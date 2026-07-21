OKX et ICE lancent OKXICE pour la finance 24h/24

En créant la coentreprise OKXICE, OKX et Intercontinental Exchange (ICE) entendent rapprocher les infrastructures de Wall Street et celles des marchés crypto. Une alliance stratégique qui pourrait accélérer l'émergence de marchés financiers fonctionnant 24 heures sur 24.

OKXICE, une coentreprise stratégique entre deux mondes

L’annonce est passée relativement inaperçue en Europe, mais elle pourrait redessiner l’architecture des marchés financiers mondiaux. OKX et Intercontinental Exchange (ICE) ont officialisé la création d’une coentreprise à 50-50 nommée OKXICE, destinée à bâtir une infrastructure commune pour les produits financiers tokenisés.

La structure sera coprésidée par l’ancien gouverneur de New York Andrew Cuomo et par Trabue Bland, vice-président senior des marchés à terme d’ICE.

Today, we’re excited to announce that Andrew M. Cuomo (@andrewcuomo) has joined the OKX Board of Directors. Governor Cuomo has been a trusted advisor to OKX since 2023, providing valuable guidance as we’ve grown. We’re proud to now officially welcome him to our Board. 2026 has… — Star_OKX (@star_okx) July 20, 2026

Sous réserve des approbations réglementaires, OKXICE devrait opérer aux États-Unis à la fois comme courtier enregistré (broker-dealer) et comme marchand de commission à terme (FCM). Les utilisateurs mondiaux d’OKX auraient alors accès aux actions cotées au NYSE et aux marchés à terme d’ICE, directement depuis leur smartphone.

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Cet accord prolonge un investissement conclu plus tôt dans l’année, dans lequel ICE avait pris une participation d’environ 200 millions de dollars dans OKX, sur la base d’une valorisation de 25 milliards de dollars.

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Qui est vraiment ICE, au-delà du NYSE ?

Quand on évoque ICE, la plupart des investisseurs pensent au New York Stock Exchange. Ce raccourci est trompeur. Fondée en 2000 par Jeffrey Sprecher, l’entreprise s’est d’abord imposée dans les marchés de l’énergie, avant de racheter successivement l’International Petroleum Exchange, le NYBOT, puis NYSE Euronext en 2013, et enfin des acteurs clés du crédit hypothécaire américain comme Black Knight.

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ICE ne vend pas une classe d’actifs, elle vend de la certitude. Son cœur de métier n’est pas l’exécution des ordres, mais tout ce qui vient après : la compensation (clearing), la gestion du collatéral, le calcul de la marge, la surveillance du risque et la gestion des défauts. En clair, ICE transforme des marchés fragmentés en infrastructure institutionnelle.

C’est ce savoir-faire, patiemment construit sur deux décennies, qu’elle cherche désormais à appliquer à un marché radicalement différent : celui des crypto-actifs, qui ne s’arrête jamais.

La disparition de la cloche de clôture

Depuis dix ans, l’analyse dominante voit dans la crypto un nouveau type d’actif ou une nouvelle infrastructure de courtage. La réalité est plus profonde. Ce que Bitcoin et les stablecoins ont vraiment fait sauter, c’est la structure temporelle du marché.

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La finance traditionnelle a été bâtie autour d’un rythme précis : ouverture le matin, clôture l’après-midi, pause du week-end, jours ouvrés bancaires, calendriers de règlement. Ce cadre temporel permet aux back-offices de rapprocher les comptes, aux banques de traiter les flux, aux régulateurs de recevoir leurs reportings. La crypto, elle, ne dort pas. Les perpétuels s’échangent le samedi matin, les stablecoins circulent la nuit, les positions bougent en continu.

Le CME a déjà commencé à s’aligner en autorisant certains produits crypto en 24/7, mais la compensation, le règlement, la banque et la régulation ne suivent pas encore ce rythme.

Avec OKXICE, ICE se branche sur un écosystème qui fonctionne déjà. OKX apporte ses utilisateurs mondiaux, ses wallets, ses rails stablecoin, ses contrats perpétuels et son infrastructure de comptes natifs crypto.

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Sources : OKX, WuBlockchain, Cryptonomist

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