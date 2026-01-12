Vitalik Buterin appelle à la création de meilleurs stablecoins décentralisés

Alors que le marché des stablecoins explose, au point de s’imposer comme une version numérique du dollar, le fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, appelle à en créer de meilleures versions décentralisées. Au programme : abandon du dollar, oracles et rendements de staking.

Vitalik Buterin veut revoir la copie des stablecoins décentralisés

Le développement accéléré du marché des stablecoins profite très clairement d'une réglementation américaine favorable, mais également de leur capacité à permettre aux États-Unis de ne pas avoir à développer une monnaie numérique de banque centrale (MNBC, ou CBDC en anglais), largement rejetée par les membres du parti Républicain.

Et pour cause, près de 99 % de leur quantité actuellement disponible repose sur une réplication du cours du dollar. Une stabilité toute relative, qui reste uniquement « acceptable à court terme », selon le cofondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, dans une publication sur le réseau X qui aborde les « trois problèmes principaux » qui barrent la route à la mise en place de « meilleurs stablecoins décentralisés ».

Suivre l’USD est acceptable à court terme, mais à mon sens, une partie de la vision de la résilience des États-nations devrait être l’indépendance, même vis-à-vis de ce ticker de prix. Sur un horizon de 20 ans, que se passe-t-il s’il hyperinflationne, même modérément ? Vitalik Buterin

Une critique de Vitalik Buterin qui s'inscrit dans une vision plus large, basée sur le développement actuel des stablecoins décentralisés et les limites qu'ils rencontrent. Notamment car leur modèle de fonctionnement ne repose pas sur une société émettrice centralisée, comme les géants du secteur Tether (USDT) ou Circle (USDC), mais sur une stabilité gérée par un mélange de code, de garanties et d'incitations.

Les 3 principaux problèmes identifiés

Afin d'étayer son analyse, le cofondateur d'Ethereum identifie 3 problèmes principaux en capacité de fragiliser les stablecoins décentralisés.

Le premier apparaît comme leur lien trop évident et généralisé au dollar - ou une monnaie fiat particulière - alors qu'il serait possible de proposer des formules plus résistantes en se basant sur d'autres indices de prix ou des mesures liées au pouvoir d'achat.

Le second problème met en lumière l'utilisation importante des oracles afin d'apporter des données en temps réel aux blockchains. Une fragilité systémique évidente, puisque leur « prise de contrôle par un gros pool de capitaux » compromet tout le système.

S'opposer à ce type de dérive implique de prélever des frais élevés et/ou d'imposer un contrôle de gouvernance important, ce qui s'avère rapidement « très mauvais pour les utilisateurs ». Un principe de « gouvernance financiarisée » (financialized governance) qu'il critique de longue date, car il faut sans cesse « s'assurer que le coût de cette prise de contrôle reste supérieur à la capitalisation du token du protocole ».

Enfin, Vitalik Buterin aborde la question du rendement associé à l'activité de staking, présenté comme sous-productif par rapport à d'autres placements passifs du même genre.

Une mise en concurrence face à laquelle il propose 3 solutions (ni approuvées ou même exhaustives) qui consisteraient soit à réduire les rendements à des niveaux très bas, soit à créer une nouvelle forme de staking sans les mêmes risques, soit à transférer certains de ces risques sur les utilisateurs de stablecoins eux-mêmes.

Source : Vitalik Buterin

