus.

De nombreuses cryptomonnaies sont éligibles, dont le BTC, l'ETH, l'USDT, le XRP, le SOL et le CRO.

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👉 En savoir plus sur les conditions de la campagne de Crypto.com

Crypto.com propose ses services liés aux crypto-actifs par l'intermédiaire de Foris DAX MT Limited, société à responsabilité limitée immatriculée à Malte sous le numéro C 88392 et dûment autorisée par la Malta Financial Services Authority en tant que prestataire de services sur crypto-actifs conformément au règlement MiCA. L'achat, la vente ou la détention de crypto-actifs comportent des risques et peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

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