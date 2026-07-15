Faut-il acheter l'action Riber, la pépite française des semi-conducteurs pour l'IA ?

Discret spécialiste français des équipements pour semi-conducteurs, Riber occupe une place stratégique dans la chaîne de valeur de l'IA. Ses machines servent à produire les matériaux ultra-purs dont sont faits les lasers qui font circuler les données, par la lumière, à l'intérieur des centres de données. Portée par cet engouement, l'action s'est envolée de près de 200 % depuis le début de l'année. De quoi poser la question : faut-il acheter l'action Riber en 2026 ?

Avant de répondre à la question de savoir s'il faut acheter l'action Riber, revenons sur ce qu'est réellement l'entreprise et sur la place, aussi discrète que stratégique, qu'elle occupe aujourd'hui dans l'écosystème de l'intelligence artificielle (IA).

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Qu'est-ce que Riber ?

Riber est une entreprise française fondée en 1964, dont le siège se situe à Bezons, en région parisienne. Avec environ 120 salariés seulement, c'est une très petite structure au regard de sa position sur son marché : Riber est le leader mondial des équipements d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) avec plus de 800 systèmes installés à travers le monde.

Riber ne fabrique pas de puces électroniques : elle fabrique les machines qui servent à produire les matériaux à partir desquels ces puces sont ensuite gravées. L'épitaxie par jets moléculaires (en anglais, Molecular Beam Epitaxy, ou MBE) est une technique qui permet de déposer, couche atomique par couche atomique, les matériaux ultra-purs à partir desquels ces puces sont ensuite fabriquées. Ce niveau de précision, à l'échelle de l'atome, est indispensable pour les composants les plus avancés.

Concrètement, les machines de Riber ne servent pas à graver le silicium, mais à produire des matériaux semi-conducteurs dits « composés » comme l'arséniure de gallium qui possèdent des propriétés que le silicium seul n'a pas, notamment la capacité d'émettre ou de manipuler de la lumière. Ces matériaux sont au cœur des lasers, des capteurs et des composants optiques de nouvelle génération.

L'activité de Riber se répartit entre 2 grands secteurs :

Les systèmes MBE (environ 77 % du chiffre d'affaires) : la vente des machines elles-mêmes, dont chaque exemplaire représente plusieurs millions d'euros ;

: la vente des machines elles-mêmes, dont chaque exemplaire représente plusieurs millions d'euros ; Les services et accessoires (environ 23 %) : la maintenance, les pièces, les sources d'évaporation et le support technique associés au parc installé.

Géographiquement, le chiffre d'affaires se partage entre l'Europe (environ 44 %), l'Asie (environ 40 %) et l'Amérique du Nord (environ 15 %). Cotée sur Euronext Growth Paris sous le ticker ALRIB, l'action Riber est éligible au PEA comme au PEA-PME, un point rare pour une valeur exposée à la thématique de l'IA.

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Les données clés de l'action Riber

Voici un aperçu des principales données de marché de l'action Riber 👇

Indicateur Valeur Cours de l'action 10,74 € Ticker ALRIB (Euronext Growth Paris) Capitalisation boursière 220 millions d'euros Plus bas 52 semaines 2,85 € Plus haut 52 semaines 18,50 € Performance depuis 1 an +196 % Performance depuis 5 ans +649 % Éligible au PEA / PEA-PME Oui ✅

Données du 15 juillet 2026

Entre son plus bas et son plus haut des 12 derniers mois, le prix de l'action Riber a été multiplié par plus de 6. Une amplitude vertigineuse pour une entreprise de cette taille, qui traduit d'abord l'engouement des investisseurs particuliers pour les valeurs françaises associées à l'IA.

Surtout, cette envolée s'est produite alors même que l'activité de l'entreprise reculait légèrement. Sur l'exercice 2025, Riber a publié un chiffre d'affaires de 40,3 millions d'euros, en baisse de 2 % sur un an.

La rentabilité, elle, s'est nettement améliorée : le résultat opérationnel courant atteint 5,1 millions d'euros (soit 13 % du chiffre d'affaires) et le résultat net grimpe à 5,2 millions d'euros, en hausse de 27 %. Le carnet de commandes progresse de son côté de 24 %, à 26,9 millions d'euros.

