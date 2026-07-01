Faut-il acheter l'action OVH, le challenger français de l'IA ?

Longtemps cantonné au rôle d'hébergeur et de fournisseur d'infrastructures, OVHcloud veut désormais remonter la chaîne de valeur et entraîner ses propres modèles d'intelligence artificielle (IA). De quoi se poser en concurrent direct de Mistral et faire émerger un second champion français de l'IA ? Est-ce intéressant d'investir dans OVH en 2026 ?

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Qu'est-ce qu'OVHcloud ?

OVHcloud est une entreprise française fondée en 1999 par Octave Klaba, dont le siège est à Roubaix. Introduit en Bourse sur Euronext Paris en octobre 2021, le groupe est aujourd'hui le premier fournisseur européen de services de cloud computing.

L'entreprise s'appuie sur un modèle intégré qui lui confère la maîtrise complète de sa chaîne de valeur : conception de ses propres serveurs, construction et pilotage de ses centres de données, orchestration de son réseau de fibre optique. Concrètement, le groupe exploite plus de 500 000 serveurs répartis dans 46 centres de données sur 4 continents au service d'environ 1,6 million de clients dans plus de 140 pays.

L'activité s'organise autour de 3 segments :

Le Cloud privé (environ 60 % du chiffre d'affaires), qui regroupe les serveurs dédiés (Bare Metal) et le cloud privé hébergé ;

(environ 60 % du chiffre d'affaires), qui regroupe les serveurs dédiés (Bare Metal) et le cloud privé hébergé ; Le Cloud public (environ 20 % du chiffre d'affaires), segment le plus dynamique, qui réunit les services de calcul, de stockage et les produits orientés IA et analytique ;

(environ 20 % du chiffre d'affaires), segment le plus dynamique, qui réunit les services de calcul, de stockage et les produits orientés IA et analytique ; Le Webcloud (environ 18 % du chiffre d'affaires), qui couvre l'hébergement web, les noms de domaine et la téléphonie.

Cotée sur Euronext Paris, l'action d'OVH est éligible au PEA, ce qui en fait l'un des rares moyens de s'exposer à la thématique de l'IA souveraine dans un cadre fiscal avantageux.

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Les données boursières de l'action OVHcloud

Voici un aperçu des principales données de marché de l'action OVHcloud 👇

Indicateur Valeur Cours de l'action (clôture) 14,38 € Ticker OVH (Euronext Paris) Code ISIN FR0014005HJ9 Capitalisation boursière 2,18 milliards € Plus bas 52 semaines 6,67 € Plus haut 52 semaines 17,78 € Performance depuis le 1er janvier 2026 +93 % Éligible au PEA Oui ✅

Données du 1er juillet 2026

OVHcloud, le pari de devenir un géant français de l'IA face à Mistral

Jusqu'à présent, OVHcloud occupait une place bien précise dans l'écosystème : il vendait la puissance de calcul nécessaire à l'entraînement des modèles d'IA, sans développer lui-même de grands modèles de langage (LLM). C'est précisément ce qui est en train de changer.

Lors du salon VivaTech à Paris, mi-juin 2026, le PDG Octave Klaba a annoncé qu'OVHcloud allait entraîner sa propre famille de modèles d'IA, avec l'ambition de les rendre open source une fois un certain niveau de performance atteint. « Il nous est apparu très clairement que si nous ne maîtrisions pas cette technologie, nous ne pourrions pas garantir notre avenir », a-t-il déclaré à Reuters.

Ce virage positionne OVHcloud comme un challenger européen potentiel face à Mistral, jusqu'ici seul acteur français en mesure de rivaliser avec les modèles américains et chinois. Octave Klaba décrit une « deuxième vague » de l'IA : après les pionniers (OpenAI, Anthropic, Mistral), des acteurs historiques de l'infrastructure s'appuient sur les fondations posées pour construire à leur tour leurs propres modèles.

Des acquisitions qui préparent le terrain

Cette annonce n'est pas un coup de communication isolé. OVHcloud a posé ses pions depuis plusieurs mois 👇

Dragon LLM. Finalisée en mars 2026, l'acquisition de cette startup française (ex-Lingua Custodia), spécialisée dans les modèles génératifs souverains et spécialisés notamment en finance, a servi de socle à la création de l'AI Lab d'OVHcloud, sa division dédiée à la conception et à l'optimisation des LLM.

Seald. Rachetée début 2026, cette solution de chiffrement de bout en bout renforce le positionnement « confiance et souveraineté » du groupe sur la protection des données sensibles.

Gladia. OVHcloud serait entré en négociations exclusives pour racheter cette autre start-up française, spécialisée cette fois dans l'IA vocale, afin d'élargir son éventail de cas d'usage.

