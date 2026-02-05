Le Bitcoin (BTC) frôle les 70 000 dollars dans un nouvel élan baissier

Lors d'une nouvelle jambe baissière au cours de la nuit, le Bitcoin (BTC) est presque tombé sous le cap symbolique des 70 000 dollars. Pour l'heure, l'actif s'accroche, mais le risque de chute augmente de plus en plus.

Bitcoin (BTC) chute presque sous les 70 000 dollars

Poursuivant sa tendance baissière, le prix du Bitcoin (BTC) affiche à présent 70 477 dollars lors de l'écriture de ces lignes, en baisse de 7,8 % au cours des dernières 24 heures. Tôt ce matin, l'actif a frôlé les 70 000 dollars, échappant à une visite sous ce seuil stratégique pour quelques dizaines de dollars à peine :

Cours du BTC en données horaires

Toutefois, cela ne semble que partie remise, à en croire les estimations des utilisateurs de Polymarket. Et pour cause, les parieurs misent désormais à 93 % de chances pour un passage du BTC sous les 70 000 dollars au mois de février et donnent même une probabilité de 57 % pour un franchissement à la baisse des 65 000 dollars ce mois-ci, contre 85 % pour l'année 2026.

Mercredi soir encore, la cassure des 70 000 dollars était estimée à 82 % de chances.

Ce qui interroge ici, c'est que, depuis la cassure affirmée du niveau des 85 000 dollars, la baisse semble désormais s'alimenter d'elle-même, sans nouvelles particulièrement marquantes pour la justifier. Il s'agit là d'une action classique des prix en bear market.

Du côté des liquidations sur les marchés des produits dérivés, les données de Coinglass rapportent 701,26 millions de dollars de positions acheteuses liquidées, contre 138,48 millions de dollars de positions vendeuses clôturées de force. Si ces chiffres restent notables, ils ne sont pas non plus particulièrement marquants par rapport à ce que nous pouvons constater lors de grandes phases de baisses.

Pour le moment, le BTC démarre le mois de février avec une baisse de 9,94 %, ce qui constituerait la 3e plus grande baisse mensuelle de son histoire sur ce mois-ci si nous nous en arrêtions là, alors que février n'a enregistré jusqu'à maintenant que 3 clôtures baissières dans l'histoire de Bitcoin.

Sources : TradingView, Polymarket, Coinglass

