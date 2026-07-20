Wall Street : les dirigeants vendent 11 fois plus d’actions qu’ils n’en achètent

Les dirigeants des grandes entreprises américaines ont cédé 77,6 milliards de dollars d’actions au premier semestre 2026, un rythme jamais vu depuis 2021. En face, leurs achats sur le marché restent faméliques, alors que Wall Street évolue près de ses records historiques.

77,6 milliards de dollars vendus, 6,9 milliards achetés

Le chiffre a de quoi faire tousser. Les dirigeants d’entreprises américaines cotées ont vendu 77,6 milliards de dollars d’actions de leurs propres sociétés sur les six premiers mois de 2026, soit une hausse de 20 % sur un an.

C’est le deuxième rythme de ventes le plus élevé observé depuis plus de vingt ans, juste derrière le pic de 2021, année marquée par les liquidités déversées pendant la pandémie.

L'activité des initiés suggère que les dirigeants ne sont pas particulièrement pressés d’accroître leur exposition aux valorisations actuelles. EPFR Global Market Intelligence.

En face, les achats d’actions par ces mêmes dirigeants restent au ras du sol. Ils ne totalisent que 6,9 milliards de dollars sur la même période, à peine mieux que le plancher de 6,7 milliards enregistré sur sept ans un an plus tôt. Le ratio est sans appel : plus de 11 dollars vendus pour 1 dollar acheté.

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Un signal à nuancer, mais un déséquilibre à surveiller

Avant de crier au krach, il faut resituer le contexte. Une part importante passe par des plans 10b5-1, ces programmes de cession programmés plusieurs mois à l’avance pour des raisons fiscales, patrimoniales ou liées à l’exercice de stock-options. Le patron de Nvidia, Jensen Huang, a par exemple recours à ce type de mécanisme pour ses ventes récentes .

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Autrement dit, un dirigeant peut vendre pour mille raisons qui n’ont rien à voir avec sa vision du marché. C’est plutôt le côté achats qui interpelle. Historiquement, quand les initiés jugent leur entreprise sous-évaluée, ils passent à l’achat sur le marché ouvert. Or ces achats restent quasi inexistants, alors que le S&P 500 progresse de 10 % depuis le début de l’année et s’achemine vers une quatrième année consécutive de gains à deux chiffres.

« Les initiés restent réticents à augmenter leur exposition personnelle aux actions, même alors que les marchés continuent de progresser », résume l’équipe d’EPFR.

Un marché tendu autour de l’IA et des semi-conducteurs

Ce comportement intervient dans un contexte particulier. Les investisseurs commencent à s’interroger sur l’emballement des valeurs liées à l’intelligence artificielle. Les fabricants de puces ont beaucoup monté, très vite, et certains estiment que les dépenses en IA sont devenues excessives. À cela s’ajoute la crainte d’une saturation du marché, avec de nombreuses grandes entreprises de l’IA qui préparent leur entrée en Bourse.

Nvidia, symbole absolu de cette vague, cote autour de 202,81 dollars pour une capitalisation de 4,91 trillions de dollars et un PER proche de 31. Des niveaux qui donnent le vertige et qui expliquent en partie la prudence des dirigeants.

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Les ventes d’initiés, à elles seules, n’ont jamais suffi à annoncer un retournement. Mais l’asymétrie actuelle entre ventes massives et achats atones mérite d’être gardée en tête, y compris pour les investisseurs crypto, tant les marchés actions américains donnent le tempo aux actifs risqués, Bitcoin en tête.

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Sources : Bloomberg, Yahoo Finance, Rodolphe Steffan sur X

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