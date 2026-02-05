La plateforme d'échange Gemini ferme ses portes aux Européens et licencie 25 % de son personnel

La plateforme d'échange Gemini rétrograde drastiquement. Elle licencie massivement, tout en fermant ses opérations européennes. Qu'est-ce qui a motivé ce choix ?

le 5 février 2026 à 18:00.

2 minutes de lecture

author image

Marine Debelloir

La plateforme d'échange Gemini ferme ses portes aux Européens et licencie 25 % de son personnel

Gemini licencie 25 % de son personnel

Dans un communiqué publié ce 5 février, Tyler et Cameron Winklevoss, les responsables de Gemini annoncent que leur entreprise va tailler dans ses effectifs. Ils citent l'arrivée de l'intelligence artificielle (IA) comme déclencheur de ces coupes :

blockquote icon

Faire plus avec moins de ressources n'a jamais été plus vrai ou plus possible et nous croyons que ce n'est que le début de cette tendance.

👉 Retrouvez notre avis sur la plateforme Gemini

Gemini se sépare donc de 25% des plus de 500 employés qui composent ses équipes. En 2022, l'entreprise disposait encore de 1100 employés.

Sécurisez vos cryptos avec un wallet Ledger Nano S Plus à seulement 49 €
Publicité

La plateforme ne sera plus accessible aux Européens

Autre changement majeur : la plateforme ferme ses portes aux utilisateurs de l'Union européenne, du Royaume-Uni ainsi que de l'Australie :

blockquote icon

Il est temps pour Gemini de se recentrer et de redoubler d’efforts sur les États-Unis. À cette fin, en plus de réduire la taille de nos effectifs, nous allons réduire les zones dans lesquelles nous opérons.

💡 Retrouvez les meilleures plateformes d'échange pour acheter des cryptomonnaies

Le communiqué ne précise pas à quelle date les utilisateurs européens seront sommés de quitter la plateforme. Gemini cite des volumes trop peu importants pour justifier de maintenir ces zones géographiques.

Des difficultés financières anticipées ?

Gemini explique que le but de ces changements drastiques est un "chemin vers la profitabilité", dans un environnement qui s'est durci. L'entreprise cite le "marché crypto actuel" comme catalyseur de ces évolutions. Malgré son introduction en Bourse, Gemini n'a pas été profitable l'année dernière.

Gemini explique par ailleurs qu'elle souhaite concentrer ses efforts sur les marchés prédictifs, jugés comme très profitables :

blockquote icon

Notre théorie est que les marchés prédictifs deviendront aussi importants, voire plus importants, que les marchés de capitaux actuels. [...] Notre investissement pour obtenir une licence en vue de lancer notre propre place de marché de prédiction nous positionne comme un acteur pionnier sur cette nouvelle frontière prometteuse.

🌐 Dans l'actualité - Le Bitcoin passe sous les 70 000 dollars et flirte avec son précédent sommet de 2021

L'enjeu est de taille pour Gemini : au cours de la première moitié de l'année 2025, la société a rapporté une perte de 285 millions de dollars. Le repli ressemble donc à un sauve-qui-peut, dans un contexte particulièrement morose sur les marchés de cryptomonnaies.

Le marché crypto se complexifie, retrouvez nos experts pour le surperformer
Publicité

Source : Gemini

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

Marine Debelloir

3908 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur Gemini

Voir plus
Tout voir

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

« Un trou noir » – L’homme qui avait prédit la crise de 2008 lance un avertissement sur le Bitcoin (BTC)

« Un trou noir » – L’homme qui avait prédit la crise de 2008 lance un avertissement sur le Bitcoin (BTC)

 Liquidations record sur le marché crypto ce week-end : un trader perd à lui seul 220 millions de dollars d'ETH

Liquidations record sur le marché crypto ce week-end : un trader perd à lui seul 220 millions de dollars d'ETH

 Le Bitcoin (BTC) a plus de chance de chuter à 45 000 dollars que de remonter à 120 000 dollars en 2026

Le Bitcoin (BTC) a plus de chance de chuter à 45 000 dollars que de remonter à 120 000 dollars en 2026

 Pour cet analyste : « nous ne verrons pas un krach de -70 % » sur le Bitcoin (BTC) si Strategy tient bon

Pour cet analyste : « nous ne verrons pas un krach de -70 % » sur le Bitcoin (BTC) si Strategy tient bon