Selon OVHcloud, le pré-entraînement d'un premier modèle aurait été mené à bien sur Jupiter, le supercalculateur européen EuroHPC basé en Allemagne, présenté comme le plus rapide d'Europe. L'entreprise précise toutefois ne pas être encore en mesure de communiquer des benchmarks de performance détaillés et indique qu'elle n'utilisera pas les données de ses clients pour entraîner ses modèles.

L'atout maître : des data centers déjà allumés

L'argument central de la thèse d'OVHcloud tient en une phrase : entraîner une IA de pointe exige une quantité colossale de puissance de calcul, donc des serveurs, de l'électricité et des centres de données. Et c'est précisément là qu'OVHcloud part avec une longueur d'avance.

Là où une startup comme Mistral doit composer avec des fournisseurs d'infrastructures externes, OVHcloud possède déjà en propre ses data centers et ses serveurs. À cela s'ajoute un facteur économique majeur : selon Octave Klaba, grâce aux progrès réalisés sur les puces et les méthodes d'entraînement, un projet qui aurait autrefois coûté de l'ordre d'un milliard d'euros pourrait désormais être mené pour un budget de 150 à 200 millions d'euros.

Le contexte joue également en faveur de la souveraineté numérique : la suspension temporaire de l'accès aux modèles haut de gamme d'Anthropic pour les non-américains a rappelé aux gouvernements et aux entreprises européens leur dépendance aux États-Unis. Un argument commercial direct pour un acteur intégralement soumis au droit européen comme OVHcloud.

Cet argument vient d'ailleurs de trouver une traduction concrète : en juin 2026, le consortium réunissant OVHcloud, DEEP (POST Luxembourg) et Clever Cloud a été sélectionné par la Commission européenne pour fournir un cloud souverain aux institutions de l'Union européenne, dans le cadre d'un contrat plafonné à 180 millions d'euros sur 6 ans.

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Les résultats financiers d'OVHcloud

OVHcloud publie ses comptes sur un exercice fiscal décalé qui se clôture le 31 août. L'exercice 2026 couvre ainsi la période allant de septembre 2025 à août 2026 et son 3e trimestre (T3) correspond aux mois de mars à mai.

Voici l'évolution du chiffre d'affaires d'OVHcloud par segment, d'une année sur l'autre 👇

Segment T3 2025 T3 2026 Croissance* Cloud privé 169,3 M€ 174,0 M€ + 4,0 % Cloud public 53,6 M€ 65,6 M€ + 20,2 % Webcloud et autres 49,0 M€ 50,0 M€ + 2,0 % Chiffre d'affaires total 271,9 M€ 289,6 M€ + 6,9 %

Source : OVHcloud, résultats T3 FY2026, 25 juin 2026

Sur un an, le chiffre d'affaires trimestriel progresse donc de 271,9 à 289,6 millions d'euros, soit + 6,9 % à données comparables. Surtout, la croissance s’accélère par rapport au 1er semestre 2026 (+ 5,5 %), portée par le segment du Cloud public, de retour au-dessus de + 20 %. C'est le segment le plus stratégique, car il est le plus directement exposé à l'IA.

Cependant, le Cloud privé, qui pèse encore 60 % de l'activité, ralentit nettement (+ 4,0 % contre + 8,6 % un an plus tôt), en partie sous l'effet des mesures d'optimisation sur le Hosted Private Cloud. Le taux de rétention net du chiffre d'affaires recule légèrement, de 104 % à 102 % en données comparables, tout en restant supérieur à 100 % (les clients existants dépensent davantage).

Côté perspectives, OVHcloud a confirmé l'ensemble de ses objectifs annuels : croissance organique de 5 à 7 %, marge d'EBITDA ajustée supérieure à celle de 2025 et surtout un flux de trésorerie disponible positif sur l'exercice. À noter que l'entreprise a relevé son enveloppe d'investissements à 33 à 35 % du chiffre d'affaires (contre 30 à 32 % précédemment), ce qui confirme le caractère très capitalistique de son modèle.

Les arguments pour acheter l'action OVHcloud

1. Un positionnement unique sur l'IA souveraine. Contrairement aux acteurs purement logiciels, OVHcloud contrôle l'ensemble de sa chaîne : data centers, serveurs, réseau et désormais modèles. Dans une nouvelle ère où la maîtrise de l'infrastructure devient aussi stratégique que celle des modèles, le groupe dispose d'un atout difficilement réplicable par un concepteur d'algorithmes pur.

2. Une longueur d'avance matérielle sur les nouveaux entrants. Là où Mistral doit louer sa puissance de calcul, OVHcloud possède déjà ses centres de données et ses serveurs en Europe. Avec l'effondrement du coût d'entraînement des modèles (de l'ordre de 150 à 200 millions d'euros désormais), le ticket d'entrée dans la course aux LLM devient accessible pour un acteur de sa taille.

