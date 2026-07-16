Est-il possible d'acheter l'action CXMT, champion chinois des puces IA ?

ChangXin Memory Technologies (CXMT) s'impose aujourd'hui comme le champion chinois de la mémoire DRAM, ces puces indispensables au fonctionnement de l'IA. Alors que son introduction en Bourse s'annonce comme l'une des plus attendues de l'année, une question se pose naturellement : est-il possible d'acheter l'action CXMT ?

Modifié le 16 juillet 2026.

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Clément Wardzala

Est-il possible d'acheter l'action CXMT, champion chinois des puces IA ?
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ChangXin Memory Technologies (CXMT) réalise le 27 juillet 2026 l'une des plus grosses introductions en Bourse de l'année. Premier fabricant chinois de mémoire DRAM et 4e mondial, le groupe profite à plein de la flambée de la demande liée à l'intelligence artificielle. Forcément, les investisseurs particuliers s'y intéressent.

Mais avant même la question de l'opportunité, s'en pose une autre : est-il possible d'acheter l'action CXMT depuis la France ? La réponse courte est non, pas directement via un courtier classique.

Vous pouvez toutefois déjà vous préparer en ouvrant un compte chez un courtier comme Trade Republic, qui pourrait donner accès à l'action si celle-ci venait un jour à être cotée à Hong Kong.

Ouvrir un compte Trade Republic pour être prêt à l'arrivée de CXMT
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Qu'est-ce que CXMT ?

CXMT Logo

ChangXin Memory Technologies (CXMT) est une entreprise chinoise de semi-conducteurs fondée en 2016. Elle conçoit et fabrique de la mémoire DRAM : la mémoire de travail temporaire d'un appareil. C'est la DRAM qui stocke les données en cours d'utilisation afin que le processeur y accède très rapidement.

On retrouve la DRAM dans les serveurs, les smartphones et les ordinateurs et avec l'essor de l'IA, la demande explose : les data centers ont besoin de quantités massives de mémoire pour alimenter leurs processeurs, ce qui a fait flamber les prix de la DRAM.

CXMT est aujourd'hui le premier fabricant chinois de DRAM et le quatrième mondial par capacité de production, derrière les trois leaders historiques que sont Samsung, SK Hynix et Micron. Ces trois géants contrôlent encore à eux seuls plus de 90 % du marché : CXMT reste donc un challenger, mais un challenger qui monte vite, porté par une croissance spectaculaire (son chiffre d'affaires a été multiplié par plus de 7 sur un an au début 2026). Le groupe sera valorisé autour de 80 milliards de dollars lors de son introduction en Bourse.

Pourquoi il n'est pas possible d'investir dans CXMT ?

Même le jour de son introduction en Bourse, prévue le 27 juillet 2026, l'action CXMT ne sera pas accessible via un courtier classique. La raison tient au marché sur lequel elle s'introduit.

L'action est cotée uniquement en action A (« A-share ») sur le STAR Market, le compartiment technologique de la Bourse de Shanghai. Or, les actions A chinoises sont réservées aux investisseurs locaux et à quelques investisseurs étrangers agréés :

  • un particulier chinois doit lui-même disposer d'un capital minimum de 500 000 yuans et d'un historique de trading pour accéder au STAR Market ;
  • les capitaux étrangers ne peuvent y accéder que via des dispositifs institutionnels (statut QFII ou programme Stock Connect), non ouverts aux particuliers.

Concrètement, ni Trade Republic, ni eToro, ni XTB, ni même un courtier international comme Interactive Brokers ne proposeront l'action CXMT le jour de son introduction. De plus, aucune ligne de cotation n'est pour le moment accessible : pas de cotation à Hong Kong, pas d'ADR aux États-Unis.

La seule façon de s'exposer à CXMT aujourd'hui

Il existe malgré tout une porte d'entrée, mais elle s'adresse à un public averti. La plateforme Hyperliquid a listé un contrat « pré-IPO » pour CXMT.

S'exposer à l'action CXMT avant son IPO avec Hyperliquid
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Attention : il ne s'agit pas réellement d'actions CXMT. C'est un produit dérivé qui reflète la valeur de marché implicite d'une action de CXMT en dollars. Après l'IPO, le prix de ce produit dérivé sera converti pour suivre le cours réel de l'action. Ce type de produit comporte plusieurs risques spécifiques :

  • Effet de levier : le contrat peut être tradé avec un levier, ce qui amplifie fortement les pertes potentielles ;
  • Prime spéculative : le contrat s'échange à plusieurs fois le prix d'introduction de l'action. Autrement dit, le marché price déjà une valorisation très supérieure à celle de l'IPO, prime qui pourrait se réduire brutalement une fois la cotation réelle effective ;
  • Frais de financement (funding) inhérents aux contrats perpétuels.
Contrat pré-IPO CXMT (Hyperliquid) Détail
Nature du produit Perpetual pré-IPO (dérivé, pas l'action)
Sous-jacent 1 action ordinaire (A-share) de CXMT en USD
Cours indicatif 7,2 $
Prime vs prix d'introduction Environ 6× le prix d'IPO
Valorisation implicite Environ 480 milliards $

Données du 16 juillet 2026

 

Pour donner un ordre de grandeur, aux niveaux actuels, le contrat implique une valorisation d'environ 480 milliards de dollars, un niveau qui approche celui de Tencent (~550 milliards de dollars), aujourd'hui la plus grosse capitalisation de Chine. Cela illustre l'ampleur de la prime spéculative intégrée dans le prix de l'action CXMT sur Hyperliquid et donc le risque en cas de retour à la réalité.

CXMT Hyperliquid

Évolution du token pré-IPO de l'action CXMT sur Hyperliquid

Conclusion : est-il possible d'acheter l'action CXMT ?

Non, l'action CXMT n'est pas accessible via un courtier classique et son IPO du 27 juillet 2026 n'y changera rien : le groupe est coté exclusivement en action A à Shanghai, un marché fermé aux particuliers étrangers.

La seule exposition directe passe aujourd'hui par le contrat pré-IPO d'Hyperliquid, un produit dérivé réservé aux investisseurs avertis.

Pour le reste, la meilleure façon de rester prêt est d'ouvrir dès maintenant un compte chez un courtier comme Trade Republic : vous serez ainsi positionné si CXMT venait à ouvrir une ligne accessible à Hong Kong.

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Clément a investi dans le Bitcoin en 2017 et suit depuis 9 ans l'évolution de l'écosystème crypto. Devenu directeur de publication de Cryptoast, il s'efforce de rendre ces sujets accessibles au plus grand nombre à travers des contenus rigoureux, pédagogiques et approfondis. Il a publié plus de 2 000 articles couvrant le Bitcoin, les autres cryptomonnaies, les plateformes d'échange, les wallets, la DeFi et la fiscalité des crypto-actifs. Il est co-auteur du livre Bitcoin et autres cryptomonnaies, publié aux éditions Larousse, un ouvrage de référence destiné à vulgariser les mécanismes de la blockchain et des cryptoactifs auprès du grand public francophone. Il a également collaboré avec la banque Delubac & Cie à la réalisation de fiches pédagogiques sur les cryptomonnaies. Grâce à une équipe dévouée et passionnée, Cryptoast est devenu une référence incontournable du secteur francophone, fournissant des analyses approfondies et des informations pertinentes pour tous les passionnés et curieux de l'univers des cryptomonnaies et de la blockchain.

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