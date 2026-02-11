MNBC : un outil de surveillance gouvernementale ? Cette légende de la finance tire la sonnette d’alarme

Le développement des monnaies numériques de banque centrale (MNBC) se heurte à de nombreuses réticences de la part de leurs futurs utilisateurs, notamment au sujet d’une possible surveillance mise en place par les gouvernements qui les émettent. Une réalité que la légende de Wall Street, Ray Dalio, présente comme un frein évident à leur adoption.

MNBC : un « mécanisme de contrôle gouvernemental très efficace »

Le développement des monnaies numériques de banque centrale (MNBC, ou CBDC en anglais) apparaît comme inévitable, dans un monde où le numérique - et les cryptomonnaies, avec lesquelles il ne faut pas les confondre - prennent une place de plus en plus importante.

Selon les estimations de la Banque des Règlements Internationaux (BRI) publiées en août dernier, 91 % des banques centrales mondiales seraient activement engagées dans l’exploration d’une monnaie de ce type. Des chiffres récemment précisés par l'investisseur Ray Dalio, dans le cadre d'une interview pour le podcast de Tucker Carlson, qui impliqueraient 130 pays ou unions monétaires, dont 72 à un stade avancé.

Est-ce une surprise si la Chine, réputée peu respectueuse des questions de vie privée, apparaît déjà comme un leader dans le domaine avec son yuan numérique (eCNY) ? De toute évidence non, si l'on considère que ces monnaies numériques permettent « au gouvernement de disposer d’un très grand pouvoir de contrôle ».

Un constat mené par Ray Dalio, qui s'inscrit dans une importante méfiance américaine à l'égard d'un dollar numérique, au point de voir les élus Républicains exiger son exclusion explicite du cadre réglementaire GENIUS Act, plus spécifiquement destiné à encadrer les stablecoins.

Les MNBC ne deviendront probablement pas « un phénomène majeur »

Une surveillance gérée par des sociétés privées émettrices de stablecoins centralisés - comme Tether (USDT) ou Circle (USDC) - serait-elle moins problématique que celle d'un gouvernement ? La question reste de toute évidence à trancher, alors que ces tokens très largement adossés au dollar pourraient bien devenir une multitude de versions numériques de la monnaie américaine en remplacement d'une MNBC gouvernementale.

De toute manière, et face à ce risque de surveillance étatique, Ray Dalio estime que l'adoption de ces MNBC ne deviendra probablement pas « un phénomène majeur », d'autant plus si elles ne permettent pas de générer des rendements, comme cela semble être déjà le cas pour le yuan numérique... mais également certains stablecoins, avant que les banques américaines - soutenues par Tether - ne viennent réclamer une interdiction plus ferme inscrite dans le GENIUS Act.

Il y aura un débat ; probablement qu’elles ne [verseront pas d’intérêts], et dans ce cas elles ne constitueront pas un support de détention efficace, car vous subirez une dépréciation. Il vaudra mieux détenir un fonds monétaire ou une obligation. Ray Dalio

Une problématique également présente dans le cadre du développement d'un euro numérique au sein de l'Union européenne, dont la livraison doit intervenir en 2029, suite au lancement d'un projet pilote programmé pour l'année prochaine. D'autant plus depuis la création du consortium Qivalis, désormais composé de 11 institutions financières européennes de premier plan bien décidées à lancer un stablecoin adossé à l'euro avant la fin de l'année.

La réponse se trouverait-elle dans la création de meilleurs stablecoins décentralisés, récemment mise en avant par le cofondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin ?