3. Le Cloud public comme moteur de croissance. Le segment Cloud public, le plus exposé à l'IA et à l'analytique, croît de plus de 15 % et tire l'ensemble de l'activité. Le déploiement des régions « 3-AZ » (Paris, Milan, puis Berlin début 2027) et le taux de rétention net supérieur à 100 % témoignent d'une dynamique commerciale solide.

4. Un argument de souveraineté plus que jamais d'actualité. Les épisodes récents de suspension d'accès à des modèles américains ont renforcé la recherche d'alternatives européennes par les gouvernements et les grandes entreprises. OVHcloud, soumis au seul droit européen, est directement positionné pour capter cette demande, comme l'illustre sa sélection par la Commission européenne pour fournir un cloud souverain aux institutions de l'UE.

5. Une éligibilité au PEA. Contrairement aux géants américains de l'IA, l'action OVHcloud est éligible au PEA. C'est l'un des rares moyens de s'exposer à un pari « IA souveraine » tout en profitant d'un cadre fiscal avantageux après 5 ans de détention.

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Les arguments contre l'achat de l'action OVHcloud

1. Une valorisation tendue après une envolée spectaculaire. Le prix de l'action OVH a plus que doublé depuis le début de l'année 2026, porté par l'enthousiasme autour de l'IA. À un ratio cours/bénéfices autour de 43, le titre intègre déjà un scénario très optimiste. Ainsi, le marché price une promesse avant même qu'un seul modèle OVHcloud ne soit commercialisé.

2. Un pari IA encore au stade de la promesse. OVHcloud n'a, à ce jour, ni modèle disponible ni benchmark public. Construire une famille de LLM compétitive face à Mistral, OpenAI ou Anthropic est un défi technique considérable. Rien ne garantit que l'exécution sera à la hauteur des ambitions affichées.

3. Un modèle très capitalistique et endetté. Avec des investissements représentant 33 à 35 % du chiffre d'affaires et une dette nette d'environ 1,1 milliard d'euros, OVHcloud doit prouver qu'un modèle aussi gourmand en capital peut générer durablement du cash.

4. Un modèle d'IA est un actif qui se déprécie. Un LLM doit être ré-entraîné et mis à jour en continu pour rester pertinent et surtout compétitif face aux concurrents. Au-delà de l'entraînement initial, OVHcloud devra investir dans le fine-tuning, le post-entraînement, la sécurité, le stockage et la distribution, sans garantie d'atteindre l'échelle nécessaire pour rentabiliser ces modèles face à des acteurs déjà bien établis.

5. Une concurrence frontale, par le haut et par le bas. OVHcloud reste un acteur modeste face aux hyperscalers américains (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud) qui multiplient les partenariats locaux pour neutraliser l'argument de souveraineté. Et sur le terrain des modèles, il devra exister face à Mistral, mieux installé sur ce créneau précis.

Sur quelle plateforme acheter l'action OVHcloud ?

L'action OVHcloud est cotée sur Euronext Paris. En tant qu'action française, elle est donc éligible au PEA, ce qui permet de bénéficier d'un cadre fiscal avantageux après 5 ans de détention. Elle est également accessible via un Compte-Titres Ordinaire (CTO).

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Collaborations commerciales

Revolut ne propose pas de PEA, mais peut constituer une option si vous disposez déjà d'un compte sur l'application ou si vous atteignez le plafond de votre PEA. Vous pouvez alors acheter l'action OVHcloud directement via un Compte-Titres Ordinaire.

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Notre verdict sur l'action OVHcloud

OVHcloud incarne une ambition séduisante : devenir le prochain champion français de l'IA en s'appuyant sur un atout que peu d'acteurs possèdent, ses propres data centers et sa maîtrise complète de l'infrastructure. Dans un contexte où la souveraineté numérique devient un argument commercial de premier plan, le virage vers les LLM, porté par les acquisitions de Dragon LLM et la création de son AI Lab, donne un récit puissant à une entreprise jusqu'ici perçue comme un simple hébergeur.

Toutefois, après avoir plus que doublé depuis janvier, l'action OVH intègre déjà beaucoup d'optimisme, alors même qu'aucun modèle n'est encore commercialisé. Le marché valorise une promesse, ce qui expose le titre à une correction sévère en cas de déception, que ce soit sur les prochains résultats trimestriels ou sur l'exécution de la stratégie IA.

Pour les investisseurs convaincus par la thèse de l'IA souveraine européenne et acceptant une forte volatilité, OVHcloud constitue un pari spéculatif cohérent et l'un des rares accessibles via le PEA.

Pour les investisseurs plus prudents, les résultats du 3e trimestre (croissance accélérée à + 6,9 %) confirment que la dynamique opérationnelle d'OVH est réelle, mais ne règlent pas la question du prix actuel de son action. Attendre les premiers benchmarks concrets des modèles d'OVHcloud apportera bien plus de visibilité avant de se positionner.

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