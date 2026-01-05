Ethereum a enfin résolu le trilemme de la blockchain, d’après Vitalik Buterin

La dernière mise à niveau d’Ethereum, nommée Fusaka, valide des améliorations majeures, comme PeerDAS et le zkEVM. De quoi permettre à son cofondateur, Vitalik Buterin, d’affirmer que la problématique du trilemme de la blockchain serait enfin résolue.

Ethereum : un réseau décentralisé fondamentalement nouveau et bien plus puissant

Dans le secteur en évolution constante de la blockchain, Ethereum s'impose comme le principal support d'écosystèmes majeurs tels que la finance décentralisée (DeFi), mais également comme la plateforme sur laquelle s'implante une part importante des stablecoins actuels, en train de redéfinir les règles monétaires mondiales.

Une position qui s'accompagne de mises à niveau régulières, afin de tenter d'accompagner cette adoption en hausse constante avec une capacité de mise à l'échelle (scalabilité) toujours plus importante. Et la dernière en date intervenue début décembre, nommée Fusaka, apparaît déjà comme un succès auprès de ses utilisateurs.

L'occasion pour son cofondateur emblématique, Vitalik Buterin, de pointer certaines améliorations importantes - comme les zkEVM et PeerDAS - en capacité de « transformer Ethereum en un type de réseau décentralisé fondamentalement nouveau et bien plus puissant ».

Dans les faits, PeerDAS (encore en phase précoce de développement) permet de gérer les données des blocs de manière plus efficace afin d'obtenir une bande passante augmentée, pendant que les zkEVM offrent une compatibilité zero knowledge à l'Ethereum Virtual Machine, pour permettre aux nœuds de vérifier une preuve de transaction au lieu de tout réexécuter.

Maintenant que les zkEVM sont au stade alpha (performances de qualité production, le travail restant concerne la sécurité) et que PeerDAS est en ligne sur le mainnet, il est temps de parler plus en détail de ce que cette combinaison signifie pour Ethereum. Vitalik Buterin

Vitalik Buterin annonce la résolution du trilemme de la blockchain

Selon Vitalik Buterin, cette combinaison « Ethereum + PeerDAS et zkEVM » va permettre à la blockchain Ethereum d'associer trois performances essentielles, qui sont : la décentralisation, le consensus et la haute bande passante. De quoi se différencier encore un peu plus du Bitcoin, présenté comme « très décentralisé, avec consensus, mais faible bande passante ».

De ce fait, Ethereum serait désormais en capacité de résoudre la problématique historique du trilemme de la blockchain, censée trouver le juste équilibre entre sécurité, scalabilité et décentralisation. Une déclaration qui ne manquera pas de faire réagir certains maximalistes du Bitcoin.

Le trilemme a été résolu — pas sur le papier, mais avec du code qui fonctionne réellement : une moitié (l’échantillonnage de disponibilité des données) est déjà sur le mainnet aujourd’hui, et l’autre moitié (les ZK-EVMs) est déjà de qualité production en termes de performances — il reste la sécurité à finaliser. Vitalik Buterin

Une vision qui devra toutefois attendre encore quelques années pour connaître son véritable déploiement, avec un calendrier qui annonce de fortes augmentations de la limite de gas et l'exécution des premiers nœuds zkEVM en 2026, un réajustement des limites de gas plus élevées et sûres pour 2028 et une généralisation des zkEVM à horizon 2030.

Le tout accompagné d'un « troisième élément de cette vision avec la construction distribuée des blocs ».

Source : Vitalik Buterin

