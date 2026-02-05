Le Bitcoin passe sous les 70 000 dollars et flirte avec son précédent sommet de 2021

Alors que le Bitcoin semblait décidé à faire une pause tout juste au-dessus des 70 000 dollars ce matin même, voilà qu’il vient de repartir pour une nouvelle baisse. Il s’approche désormais d’un niveau hautement symbolique : son précédent sommet de 2021 enregistré aux alentours des 67 500 dollars.

Le Bitcoin passe sous les 70 000 dollars et pulvérise le seuil de rentabilité des mineurs

De toute évidence, la baisse du Bitcoin se poursuit. Et le niveau des 70 000 dollars sur lequel tout le monde espérait le voir se stabiliser ce matin même vient d'être franchi au cours des dernières heures. Résultat : le cours du BTC affiche un prix aux alentours des 69 300 dollars au moment d'écrire ces lignes.

Une baisse de 7 % sur les dernières 24 heures qui nécessite encore d'être confirmée - ou augmentée - en unité de temps daily. Dans l'état actuel des choses, ce mouvement baissier peut encore s'inscrire dans le cadre d'un rebond sur le niveau des 70 000 dollars (environ).

Le prix du Bitcoin flirte avec son dernier sommet de 2021

Un franchissement symbolique, car il signe la cassure évidente du seuil de rentabilité des mineurs fixé à 70 000 dollars, que de nombreux analystes avançaient comme un point bas du marché en apparence infranchissable. Il n'en est rien, comme ne manque pas de le rappeler le spécialiste du minage, Monsieur-TK, sur le réseau X :

Absolument pas ! Avec un BTC à 60 000 dollars par exemple, un nouvel équilibre se forme. Les mineurs non rentables débranchent, la difficulté de minage s'adapte et un nouvel équilibre se forme. Même avec un BTC à 1 dollar, il y aura forcément un mineur rentable quelque part dans le monde. Monsieur-TK

Un Bitcoin de retour à son précédent sommet de 2021

Cette nouvelle baisse du Bitcoin s'accompagne également d'autres faits marquants, comme par exemple le franchissement désormais largement confirmé du prix moyen d'achat des BTC détenus par la première Digital Asset Treasury (BTC) au monde, Strategy, fixé à 76 052 dollars très exactement.

Une baisse qui efface également l'intégralité des gains imputables à l'effet Trump, avec une hausse initiée lors de son élection qui aura permis au BTC de franchir pour la toute première fois le niveau symbolique des 100 000 dollars quelques semaines plus tard.

Toutefois, le fait le plus marquant implique un retour visiblement imminent du Bitcoin sur le niveau hautement symbolique de son dernier sommet de 2021, aux alentours des 67 500 dollars.

Un scénario identique à son précédent marché baissier de 2022, puisque son prix avait alors atteint le niveau de son sommet de 2017 (environ 19 400 dollars) pour descendre ensuite presque 20 % en dessous afin de réaliser son point bas.

Doit-on y voir une indication ? Rien n'est moins sûr !

Source : Monsieur-TK