Autrement dit, l'entreprise gagne mieux sa vie sur un chiffre d'affaires qui, lui, ne croît pas encore : à environ 230 millions d'euros de capitalisation pour 40 millions d'euros de revenus et 5 millions d'euros de bénéfice, le marché ne valorise pas les résultats de Riber aujourd'hui, mais un scénario de croissance future porté par l'IA.

Riber, un maillon discret de l'infrastructure IA

Quand on parle de l'infrastructure de l'IA, on pense aux GPU de Nvidia ou à la mémoire HBM de Samsung. Un maillon reste méconnu : la façon dont les données circulent, à très haut débit et à faible consommation, à l'intérieur des centres de données.

C'est l'un des grands goulots d'étranglement de l'IA. Au-delà d'un certain débit, les liaisons électriques classiques consomment trop d'énergie et chauffent trop. La réponse de l'industrie est le passage à l'optique, c'est-à-dire la transmission des données par la lumière. Et pour émettre cette lumière, il faut des lasers.

C'est là que Riber intervient. Ses machines MBE servent à produire les matériaux des lasers à boîtes quantiques, réputés pour leur efficacité énergétique et particulièrement adaptés aux applications Datacom, c'est-à-dire à la transmission optique de données au sein des réseaux et des datacenters. Plus les volumes de données explosent avec l'IA, plus la demande pour ces lasers augmente.

Cette dynamique s'est traduite très concrètement début 2026 par la commande d'un système MBE 6000 par le japonais QD Laser, spécialiste des lasers à boîtes quantiques. En juillet 2026, le français 3SP Technologies a passé à son tour commande d'une plateforme destinée aux réseaux de télécommunications optiques et aux infrastructures Datacom.

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ROSIE, le pari sur la photonique sur silicium

Au-delà de son cœur de métier, Riber développe une seconde brique, plus prometteuse encore mais aussi plus lointaine : la plateforme ROSIE (RIBER Oxide on Silicon Epitaxy).

L'idée est de déposer des couches d'oxydes fonctionnels, notamment du titanate de baryum (BTO), directement sur des wafers de silicium standards de 300 mm, ceux qu'utilisent les grandes fonderies.

Ce matériau est essentiel au développement des modulateurs électro-optiques intégrés, l'un des composants clés de la prochaine génération de puces optiques pour les télécommunications, les centres de données et l'informatique quantique. En clair, ROSIE ambitionne de faire entrer la technologie de Riber, jusqu'ici cantonnée à des marchés de niche, dans le très grand marché du silicium.

Le potentiel est réel, mais le déploiement commercial de ROSIE n'est attendu qu'à partir de 2027. Les deux premiers exemplaires ont été commandés en 2025 (dont un par un acteur américain de l'informatique quantique), et Riber prévoit de produire d'ici fin 2026 une version « cluster à double chambre » pour accompagner la montée en puissance.

Le groupe s'appuie aussi sur un partenariat avec le programme quantique de la Novo Nordisk Foundation (NQCP) au Danemark pour qualifier industriellement le procédé. Chaque machine ROSIE représenterait, selon les estimations d'analystes, de l'ordre de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Les arguments pour l'achat de l'action Riber

1. Une position de leader mondial sur un marché de niche. Riber domine le marché des équipements MBE, une technologie difficile à répliquer et devenue critique pour produire les lasers et matériaux avancés dont le secteur de l'IA a besoin. Cette position lui confère une visibilité et une crédibilité technologique rares pour une entreprise de sa taille.

2. Une rentabilité en nette amélioration. Malgré un chiffre d'affaires stable, Riber a fait progresser son résultat net de 27 % en 2025 grâce à une meilleure marge brute et à la maîtrise de ses charges. L'entreprise démontre sa capacité à générer du bénéfice, ce qui la distingue de nombreuses valeurs spéculatives déficitaires.

3. Un carnet de commandes en hausse et une bonne visibilité. À fin 2025, le carnet de commandes progressait de 24 % à 26,9 millions d'euros, sans même intégrer certaines commandes annoncées début 2026. Pour une entreprise dont l'activité dépend de contrats unitaires, cette visibilité est un signal encourageant.

4. ROSIE, une option de croissance à fort potentiel. Si la plateforme de photonique sur silicium tient ses promesses, elle pourrait aider Riber à changer de dimension en l'ouvrant au très grand marché du silicium. C'est un relais de croissance encore embryonnaire, mais dont le potentiel est bien plus large que le marché historique du groupe.

