Le marché des cryptomonnaies évolue à la baisse depuis des mois, victime d’un désintérêt massif de la part des investisseurs. Et ce n’est visiblement pas l’activité sur les réseaux qui va démontrer le contraire, avec des mentions pour les termes « Bitcoin » et « Ethereum » qui ne dépassent pas les niveaux de 2020.

Les tweets au sujet du Bitcoin et d'Ethereum sont en chute libre

Le Bitcoin évolue actuellement à des niveaux de prix que l'on rencontrait avant « l'effet Trump », lorsque le cours du BTC s'est emballé au-delà des 100 000 dollars en octobre 2024 suite à la réélection du président des États-Unis autoproclamé pro-crypto... qui réinvestit désormais ses gains accumulés dans le secteur dans des actions et des obligations traditionnelles.

Une situation qui démontre une fois de plus le désintérêt massif des investisseurs particuliers pour le marché des cryptomonnaies, au point de déclencher un nouvel indicateur collatéral avec un volume des publications hebdomadaires effectuées sur le réseau X mentionnant les termes « Bitcoin » et « Ethereum » qui pointe à des niveaux qui n'avaient plus été vus depuis 2020.

Cet indicateur du volume de tweets sert de baromètre approximatif de l'intérêt des investisseurs particuliers. Il mesure l'intensité des discussions du grand public autour de ces actifs, plutôt que les flux réels de capitaux investis sur le marché. The Block Data

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Le volume des tweets mentionnant « Bitcoin » et « Ethereum » est au plus bas

Une donnée à prendre en compte, compte tenu de l'utilisation massive de ce réseau par les acteurs du secteur, mais également par ses investisseurs en quête d'informations stratégiques pour revoir leurs positions de trading, même si cela ressemble plus actuellement à une rubrique nécrologique en temps réel énumérant les nombreuses fermetures de projets crypto.

Dans les faits, ce baromètre de l'intérêt des investisseurs particuliers pour le marché crypto indique un total de 120 000 publications au sujet du Bitcoin au cours de la semaine écoulée et de 40 000 pour Ethereum, soit une goutte d'eau en comparaison des records de 2021 avec 930 000 mentions pour le Bitcoin et plus de 670 000 pour Ethereum, à une époque où l'intérêt institutionnel était encore balbutiant.

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Une prise en main institutionnelle du marché ?

Car la véritable donnée à prendre en compte face à cette situation ne concerne pas véritablement le manque d'intérêt affiché pour la crypto - en lien direct et évident à la baisse actuelle du marché - mais peut-être plus le fait que cela se produise à l'époque d'un intérêt pourtant confirmé de la part des acteurs institutionnels pour le secteur.

De quoi soulever une nouvelle fois la question d'un abandon marqué des investisseurs particuliers pour le marché des cryptomonnaies inversement proportionnel à l'arrivée de Wall Street et de la finance traditionnelle dans cette équation, qui s'exprime actuellement sur le marché des ETF Bitcoin spot.

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Malgré tout, une baisse d'intérêt sur les réseaux - et Internet au sens large - reste historiquement un indicateur possible de point bas de cycle. La question consistera à savoir si la mutation institutionnelle du secteur remettra en cause la vague d'attention du grand public qui accompagnait normalement le retour d'un marché haussier.

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Source : The Block Data

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