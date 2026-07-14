Bitcoin face à la dette américaine : le rempart contre la dévaluation monétaire ?

La dette publique américaine atteint des niveaux records tandis que le coût de son financement ne cesse de grimper. Dans ce contexte, certains investisseurs voient dans le Bitcoin une protection potentielle contre la dévaluation progressive du dollar.

Une dette américaine hors de contrôle qui interroge le rôle du dollar

Les chiffres donnent le vertige. La dette fédérale américaine a atteint 39 400 milliards de dollars, en hausse de 3 200 milliards sur les douze derniers mois. Depuis 2020, elle a progressé de 16 300 milliards de dollars, soit une moyenne de 209 milliards par mois.

BREAKING: Total US federal debt is now up to a record $39.4 trillion, rising +$3.2 trillion over the last 12 months. Since 2020, US federal debt is now up a massive +$16.3 trillion. This marks a +$2.5 trillion average annual increase, or +$209 billion per month. At this pace,… pic.twitter.com/yPfFW3rB6d — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) July 13, 2026

Le coût du service de cette dette devient lui-même problématique. Le Trésor américain dépense désormais 24 milliards de dollars chaque semaine uniquement pour payer les intérêts, un montant qui a bondi de 13 % sur un an. Sur les neuf premiers mois de l’exercice 2026, ces intérêts totalisent 939 milliards de dollars, soit davantage que le budget du Département de la Défense.

Le modèle Penn Wharton estime qu’au-delà de 210 % du PIB, la dette américaine devient mathématiquement insoutenable. Selon leurs projections, ce plafond pourrait être atteint dès 2045 dans un scénario défavorable. Face à cette équation, les autorités n’ont historiquement qu’une porte de sortie discrète : l’inflation.

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La masse monétaire M2, ce thermomètre que peu regardent

Pour comprendre la dévaluation d’une monnaie, il faut regarder du côté de la masse monétaire M2. Cet indicateur agrège les billets en circulation, les dépôts à vue et l’épargne facilement mobilisable. En clair, c’est la quantité totale de dollars disponibles dans l’économie.

Quand la M2 augmente plus vite que la production de biens et services, chaque dollar existant perd mécaniquement de sa valeur. C’est le principe même de la dilution monétaire. Depuis 2020, la M2 américaine a connu une expansion historique pour financer les plans de relance liés à la pandémie, puis pour absorber les déficits budgétaires successifs.

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Le résultat se lit dans le pouvoir d’achat. Entre 2008 et 2021, le dollar américain a perdu environ 30 % de son pouvoir d’achat pendant que le Bitcoin s’appréciait de plusieurs ordres de grandeur. Cette érosion n’est pas un accident, c’est une conséquence structurelle des systèmes monétaires fiat modernes.

Bitcoin, une rareté programmée par le code

Face à cette expansion monétaire sans limite théorique, le Bitcoin (BTC) oppose un modèle radicalement différent. Son offre est plafonnée à 21 millions d’unités, un chiffre inscrit dans le protocole depuis sa création en 2009. Cette rareté n’est ni négociable ni modifiable sans consensus massif du réseau.

Le mécanisme du halving vient renforcer cette dynamique. Tous les 210 000 blocs, soit environ tous les quatre ans, la récompense versée aux mineurs est divisée par deux. Le rythme d’émission ralentit donc de manière prévisible jusqu’à s’éteindre autour de l’année 2140. Cette architecture déflationniste contraste avec l’inflation programmée des monnaies fiat.

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Le cours du Bitcoin reflète partiellement cette dynamique. Après avoir touché un record de 126 195 dollars en octobre 2025, le BTC s’échange actuellement autour de 62 494 dollars. La volatilité reste réelle, mais la trajectoire de fond épouse celle de l’expansion monétaire mondiale.

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L’or numérique, une thèse qui gagne du terrain

Le Bitcoin partage plusieurs caractéristiques avec l’or, son grand aîné parmi les réserves de valeur. Rareté, résistance à la censure, absence d’émetteur central : ces propriétés lui ont valu le surnom d’or numérique. Il présente même certains avantages pratiques comme la divisibilité extrême, un bitcoin étant divisible en 100 millions de satoshis, ou la facilité de transfert transfrontalier.

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Un modèle mathématique développé par des chercheurs des universités de Liverpool et Tufts formalise cette thèse. Ils démontrent que si le taux d’inflation r dépasse durablement le taux de croissance réel g, le cours du Bitcoin tend théoriquement vers l’infini par rapport au dollar. Avec une inflation à 5 % et une croissance à 2 %, le BTC gagnerait mécaniquement 3 % annuels contre le billet vert, uniquement du fait de la dilution.

La démonstration mathématique ne dispense pas de nuances importantes. Le Bitcoin reste un actif volatil, capable de corrections brutales de 50 % ou plus. Sur des horizons courts, il ne se comporte pas comme une valeur refuge classique.

La thèse du Bitcoin comme protection contre la dévaluation monétaire ne fait pas du BTC une garantie, mais une hypothèse cohérente dans un contexte de dette souveraine record et d’expansion continue de la masse monétaire.

Sources : The Kobeissi Letter, IBTimes, Penn Wharton Budget Model, CoinShares

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