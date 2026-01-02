Ethereum : les transactions quotidiennes affichent un nouveau record supérieur à 2021

La dernière mise à niveau d’Ethereum semble avoir convaincu les utilisateurs de cette blockchain emblématique, avec un nouveau sommet historique de transactions quotidiennes. L’occasion pour Vitalik Buterin de fixer un défi essentiel : construire un « ordinateur mondial » en capacité de révolutionner Internet.

Ethereum enregistre un nouveau record de transactions quotidiennes

Aborder le sujet d'Ethereum nécessite désormais de préciser s'il s'agit uniquement de sa blockchain layer 1 ou de l'ensemble de son écosystème, composé d'une multitude de layer 2 associés destinés à lui offrir une scalabilité renforcée dans un environnement unifié de type « Interop Layer ».

Une évolution qui passe par certaines étapes décisives, comme sa dernière mise à niveau Fusaka validée début décembre à l'origine d'une hausse de l'activité enregistrée sur sa blockchain, en parallèle d'une baisse importante de ses frais.

✍️ Pour approfondir - C'est quoi Ethereum ? Tout savoir sur cette blockchain et sa cryptomonnaie ETH

Une dynamique qui devrait visiblement se poursuivre en ce début d'année, en particulier si l'on considère le récent record historique à plus de 2,2 millions de transactions quotidiennes enregistré le 29 décembre dernier qui efface pour de bon les précédents sommets datés du marché haussier de 2021 et la fièvre des NFT.

Les transactions quotidiennes sur Ethereum affichent un nouveau record

Dans le même temps, le nombre d'adresses actives sur la blockchain Ethereum affiche également son niveau le plus élevé depuis 2021 - presque 730 000 - alors que les nouvelles adresses créées ont tout simplement explosé le plafond ce 31 décembre avec la plus forte hausse journalière enregistrée depuis début 2018.

La récente hausse a été principalement portée par des mises à niveau du réseau qui ont réduit drastiquement les frais, amélioré la scalabilité et attiré la participation institutionnelle via les ETF et la tokenisation d’actifs du monde réel. Nick Ruck, directeur de la recherche chez LVRG Research

Créez un compte sur Kraken et recevez 15€

Construire l’ordinateur mondial qui serve d’infrastructure à un Internet plus libre et plus ouvert

Un regain d'activité sur Ethereum qui s'accompagne d'une publication de son cofondateur emblématique, Vitalik Buterin, sous la forme de vœux pour cette nouvelle année.

L'occasion de rappeler que cette blockchain se destine à permettre la création d'applications décentralisées (dApps) « qui fonctionnent sans fraude, sans censure ni interférence de tiers (...) pour la finance, mais aussi pour l’identité, la gouvernance et toute autre infrastructure civilisationnelle que les gens souhaitent construire ».

🗞️ Ethereum (ETH) : il est maintenant plus simple de sortir du staking que d'y entrer

Il ne s’agit pas de la quête consistant à « gagner la prochaine méta », qu’il s’agisse de dollars tokenisés ou de memecoins politiques, ni de convaincre arbitrairement les gens de remplir le blockspace pour rendre l’ETH à nouveau « ultrasound », mais bien de la mission suivante : construire l’ordinateur mondial qui serve d’infrastructure centrale à un Internet plus libre et plus ouvert. Vitalik Buterin

Car le développement d'un écosystème de layer 2 aussi puissant et utile soit-il ne doit pas effacer l'importance de la blockchain layer 1 sur laquelle ils reposent.

Gagnez jusqu'à 100 € en Bitcoin en créant un compte sur SwissBorg (jusqu'au 31/12)

Source : Vitalik Buterin

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.