Crypto : Que s'est-il passé pendant le weekend du 25 au 26 juillet 2026

Le weekend a été marqué par les difficultés du CLARITY Act, la fermeture de BitMart et une nette contraction de l’activité sur les marchés crypto. Ethereum, Robinhood, Nvidia, l’intelligence artificielle et les tensions géopolitiques ont également concentré l’attention.

BitMart ferme ses portes

La plateforme d’échange BitMart a annoncé la cessation de toutes ses activités, devenant la deuxième plateforme à fermer en moins d’une semaine. Son token natif, le BMX, s’est effondré de plus de 60 % après l’annonce. BitMart avait déjà subi un piratage de 200 millions de dollars en décembre 2021.

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Le CLARITY Act s’enlise

Sur Polymarket, la probabilité que le CLARITY Act devienne une loi en 2026 est retombée à 38 %, après avoir dépassé 80 % en février. Le texte doit clarifier le cadre applicable aux crypto-actifs et la répartition des pouvoirs entre les régulateurs américains, mais les préoccupations éthiques liées à Donald Trump freinent les négociations. Fidelity, qui gère 7 000 milliards de dollars d’actifs, et Charles Schwab, valorisée à 13 000 milliards de dollars, ont appelé le Sénat à l’adopter.

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L’activité crypto se contracte

Le volume spot sur les plateformes d’échange centralisées a chuté de 74 % depuis août 2025, signalant une forte contraction de l’activité et de la liquidité. Parallèlement, plus de la moitié des séances de 2026 ont enregistré des flux négatifs pour les ETF Bitcoin spot. Près de 113 millions de dollars de positions à effet de levier ont aussi été liquidées en 24 heures, un montant toutefois très inférieur aux 2,7 milliards de dollars liquidés en février 2026.

Forte demande pour le staking d’ETH

Plus de 2,5 millions d’ETH étaient en attente d’être placés en staking, tandis qu’aucun validateur ne cherchait à retirer ses ETH stakés. La file de sortie n’affichait ainsi plus aucun délai d’attente, alors que l’Ether tentait de reconquérir le seuil des 2 000 dollars.

Nvidia au cœur de la course à l’IA

SK Group et Nvidia ont lancé un partenariat de plus de 500 milliards de dollars afin de développer des infrastructures et des mémoires de nouvelle génération pour l’intelligence artificielle. Cette annonce s’inscrivait dans l’expansion de Nvidia, devenue en octobre 2025 la première entreprise à dépasser 5 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. À contre-courant de cette dynamique, Michael Burry a renforcé sa position short sur Nvidia, après avoir alerté en mai 2026 sur une bulle liée à l’IA et un possible krach boursier.

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Washington associe IA et liberté numérique

Le département d’État américain s’est associé à Palantir, Anduril et au Bitcoin Policy Institute autour de la liberté numérique et du développement de l’intelligence artificielle. Ce rapprochement entre acteurs publics et privés illustre la volonté de Washington de structurer une stratégie mêlant technologies de pointe et souveraineté numérique.

Robinhood Chain accélère

La blockchain de Robinhood Crypto a généré 3,2 fois plus de revenus d’applications que Base au cours des dernières 24 heures. Lancée le 1er juillet 2026, Robinhood Chain avait déjà dépassé Hyperliquid en volume sur les plateformes d’échange décentralisées seulement 10 jours après son lancement.

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Wise revient sur le marché américain

Selon Cointelegraph, Wise prévoit de soumettre à nouveau une demande de charte de trust aux États-Unis dans le cadre du GENIUS Act. Cet agrément lui permettrait d’opérer comme société de fiducie et de proposer des services de garde, dans un environnement réglementaire désormais plus structuré autour des stablecoins adossés au dollar.

99 projets crypto ont échoué

Selon Root Data, 99 projets crypto ont échoué depuis le début de l’année 2026. Ce bilan est intervenu dans un marché soumis à une pression réglementaire accrue, alors que la SEC intensifiait notamment ses actions contre les acteurs frauduleux.

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Arrestation présumée en Corée du Nord

La Corée du Nord aurait arrêté le 25 juillet un groupe de hackers bancaires liés aux cryptomonnaies.

Le risque d’interdiction de l’IA open source recule

Selon Polymarket, la probabilité que le gouvernement américain interdise un modèle d’intelligence artificielle open source en 2026 est tombée à 19 %. Plusieurs PDG du secteur technologique soutiennent l’open source, contrairement aux grands laboratoires d’IA de pointe, davantage favorables aux modèles propriétaires.

Le Brent chute de 7 %

Le Brent a chuté de 7 % à l’ouverture, alors que les États-Unis et l’Iran ont suspendu leurs frappes.

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