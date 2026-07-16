Revolut X intègre les agents IA pour trader des cryptos

La néobanque britannique vient de connecter sa plateforme Revolut X à plusieurs assistants IA, dont Claude, Gemini, OpenClaw et Cursor. Les utilisateurs peuvent désormais analyser leur portefeuille, backtester des stratégies et passer des ordres via de simples prompts en langage naturel.

Revolut X s’ouvre aux agents IA pour le trading crypto

Revolut X est désormais une plateforme pilotable par la voix ou le texte. Les clients peuvent connecter leur compte aux assistants IA d’Anthropic (Claude), de Google (Gemini), ainsi qu’à OpenClaw et Cursor, pour interagir directement avec l’exchange sans passer par l’application.

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Concrètement, l’intégration couvre l’analyse de marché, la création d’alertes personnalisées, l’exécution d’ordres au marché comme à cours limité, et le backtesting de stratégies sur plus de 300 tokens listés sur Revolut X.

Un utilisateur peut par exemple demander une notification Telegram lorsque l’Ether (ETH) atteint un certain seuil, ou tester une stratégie sur le Bitcoin (BTC) sur 30 ou 90 jours. Le tout en langage naturel, sans une ligne de code.

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Le Model Context Protocol au cœur du système

La base technique repose sur le Model Context Protocol (MCP), un standard ouvert lancé par Anthropic en novembre 2024. Ce protocole vient se greffer sur l’API existante de Revolut X, qui devient ainsi une couche d’exécution pilotable par n’importe quel agent IA compatible.

Le projet est né d’une expérimentation interne, où des ingénieurs de Revolut ont branché Claude sur l’API de Revolut X en une trentaine de minutes. Le prototype gérait déjà un workflow de market making complet : inventaire, cotation, exécution, monitoring et alertes.

Pour étendre la compatibilité, Revolut a publié un dépôt GitHub dédié, qui prend en charge plus de 50 applications IA différentes via une skill universelle ou une interface en ligne de commande.

Les agents IA nous offrent des workflows plus rapides, une exécution plus intelligente et une meilleure intégration avec les outils que nous utilisons chaque jour pour trader. Leonid Bashlykov, responsable produit crypto chez Revolut.

Précisons qu'aucun ordre n’est exécuté sans validation manuelle de l’utilisateur. Chaque transaction générée par l’IA doit être revue et approuvée avant d’atteindre le marché. La néobanque décline par ailleurs toute responsabilité en cas d’erreur imputable à un agent IA tiers.

Le trading agentique gagne du terrain

Revolut revendique plus de 75 millions de clients particuliers et 16 millions d’utilisateurs crypto. Ses services d’actifs numériques sont fournis en Europe par Revolut Digital Assets Europe Ltd., agréée par l’autorité chypriote (CySEC) comme prestataire de services sur crypto-actifs au titre du règlement MiCA.

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Cette annonce s’inscrit dans une tendance de fond. Gemini avait déjà lancé son Agentic Trading en avril, connectant Claude et ChatGPT à ses comptes via MCP. Liquid a suivi le mois suivant avec Co-Invest, tandis que Robinhood prépare le déploiement de ses comptes agentiques crypto aux États-Unis.

Le layer 2 Base avait ouvert la voie côté DeFi en mai dernier, avec un outil similaire permettant de gérer ses cryptos via ChatGPT et Claude. Voir notre article sur l’outil MCP de Base pour comprendre le fonctionnement de ces intégrations.

Pour les investisseurs français clients de Revolut, la promesse est double : gagner du temps sur l’analyse et l’exécution, tout en gardant la main sur la validation finale. Reste à voir comment les régulateurs européens accueilleront cette généralisation du trading assisté par IA.

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Sources : Revolut, The Block, Crypto Briefing

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