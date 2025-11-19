La Fondation Ethereum dévoile « Interop Layer » — Un écosystème de layer 2 unifié comme une seule blockchain

La blockchain Ethereum s’impose comme une actrice historique et incontournable de l’écosystème des cryptomonnaies, en évolution constante. Dernière étape d’envergure : réunifier ses layer 2 avec « Interop Layer » pour donner l’impression d’être sur une seule blockchain.

Interop Layer : plusieurs layer 2, un seul Ethereum

La blockchain Ethereum apparaît depuis sa création comme la première et plus importante plateforme sur laquelle se développent les innovations en lien au secteur des cryptomonnaies. Une position occupée en grande partie du fait de son importante capacité d'adaptation et de mutation affichée au fil des années, comme lors de son passage historique au Proof of Stake (PoS) en 2022.

Des modifications destinées à répondre aux problèmes rencontrés au cours de ce parcours, comme par exemple sa difficulté chronique à assumer l'activité importante de sa blockchain. Un problème de scalabilité à l'origine de l'apparition d'une multitude de layer 2 (L2) en capacité de prendre en charge une partie de ces opérations, tout en bénéficiant de sa sécurité importante.

✍️ Tout savoir sur la blockchain Ethereum et sa cryptomonnaie ETH

Un écosystème construit en parallèle d'Ethereum qui pourrait très prochainement ne faire plus qu'un avec sa blockchain native (layer 1). En effet, la Fondation en charge de son développement vient de dévoiler un programme intitulé « Interop Layer » dont l'objectif annoncé consiste à « faire en sorte qu’Ethereum donne à nouveau l’impression d’être une seule blockchain ».

Et si tous les L2 donnaient l’impression d’un Ethereum unique et unifié ? Pas de bridge à gérer, pas de noms de blockchain à connaître, pas de soldes ou d’actifs fragmentés. C’est la vision de l’Ethereum Interop Layer (EIL) : faire qu’Ethereum donne à nouveau l’impression d’être une seule blockchain — tout en préservant les fondations décentralisées et trust-minimized qui nous tiennent à cœur. Fondation Ethereum

Une expérience multi-chain centrée sur le portefeuille

Malgré les avantages évidents apportés par les layer 2 au fonctionnement de la blockchain Ethereum, leur multiplication enclenche dans le même temps une fragmentation importante et problématique de l'écosystème ainsi déployé.

Un véritable casse-tête pour les utilisateurs, qui doivent gérer des tokens et des opérations qui impliquent souvent plusieurs blockchains différentes, avec des frictions inutiles et parfois coûteuses et un risque accru de censure. Mais alors, comment réintroduire l'impression d'une blockchain unique en capacité d'intégrer ces layer 2 ?

🗞️ L'écosystème Ethereum enregistre un nouveau record de transactions par seconde (TPS)

La solution proposée par « Interop Layer » consiste à développer « une expérience multi-chain centrée sur le portefeuille [qui] devient votre fenêtre universelle sur l’écosystème Ethereum, et le réseau se ressent comme une expérience fluide plutôt que comme un archipel d’îlots ».

Dans les faits, cela va principalement permettre aux utilisateurs de signer une seule fois pour une transaction cross-chain, tout en préservant les garanties essentielles de la blockchain Ethereum : comme l'auto-conservation, la résistance à la censure, la désintermédiation et l'exécution vérifiable on-chain.

Construit sur l’abstraction de compte ERC-4337 et les principes du Trustless Manifesto, les utilisateurs initient et exécutent eux-mêmes les actions cross-L2 directement depuis leurs portefeuilles, sans passer par des relayers ou des solvers. Fondation Ethereum

Avec cet « Interop Layer » déjà en phase de test, les portefeuilles et les applications décentralisées (dApps) de l'écosystème Ethereum vont devenir « nativement multi-chain par défaut », pendant que les layer 2 seront « automatiquement compatibles ».

Source : Fondation Ethereum

