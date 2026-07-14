Mise à jour Bitcoin : la bataille du BIP-110 pourrait tout changer sur la blockchain d'ici la fin août

Le BIP-110 relance la guerre autour des transactions aux données non monétaires sur Bitcoin. Présenté comme un soft fork temporaire contre le « spam », il pourrait se transformer en hard fork et séparer la blockchain et la communauté en deux dès le mois d'août.

Le BIP-110 veut limiter certaines données inscrites dans Bitcoin pendant 1 an, mais à quel prix ?

Depuis l’essor des Ordinals, des inscriptions et de certains usages de OP_RETURN, la communauté Bitcoin débat sur la fonction principale du réseau. Pour ses défenseurs les plus stricts, le réseau doit rester centré sur la monnaie et les paiements. Pour d’autres, tant qu’une transaction respecte les règles et paie des frais, elle doit pouvoir être incluse dans un bloc.

Nous expliquions déjà cette fracture dans notre précédent article sur le BIP-110, né dans l’écosystème Bitcoin Knots en réaction à l’assouplissement des limites OP_RETURN côté Bitcoin Core.

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Concrètement, le BIP-110 propose un soft fork temporaire, prévu pour durer environ 1 an après activation, qui a pour objectif de limiter plusieurs méthodes utilisées pour inscrire de grandes quantités de données dans Bitcoin, notamment via le fameux OP_RETURN.

Mais cette durée limitée n’est pas qu’un détail technique, le BIP-110 est aussi présenté comme une période de pause, censée laisser à la communauté Bitcoin le temps de décider quoi faire des données non monétaires. En théorie, les restrictions expireraient automatiquement après environ 52 416 blocs, soit près de 1 an.

Taux de signalement du BIP-110

Cette durée limitée est aussi un pari politique, le BIP-110 et ses défenseurs ne prétendent pas résoudre définitivement le problème des données non monétaires, mais créer une fenêtre d’environ 1 an pendant laquelle l’écosystème Bitcoin pourrait trouver une réponse plus durable.

Or, ce débat existe déjà depuis l’arrivée des Ordinals en 2023, sans qu’une solution n’ait convaincu une majorité claire de nœuds, de mineurs et d’acteurs économiques.

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Comment le BIP-110 pourrait créer 2 versions concurrentes de Bitcoin

Malgré le scepticisme que l’on peut avoir sur ses chances d’activation, les conséquences du BIP-110 pourraient être radicales pour certains utilisateurs de Bitcoin.

En effet, la proposition ne reprend pas le seuil de 95 % souvent associé aux soft forks prudents, mais prévoit une activation dès 55 % de signalement. Ainsi, si ce seuil est atteint, les nœuds ayant implémenté BIP-110 commenceront à appliquer ses nouvelles règles. Le réseau pourrait alors se scinder dès qu’un mineur produit un bloc contenant une transaction valide selon les règles actuelles, mais refusée par BIP-110.

Les nœuds BIP-110 rejetteraient ce bloc, tandis que les autres continueraient de l’accepter, ce qui créerait 2 historiques concurrents.

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Le scénario inverse est aussi problématique, si les mineurs ne signalent pas suffisamment, le client d’activation BIP-110 prévoit tout de même un forced lock-in à l’échéance. Autrement dit, les nœuds qui l’ont installé pourraient finir par appliquer ces règles seuls.

Avec un signalement proche de 1 %, ils risqueraient surtout de se retrouver isolés, en attente de blocs compatibles avec leur version du réseau, ou sur une chaîne presque inutilisée.

Pour les utilisateurs ordinaires, l’impact serait probablement nul si BIP-110 reste marginal. En revanche, si son adoption atteint une part significative du réseau, par exemple 20 % ou plus du hashrate, la mise à jour entraînera une baisse temporaire du hashrate sur la chaîne principale, des blocs orphelins, de la confusion pour les wallets et les exchanges, puis une bataille pour savoir quelle chaîne mérite encore le nom de Bitcoin.

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Source : BIP-110

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