La Chine enclenche une mutation du yuan numérique à l'aide de la blockchain

Avec son yuan numérique, la Chine s’impose comme le premier pays du monde à posséder une monnaie de banque centrale effective et de grande ampleur. Un développement qui s’accompagne d’une prise en compte associée de la blockchain, dans certains cas bien précis.

Chine : adapter le yuan numérique aux évolutions de l’époque

La Chine entretient une relation assez compliquée et essentiellement répressive avec le secteur des cryptomonnaies, alors même qu'elle s'impose à l'avant-garde des monnaies numériques de banques centrales (MNBC, ou CBDC en anglais) avec son yuan numérique (e-CNY) déjà opérationnel depuis plusieurs années.

Une position qui pourrait lui permettre de prendre l'avantage sur les États-Unis - en train de faire des stablecoins adossés au dollar une sorte de monnaie nationale gérée par des entités privées - du fait de sa récente décision de verser des intérêts à ses détenteurs, alors que le gouvernement américain s'y oppose explicitement dans son cadre réglementaire GENIUS Act.

Un changement de paradigme monétaire qui vient de pousser la Banque centrale de Chine à publier un « plan d’action pour renforcer davantage le système de gestion et de services du yuan (RMB) numérique et la construction des infrastructures financières connexes ».

Le but ? Adapter son développement aux évolutions de l’époque, notamment en relation à l'essor des cryptomonnaies, tout en répondant à quatre défis théoriques et pratiques auxquels les banques centrales sont actuellement confrontées :

Les risques de circulation de « monnaies » émergentes en dehors du système financier ;

La prise en compte d'une désintermédiation financière qui peut se passer des banques ;

La responsabilisation des banques commerciales en relation aux MNBC de banques centrales ;

Concilier la gestion centralisée des comptes bancaires avec les caractéristiques décentralisées de la blockchain.

Une structure hybride avec option blockchain

Dans le cadre de son plan d'action, la banque centrale chinoise enclenche une mutation de son e-CNY « de l’ère de la monnaie numérique de type cash à celle de la monnaie numérique de type dépôts », selon le vice-gouverneur de la Banque populaire de Chine (PBoC), Lu Lei.

Le yuan numérique sera un moyen moderne de paiement et de circulation, soutenu et supervisé par la banque centrale, doté du statut de passif des banques commerciales, fondé sur des comptes tout en étant compatible avec les registres distribués (DLT), et circulant au sein du système financier. Il remplira les fonctions d’unité de compte, de réserve de valeur et de moyen de paiement transfrontalier. Lu Lei

🗞️ Stablecoins : la Chine pourrait prendre l'avantage si les États-Unis s'obstinent à interdire les rendements

En parallèle, le yuan numérique confirme son « architecture hybride combinant des caractéristiques de compte et de valeur (technologie blockchain) » en capacité de « démontrer qu’un système fondé sur des comptes, combiné à des technologies numériques telles que les smart contracts, peut fournir des services de paiement en monnaie numérique à moindre coût et à plus grande efficacité ».

Concrètement, la blockchain servira à gérer certaines opérations spécifiques, comme par exemple les paiements transfrontaliers afin de lui permettre de devenir un outil essentiel du commerce international et de la finance offshore.

Pour mener à bien ces missions complexes, le plan d'action de la PBoC annonce la création d'un Centre international d’exploitation du yuan numérique à Shanghai ainsi que la poursuite de son projet mBridge dédié aux paiements transfrontaliers, en tant qu'applications concrètes de la blockchain appliquées au e-CNY.

Source : Wu Blockchain

