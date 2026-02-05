Les fonds de pension américains qui ont parié sur Strategy affichent des pertes importantes

Alors qu’elle prétendait pouvoir faire mieux, la société Strategy affiche actuellement des performances largement inférieures à celles du Bitcoin - déjà négatives - sur l’année écoulée. Une situation qui fait plonger les résultats des fonds de pension ayant acheté des actions MSTR.

Les fonds de pension perdent gros sur Strategy

La société Strategy et son accumulation compulsive de Bitcoin enclenchée depuis 2020 occupe une place à part en lien à l'écosystème des cryptomonnaies, avec un fondateur, Michael Saylor, qui passe régulièrement du rang de stratège hors pair à celui de maximaliste illuminé en fonction de la hausse ou de la baisse du cours du BTC.

Est-il nécessaire d'expliquer dans quelle case il se trouve actuellement, avec un Bitcoin qui vient de valider son retour sur le niveau des 70 000 dollars ? D'autant plus si l'on y associe l'effondrement important de l'action MSTR depuis son dernier sommet du mois de juillet, désormais proche des 70 %.

L'action MSTR de Strategy affiche une baisse supérieure à 60 % sur l'année écoulée

Et alors que Strategy affirme assurer ses arrières avec un stock de dollars supérieur à 2 milliards de dollars, certains de ses investisseurs voient rouge. Une situation d'autant plus critique lorsque cela concerne les fonds de pension américains qui ont fait le pari de se positionner sur l'action MSTR.

Un constat effectué par le média crypto DLNews qui met en lumière 11 structures de ce type ayant engagé la somme totale de 577 millions de dollars - environ 1,8 million d'actions MSTR - au moment de la déclaration officielle de leurs investissements. De quoi plomber leurs bilans...

Une stratégie simplement mauvaise, ou juste mal synchronisée ?

Selon les données disponibles sur la plateforme Fintel, ce placement global afficherait actuellement une perte latente de 337 millions de dollars, c'est-à-dire encore théorique tant que la position n'est pas liquidée, qui implique une baisse équivalente à 60 % pour 10 de ces fonds identifiés.

Des pertes qui interrogent sur la pertinence et la fiabilité des Digital Asset Treasuries (DAT) comme véhicules d'investissement et d'exposition détournée au marché crypto. Au point de se demander si les stratégies de ces fonds de pension étaient tout simplement mauvaises, ou juste mal synchronisées.

Une situation qui touche essentiellement des fonds de pension pour les retraites du secteur public, avec des investissements dans les actions de Strategy qui représentent une infime partie de leurs portefeuilles. De ce fait, les retraités concernés ne risquent pas de voir leurs versements disparaître à cause de ces mauvais résultats.

🗞️ Le président de la SEC déclare que « le moment est venu » pour intégrer la crypto aux retraites

Dans le même temps, cette situation pourrait bien fragiliser la volonté d'accélération récemment exprimée par le président de la SEC, Paul Atkins, au sujet d'une ouverture des fonds de retraite 401(k) aux investissements crypto ? Car ce modèle repose sur un principe bien différent : leurs bénéficiaires récupèrent uniquement les bénéfices éventuels.

De quoi relancer l'éternel débat au sujet de notre modèle de retraite par répartition, qui pourrait bien ne jamais bénéficier aux personnes de moins de 50 ans, sous sa forme actuelle.

Source : Fintel

