Bottom du Bitcoin, ou pas ? Ce n'est pas la bonne question à se poser, selon ce spécialiste

Le prochain bottom du Bitcoin sera-t-il atteint sur le niveau des 54 000 dollars, ou plus bas encore ? À moins qu’il n’ait déjà été validé en toute discrétion. Autant de tergiversations que le directeur des investissements de Bitwise vient de balayer d’un revers de la main en expliquant que « ce n'est pas la bonne question à se poser ». Mais encore…

Bottom du Bitcoin : « ce n'est pas la bonne question à se poser »

Selon les dernières estimations disponibles, le prochain bottom du Bitcoin pourrait se trouver aux alentours des 53 600 dollars pour les traders de CryptoQuant apparemment amateurs de précision, ou dans une fourchette de prix (bien) plus large inscrite entre 46 000 et 54 000 dollars selon la louche visiblement utilisée par la structure d’analyse Glassnode.

Ah mais non, arrêtez tout ! Le bear market du Bitcoin serait finalement déjà terminé, à en croire ce spécialiste de Standard Chartered qui pointe le récent rebond du BTC sur le niveau des 59 000 dollars. Mais alors, à qui se fier ? Peut-être au directeur des investissements de Bitwise, Matt Hougan, qui explique que « ce n'est pas la bonne question à se poser ».

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Afin d'étayer son propos, il se base sur trois analyses récentes - dont deux (de Galaxy Digital et du NYDIG) ne figurent même pas dans la liste précédente - en expliquant que malgré leurs qualités respectives indéniables, « ces trois excellentes équipes de recherche ne sont pas d’accord ».

Vous vous demandez peut-être pourquoi je partage trois rapports aux conclusions différentes. En réalité, ils ont davantage de points communs qu’il n’y paraît à première vue, et pour les investisseurs de long terme, ce sur quoi ils s’accordent est plus important que leurs divergences. Matt Hougan

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Tant que le sommet n’est pas atteint, le Bitcoin reste un achat évident

En effet, au lieu de pointer les désaccords apparents sur la date et le niveau de prix de ce bottom du Bitcoin, Matt Hougan prend le temps de noter les éléments communs à ces analyses, regroupés en trois points essentiels :

Le bottom sera atteint cette année ;

Nous sommes plus proches du point bas que du point haut ;

Le Bitcoin connaîtra ensuite un nouveau cycle haussier.

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Face à ce constat, tout semble devenir plus simple. D'autant plus pour les détenteurs de Bitcoin à long terme pour qui la véritable question reste de « savoir s’il peut ensuite monter à 100 000, 200 000 ou même 1 million de dollars ».

Si l’un de ces scénarios se réalise, le rendement à partir des niveaux actuels serait déjà remarquable. De mon point de vue, tant que le sommet n’est pas atteint, le Bitcoin reste un achat évident. Matt Hougan

Une confiance basée sur des données précises, comme par exemple l'augmentation de la dette publique et de l'inflation, une confiance en perte de vitesse dans les institutions centralisées, un monde qui se numérise à grande vitesse et des natifs du Bitcoin qui « vieillissent, s’enrichissent et gagnent en influence ».

Malgré tout, Matt Hougan pointe quelques risques éventuels, comme l'informatique quantique et un possible durcissement réglementaire. Mais, selon lui, « la configuration actuelle paraît plus favorable que lors de n’importe quel autre hiver crypto ».

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Source : Matt Hougan

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