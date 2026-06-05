13 jours de sorties et 4,38 milliards de dollars : les ETF Bitcoin tombent au plus bas depuis novembre 2024

Cette semaine, les ETF Bitcoin ont signé la plus longue série de sorties depuis leur lancement, après 13 séances consécutives dans le rouge. Cela s'inscrit une tendance baissière particulièrement inquiétante pour ces fonds. Voyons cela de plus près.

Les ETF Bitcoin effacent la performance réalisée après l'élection de Donald Trump

Plus tôt cette semaine, nous revenions sur la série de retraits subie par les ETF Bitcoin spot américains. À présent, cette série a pris fin jeudi, marquant un record de 13 jours consécutifs de sorties nettes :

Série de sorties négatives sur les ETF Bitcoin spot

🔎 Tout savoir sur les ETF Bitcoin spot

Jusqu’ici, une telle série n’avait jamais dépassé les 8 séances consécutives. Au total, c’est l’équivalent d’un peu moins de 4,38 milliards de dollars qui ont été retirés de ces fonds durant cette série.

Plus encore, la journée de jeudi parvient tout juste à finir dans le vert, avec à peine plus de 3,05 millions de dollars d’entrées nettes. Sans surprise, cela ne suffit pas à compenser la baisse du BTC, ramenant ainsi la valeur des actifs nets sous gestion de ces ETF à 80,4 milliards de dollars.

Pendant la série susmentionnée, cette métrique était également repassée sous les 100 milliards de dollars, tandis que nous sommes à présent à un point bas loin d’être anecdotique. Et pour cause, en brisant le point bas de février dernier à 80,7 milliards de dollars, les ETF ont à présent effacé toute la performance réalisée à la suite de l’élection de Donald Trump en novembre 2024.

Pour les ETF Ethereum spot, le constat est au moins tout aussi inquiétant. Avec 9,7 milliards de dollars de valeur d’actifs sous gestion, il s’agit ici du plus bas niveau depuis juin 2025. Plus encore, ces fonds ont également conclu la plus longue série de sorties nettes depuis leur lancement, avec 17 jours dans le rouge, le tout pour 900 millions de dollars retirés.

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Concernant les ETF sur les autres altcoins, les montants en jeu restent trop faibles pour être commentés. Néanmoins, notons tout de même que les 3 ETF sur le HYPE d’Hyperliquid n’ont encore subi aucune journée de sorties nettes et qu’ils s’élèvent à présent à 185,68 millions de dollars d’actifs sous gestion.

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Source : SoSoValue

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