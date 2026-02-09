La Chine revoit son cadre réglementaire crypto pour y ajouter les stablecoins et les actifs tokenisés

Depuis quelques jours, les réseaux s’enflamment au sujet d’une nouvelle interdiction crypto émise par la Chine à l’encontre des stablecoins et des actifs tokenisés (RWA). Pourtant, il semblerait que cette mutation réglementaire soit plus subtile qu’il n’y paraît.

La Chine ouvre sa réglementation aux actifs tokenisés et aux stablecoins

Depuis de nombreuses années, la Chine apparaît comme un territoire fermement opposé à l'adoption et au développement des cryptomonnaies. En effet, les investisseurs particuliers ne peuvent pas en acquérir, pendant qu'aucune entreprise n'a le droit d'émettre des tokens, d'exercer une activité minière ou de fournir des services en lien à ce secteur.

Une situation qui viendrait encore d'empirer, selon les récentes déclarations du compte X Walter Bloomberg au sujet d'un « durcissement des règles sur les cryptomonnaies, interdisant aux entités nationales et contrôlées à l'étranger d'émettre des monnaies virtuelles sans autorisation (...), y compris les stablecoins et les actifs tokenisés ».

Une décision officiellement motivée par ce que la banque populaire de Chine identifie comme « de nouveaux défis et situations pour la prévention et le contrôle des risques » associés aux activités spéculatives incluant les monnaies virtuelles - ce qui n'est pas nouveau - et la tokenisation des actifs du monde réel (RWA).

Un changement notable, selon les spécialistes du site d'actualité Wu blockchain. En effet, ils ne manquent pas de rappeler que « la tokenisation des actifs du monde réel (RWA) n'existait pas dans le vocabulaire réglementaire de la Chine en 2021. Mais dans ce nouvel avis, elle est officiellement définie, reconnue et encadrée ».

Une adoption sous haute surveillance réglementaire

Toutefois, et à la différence de nombreux sites d'actualité crypto, les spécialistes de Wu Blockchain insistent bien sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une énième interdiction crypto émise par le pouvoir chinois. En effet, ce nouveau texte annule purement et simplement « la tristement célèbre 924 Notice, qui a jeté les bases de l'interdiction radicale de la Chine sur les monnaies virtuelles en 2021 ».

Mais alors, pourquoi est-ce différent cette fois ? Tout simplement car ce nouveau texte « marque une restructuration globale de ce cadre réglementaire » qui implique l'interdiction d'émettre à l’étranger des stablecoins indexés sur le yuan chinois (RMB), sans approbation préalable.

Le changement de ton est majeur. Le texte ne dit pas « interdit », mais « non autorisé sans approbation ». En théorie, un stablecoin RMB conforme devient donc envisageable — sous réserve d’une autorisation adéquate. Wu Blockchain

De plus, ce nouveau cadre réglementaire inclut désormais les Real-World Assets qui « désignent l’utilisation de technologies cryptographiques, de registres distribués ou de technologies similaires afin de convertir les droits de propriété, les droits aux revenus ou d’autres droits portant sur des actifs réels en tokens ou en droits de type token, et d’en organiser l’émission et la négociation ».

Une activité interdite sans approbation préalable des autorités compétentes. Ce qui revient à dire qu'elle peut avoir lieu « sous supervision réglementaire et via des plateformes agréées » et cela même dans le cadre de « filiales et succursales étrangères des institutions financières chinoises ».

De ce fait, la Chine ne rejette pas une nouvelle fois les cryptomonnaies, elle adopte la tokenisation - stablecoins inclus - selon ses propres règles et sous surveillance réglementaire stricte.

Il reste une seule question : Êtes-vous prêts ? Wu Blockchain

Source : Banque populaire de Chine

