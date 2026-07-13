Une récente étude publiée par le Cambridge Center for Alternative Finance dresse un état des lieux de la blockchain Ethereum, dont la consommation énergétique reste dérisoire depuis son passage au Proof of Stake. Un réseau dont plus de 60 % des nœuds sont hébergés aux États-Unis et en Europe, avec une part de 12 % rien que pour la société française OVHcloud.

Ethereum : une répartition de l'hébergement des nœuds qui interroge

La blockchain Ethereum se présente comme un réseau public et accessible à tous largement dédié à la finance décentralisée (DeFi), et de plus en plus aux expérimentations numériques menées par des acteurs de la finance traditionnelle dans des secteurs en plein essor comme les stablecoins ou la tokenisation des actifs du monde réel.

Une mutation en cours dont l'infrastructure repose sur certaines réalités de terrain, comme par exemple le nombre de ses « nœuds détectables » récemment estimé à 8 522 au total dans le dernier rapport complet publié par le Cambridge Center for Alternative Finance (CCAF).

L'occasion de dresser une cartographie de ce « réseau conçu pour être sans frontières, mais dont les machines qui permettent de le faire fonctionner ne le sont pas ». En effet, les données recueillies dans le cadre de cette enquête permettent d'estimer une part de 62 % de ses nœuds hébergés aux États-Unis (31 %) et dans des pays européens comme l’Allemagne (16 %), la Finlande (8 %) et la France (6 %).

Répartition du réseau Ethereum par pays

Une répartition géographique qui interroge, notamment du fait de la part qui revient aux États-Unis - avec 13 % de l'hébergement de ces nœuds géré par Amazon Web Services (AWS) - dans un contexte géopolitique compliqué qui a récemment entraîné un blocage des modèles IA d'Anthropic par l'administration Trump, car « si l’architecture logicielle d’un nœud détermine sa fonction dans le protocole, sa localisation physique détermine à la fois son empreinte environnementale et les risques liés à sa juridiction ».

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Malgré tout, d'autres centres de données professionnels s'imposent également en Europe, comme par exemple l'allemand Hetzner qui pointe en tête avec une part de 15 %, ou le français OVHcloud qui réussit à s'imposer sur la troisième marche du podium avec ses 12 %, alors que « les 36 % restants fonctionnent sur des connexions Internet résidentielles ».

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Une consommation énergétique très compétitive

Dans le même temps, le rapport du Cambridge Center for Alternative Finance tente de dresser un état des lieux de la consommation énergétique associée au fonctionnement de la blockchain Ethereum, estimée à environ 7,9 GWh d’électricité par an, soit une baisse importante et confirmée de plus de 99,9 % par rapport au niveau enregistré avant son passage au Proof of Stake (PoS) opéré en septembre 2022.

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Selon les éléments du rapport, cette énergie nécessaire au fonctionnement des nœuds Ethereum proviendrait à 56,4 % de sources d’énergie durables, au point de permettre d'affirmer que « son empreinte environnementale actuelle dépend principalement de l’intensité carbone des réseaux électriques locaux, plutôt que de son mécanisme de consensus ».

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Source : Cambridge Center for Alternative Finance

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