5. Une exposition à l'IA éligible au PEA et au PEA-PME. Contrairement aux géants américains des semi-conducteurs, l'action Riber est éligible au PEA comme au PEA-PME, ce qui permet de s'exposer à la thématique de l'IA tout en profitant d'un cadre fiscal avantageux.

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Les arguments contre l'achat de l'action Riber

1. Une valorisation déconnectée des résultats actuels. C'est le point central. Le prix de l'action a été multiplié par plus de 6 sur un an pendant que le chiffre d'affaires reculait de 2 %. À un ratio cours/bénéfices (PER) estimé autour de 43 fois les résultats attendus pour 2026 et environ 230 millions d'euros de capitalisation pour 40 millions d'euros de revenus, le marché valorise ce que Riber pourrait devenir, pas ce qu'elle est aujourd'hui. Toute déception peut entraîner une correction brutale.

2. Un chiffre d'affaires qui stagne autour de 40 millions d'euros. Malgré la croissance portée par l'IA, les revenus de Riber ne décollent pas encore. L'entreprise gagne plus d'argent, mais elle ne vend pas encore plus de machines.

3. Un modèle par nature irrégulier et volatil. Chaque système MBE vendu représente plusieurs millions d'euros. Sur un chiffre d'affaires total de 40 millions d'euros, quelques commandes gagnées ou décalées suffisent à faire varier fortement l'activité d'un trimestre à l'autre. Riber le souligne d'ailleurs elle-même : la saisonnalité de ses résultats est particulièrement marquée.

4. Un pari ROSIE dont la concrétisation est différée à 2027. L'essentiel du potentiel de revalorisation repose sur la photonique sur silicium, dont le déploiement commercial n'est pas attendu avant 2027. D'ici là, la création de valeur reste largement une promesse, dépendante de la qualification industrielle du procédé et de l'adoption de ROSIE par les clients.

5. Une liquidité faible, une volatilité extrême. En tant que nano-capitalisation cotée sur Euronext Growth, l'action Riber s'échange sur des volumes réduits, ce qui amplifie les mouvements de cours à la hausse comme à la baisse. Le titre a d'ailleurs perdu une large part de sa valeur depuis son sommet d'avril 2026.

Où acheter l'action Riber ?

L'action Riber est cotée sur Euronext Growth Paris sous le ticker ALRIB. En tant qu'action française, elle est éligible au PEA et au PEA-PME, ce qui permet de bénéficier d'un cadre fiscal avantageux après 5 ans de détention. Elle est également accessible via un Compte-Titres Ordinaire (CTO).

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Collaborations commerciales.

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Revolut n'est pas éligible au PEA, mais peut constituer une option pratique si vous disposez déjà d'un compte sur l'application : vous pouvez alors acheter l'action Riber directement via un Compte-Titres Ordinaire, sans avoir à ouvrir un PEA ailleurs.

Notre verdict sur l'action Riber

Acheter l'action Riber aujourd'hui, c'est faire un pari : celui que la demande en lasers pour les datacenters d'IA continue de croître et que la photonique sur silicium, via ROSIE, tienne ses promesses à partir de 2027.

Ce pari repose sur des bases solides. Riber est un leader mondial incontesté sur son marché, l'entreprise est rentable et son carnet de commandes progresse. Ce n'est pas une coquille vide, mais une vraie PME industrielle au savoir-faire difficile à reproduire.

Le point de vigilance n'est pas la qualité de l'entreprise, mais l'écart entre le prix de son action et ce qu'elle produit aujourd'hui. Un chiffre d'affaires qui stagne autour de 40 millions d'euros, une valorisation à plus de 40 fois les bénéfices attendus et un pari ROSIE différé à 2027 : l'essentiel de la valorisation actuelle repose sur ce que Riber pourrait devenir, pas sur ses résultats présents.

Pour un investisseur convaincu par la thématique de l'IA, Riber offre une exposition rare, française et éligible au PEA, à un maillon critique des semi-conducteurs, à condition d'y consacrer une part mesurée de son portefeuille.

Pour les investisseurs plus prudents, attendre les prochains résultats financiers avant de se positionner reste raisonnable. Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2026 est attendu le 22 juillet 2026 : il dira si la dynamique commerciale se confirme dans les comptes.

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