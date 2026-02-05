La plateforme d'échange Gemini ferme ses portes aux Européens et licencie 25 % de son personnel

La plateforme d'échange Gemini rétrograde drastiquement. Elle licencie massivement, tout en fermant ses opérations européennes. Qu'est-ce qui a motivé ce choix ?

Gemini licencie 25 % de son personnel

Dans un communiqué publié ce 5 février, Tyler et Cameron Winklevoss, les responsables de Gemini annoncent que leur entreprise va tailler dans ses effectifs. Ils citent l'arrivée de l'intelligence artificielle (IA) comme déclencheur de ces coupes :

Faire plus avec moins de ressources n'a jamais été plus vrai ou plus possible et nous croyons que ce n'est que le début de cette tendance.

Gemini se sépare donc de 25% des plus de 500 employés qui composent ses équipes. En 2022, l'entreprise disposait encore de 1100 employés.

La plateforme ne sera plus accessible aux Européens

Autre changement majeur : la plateforme ferme ses portes aux utilisateurs de l'Union européenne, du Royaume-Uni ainsi que de l'Australie :

Il est temps pour Gemini de se recentrer et de redoubler d’efforts sur les États-Unis. À cette fin, en plus de réduire la taille de nos effectifs, nous allons réduire les zones dans lesquelles nous opérons.

Le communiqué ne précise pas à quelle date les utilisateurs européens seront sommés de quitter la plateforme. Gemini cite des volumes trop peu importants pour justifier de maintenir ces zones géographiques.

Des difficultés financières anticipées ?

Gemini explique que le but de ces changements drastiques est un "chemin vers la profitabilité", dans un environnement qui s'est durci. L'entreprise cite le "marché crypto actuel" comme catalyseur de ces évolutions. Malgré son introduction en Bourse, Gemini n'a pas été profitable l'année dernière.

Gemini explique par ailleurs qu'elle souhaite concentrer ses efforts sur les marchés prédictifs, jugés comme très profitables :

Notre théorie est que les marchés prédictifs deviendront aussi importants, voire plus importants, que les marchés de capitaux actuels. [...] Notre investissement pour obtenir une licence en vue de lancer notre propre place de marché de prédiction nous positionne comme un acteur pionnier sur cette nouvelle frontière prometteuse.

L'enjeu est de taille pour Gemini : au cours de la première moitié de l'année 2025, la société a rapporté une perte de 285 millions de dollars. Le repli ressemble donc à un sauve-qui-peut, dans un contexte particulièrement morose sur les marchés de cryptomonnaies.

Source : Gemini

